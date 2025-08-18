Una reyerta multitudinaria deja un muerto por arma blanca y cinco heridos en Almería: el sospechoso se ha dado a la fuga

En la madrugada del 18 de agosto una persona ha fallecido a causa de una herida por arma blanca y cinco resultaron heridas con lesiones de distinta consideración tras una reyerta multitudinaria en la zona del Cerro Matadero en Berja, Almería.

Fuentes del servicio de emergencias del 112 Andalucía, de la Guardia Civil y de la Subdelegación de Gobierno han confirmado que los hechos sucedieron sobre las dos de la mañana, cuando varios residentes de la zona alertaron de que se había producido una pelea en la calle El Romero.

La Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos sanitarios acudieron al lugar de los hechos tras ser avisados de que un varón había sufrido una importante herida de arma blanca.

Agente de la Guardia Civil. Europa Press

Sin embargo, sólo pudieron confirmar la muerte de este. De los cinco heridos, la hermana y la madre del joven fallecido han tenido que ser trasladados al hospital.

La investigación sigue abierta para lograr la detención del autor de los hechos, un hombre de 26 años. Ha sido identificado por los testigos, pero se encuentra en paradero desconocido según fuentes municipales.

La Guardia Civil y la Policía Local están vigilando la zona, donde se ha registrado horas después del altercado un incendio en una casa que, según las primeras pesquisas, se encontraba desocupada.

