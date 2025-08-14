Los 7 consejos de Ana Ibáñez, experta del cerebro, para concentrarte incluso en verano: "Es una manera de engañarlo"

Ana Ibáñez, neurocientífica, ingeniero superior químico y piloto de helicóptero, lleva dedicando más de 15 años de su vida a la investigación y al desarrollo de entrenamientos cerebrales para el alto rendimiento.

Recientemente ha acudido al podcast Tengo un Plan para hablar de cómo entrenar tu cerebro para alcanzar una mentalidad de éxito, mejorar la concentración, gestionar la ansiedad y potenciar la creatividad desde un enfoque práctico y científico incluso en una época difícil como el verano.

Estos son los 7 consejos que Ana ha recomendado para ayudar a mantener la concentración, especialmente para estudiantes u opositores que necesitan dedicar muchas horas de estudio durante el día a día:

El ritual de estudio comienza, a diferencia de lo que muchas personas piensan, escuchando música. "Lo ideal es ponerte una música que sea animada y te guste para hacer el paso entre no estudiar y estudiar", explica la experta. Esto es una manera de engañar al cerebro para que "esté un poco más de tu parte" y tengas ganas de sentarte a estudiar.

El siguiente paso es actividad física. Antes de sentarte, ponte a saltar, a moverte o a bailar una canción. "Nuestro cerebro, después de hacer una actividad muy corta pero intensa, emite unas ráfagas de frecuencias alfa (las de la calma), pero que también llama a unas frecuencias beta (las de la concentración)". Además, recomienda que si haces deporte es mejor hacerlo previo a estudiar.

La tercera recomendación es un ejercicio de concentración. El objetivo es pasar de un foco abierto a concentrarte y para ayudar a tu cerebro a conseguirlo Ana aconseja lo siguiente: "Nombrar los objetos que tengas alrededor, es un acto que le estás pidiendo de foco".

Por otra parte, a pesar de que reconoce que la cafeína ayuda y te pone en un buen nivel de activación, Ana aconseja que intentes no ligar la concentración a sustancias, ya que podrías empezar a consumirlas más de lo debido. Asimismo, es ideal haber comido algo previamente, pero no en grandes cantidades, ya que esto hará que toda la energía se concentre en la digestión.

Y para finalizar este ritual, la experta asegura que introducir un elemento que tu cerebro identifique como momento de concentración. "Yo animo mucho a tener una vela de olor y encenderla es un acto que tu cerebro relaciona como momento de concentrarse". Y por último, la importancia de los tiempos. "Si no puedes 40 minutos, haz pausas, dale 15 y por supuesto quita el teléfono", finaliza Ana.