Los 3 trucos del doctor José Manuel Felices para dormir con calor: "Será como dormir sobre un aire acondicionado"

Durante este verano España va de ola en ola de calor. Las temperaturas llegan a niveles insoportables que se notan especialmente durante la noche. Hay algunos afortunados que disponen de aire acondicionado o, aunque sea, un ventilador, sin embargo, no muchos están dispuestos a usarlos durante toda la noche debido al alto consumo de luz.

Para poner solución a este problema el doctor especialista, José Manuel Felices, ha publicado un vídeo tanto en TikTok como en Instagram en el que explica a sus más de 20 mil seguidores 3 trucos para dormir con calor sin necesidad de usar aire acondicionado.

El primer truco que muestra el doctor consiste en mojar las muñecas durante 30 segundos en agua fría. "Así enfrías la sangre que va directa a todo tu cuerpo y bajará medio grado la temperatura en los primeros minutos que te metes en la cama", explica José Manuel.

#salud #dormir #calor #aireacondicionado ♬ sonido original - Doctor Felices @doctorfelices ¿Cómo vencer el calor y dormir fresco sin el aire acondicionado? 💨 Te traigo una rutina sencilla que te ayudará a dormir fresco incluso sin aire acondicionado: 1️⃣ Sumergir las muñecas en agua fría 2️⃣ Usar calcetines congelados 3️⃣ Rociar agua fresca en la sábana, esto te ayudará a bajar la temperatura corporal y disfrutar de un sueño reparador Comparte este reel para que todos podamos vencer a la ola de calor y cuéntame cuál vas a probar esta noche 📲💬 #médicos

Para muchos este tiempo puede no ser suficiente para dormir toda la noche del tirón y precisamente para ellos da el siguiente consejo. Consiste en humedecer un poco unos calcetines para, posteriormente, meterlos en el congelador. "Póntelos solo rodeando los tobillos, no te los calces si no quieres despertarte a las 4 de la mañana asado de calor".

Y por último, para tener "felices sueños" hay que aplicar el Método egipcio, un truco utilizado por los hoteles de lujo en Dubái:

Hay que pulverizar con agua fresca las sábanas hasta que quede humedecida por completo. "Así cuando el agua se evapore bajará unos grados la temperatura. "Será como dormir sobre un aire acondicionado", asegura el doctor Felices.

Asimismo, José Manuel cuenta con más consejos para cuidarnos y protegernos lo máximo posible este verano frente a las altas temperaturas. Por ejemplo, en lo que a la hidratación se refiere, Felices recomienda dejar de un lado la cerveza y los refrescos, si lo que se busca es hidratarse, la única bebida que sirve es el agua.