La fiscal detecta que Antelo (Vox) retuiteó un vídeo fake de Torre Pacheco y le pide a la Guardia Civil analizar sus redes

La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación sigue estrechando el cerco sobre José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región de Murcia. La fiscal quiere que la Guardia Civil compruebe si Antelo rectificó en su perfil personal de X, tras "haber retuiteado" una publicación con información fake sobre la paliza que sufrió Domingo, un pensionista de Torre Pacheco, a manos de un joven marroquí, Issam, y que fue la antesala a las cacerías de marroquíes convocadas como venganza por grupos de ultraderecha que convirtieron el pueblo en un polvorín racista.

Este decreto ha sido emitido cinco días después de que la Fiscalía Delitos de Odio y Discriminación acordase iniciar “diligencias de investigación preprocesal independiente”, sobre el líder de Vox en la Murcia, a raíz de las denuncias que PSOE, IU y Podemos presentaron contra José Ángel Antelo, por el acto que convocó en Torre Pacheco, el sábado 12 julio, tres días después de la paliza de Issam a Domingo, bajo el lema: “Defiéndete de la inseguridad”.

La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación considera que "la calidad de parlamentario" de José Ángel Antelo "no puede considerarse una circunstancia atenuante de su responsabilidad". De forma que solicita a la Jefatura de Información de la Unidad Central Especial de la Guardia Civil que analice al milímetro todo el contenido del discurso que realizó el líder de Vox en Torre Pacheco, aquel 12 de julio, así como todo el material que movió en sus redes sociales personales.

"Análisis de la comparecencia, informe sobre la existencia e integridad de las declaraciones denunciadas. Transcripción íntegra de las declaraciones [...]. Naturaleza y contundencia del lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si utiliza información engañosa, difusión de estereotipos negativos y estigmatización, o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de actos de violencia intimidación, hostilidad o discriminación)".

La fiscal también quiere que el servicio de inteligencia de la Guardia Civil realice una "descripción de todas las circunstancias que rodearon la comparecencia" y de "los asistentes" al acto que protagonizó José Ángel Antelo. Todo ello, tras haber recibido una cuarta denuncia de la Asociación Acción contra el Odio que pone en la diana cuentas en redes sociales que "habrían difundido malintencionadamente, contenidos o noticias falsas que habrían generado mensajes de llamada directa a la violencia por parte de sus seguidores". Entre esos perfiles está el de Antelo.

"Entre los perfiles denunciados por la Asociación Acción contra el Odio, se encuentra el de Don José Ángel Antelo Paredes: @JA_Antelo, al haber retuiteado una publicación efectuada desde el perfil @Bipartidismo con la imagen de la persona agredida en Torre Pacheco, junto dos vídeos falsos que simulaban que su contenido era la agresión acaecida en la localidad de Torre Pacheco. La cabecera de la publicación [de @Bipartidismo] era: “Anciano que salió a pasear es apaleado por una banda de magrebíes por pura diversión”.

La publicación de José Ángel Antelo en su cuenta de X con el vídeo fake.

En el citado retuit del que fue vicepresidente de la Región de Murcia, antes de romper su pacto de gobierno con el PP, por aceptar la llegada de menas, arranca con estos comentarios: "Ni una joven violada más. Ni un abuelo apaleado más. Ni un chaval asaltado a punta de navaja". Tales frases las acompaña retuiteando el famoso vídeo falso de un anciano apaleado y grabado por varios magrebíes, el cual guarda cierto parecido físico con Domingo, el pensionista agredido en Torre Pacheco, pero que no tiene nada que ver con esta persona.

De forma que la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación del Área de Cartagena quiere que la Guardia Civil verifique si rectificó esa publicación fake el diputado regional de Vox, en algún momento, debido a que el tuit de @Bipartidismo que retuiteó José Ángel Antelo está fechado el 10 de julio, es decir, 24 horas antes de que se produjera la primera agresión racista a un menor de Torre Pacheco con rasgos árabes, pero nacionalidad española porque su padre es marroquí y madre vasca.

"Se interesa que se efectúe un informe diferenciado, entre las publicaciones o comentarios relacionados con los incidentes acaecidos en la localidad de Torre Pacheco (precisando si se ha producido alguna rectificación o matización posterior de los comentarios o publicaciones, y en particular, aclaración de que el vídeo difundido no se correspondía con la agresión ocurrida en Torre Pacheco) y los comentarios o publicaciones anteriores a los hechos que originaron las presentes diligencias)", tal y como expone el escrito de la fiscal al que ha accedido EL ESPAÑOL.

Nos salimos de los gobiernos por el reparto de ilegales. Y demostramos que teníamos razón.



No seremos cómplices de la violencia importada promovida y tolerada por PP y PSOE.



📢 ¡Es hora de RECUPERAR LA PAZ y LA SEGURIDAD en nuestros barrios! #TorrePacheco pic.twitter.com/UfzqhBqG5Y — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) July 12, 2025

Este nuevo decreto de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, monográfico sobre el hombre de confianza de Santiago Abascal en la comunidad murciana, contiene una serie de consideraciones de calado que la fiscal realiza sobre la oratoria de Antelo y el contenido de sus redes sociales, para justificar las pesquisas que ha solicitado a la Guardia Civil para aclarar si el presidente de Vox en Murcia ha cometido un delito de odio -castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses-.

"Las declaraciones denunciadas podrían suponer una estigmatización y criminalización de todas las personas migradas de origen magrebí o, en general, de todas aquellas que se encontrasen en situación irregular en territorio nacional, asociando inmigración con delincuencia violenta, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social en la población".

"La asociación generalizada de la inmigración irregular con delincuencia, deshumaniza a quienes vienen a nuestro país huyendo de guerras o situaciones de miseria, contribuyendo a despertar o aumentar en la población los prejuicios y estereotipos injustos y generalizados contra estos colectivos, con evidente riesgo de generar sentimientos de odio, rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población. Un peligro de carácter abstracto que, lamentablemente, en el presente supuesto se ha materializado en una situación de extrema violencia que ha azotado la localidad de Torre Pacheco durante varios días, provocando actos de violencia contra la vida, integridad física y propiedades privadas".

"Por lo expuesto, existen indicios que justifican la investigación de los hechos denunciados (manifestaciones efectuadas por Don José Ángel Antelo Paredes en la localidad de Torre Pacheco), por si los mismos pudieran ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 510.1 a), 3 y 5 o bien en el artículo 510.2 a), 3 y 5 del Código Penal [...]", tal y como razona la fiscal.

Un hombre y una mujer gritando de forma racista contra la presencia de ciudadanos marroquíes en la concentración de Torre Pacheco.

El decreto de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación insta al servicio de inteligencia de la Guardia Civil a investigar la actividad en redes sociales de José Ángel Antelo, para aclarar si es algo puntual o sostenido en el tiempo su supuesto discurso que criminaliza a la población marroquí vinculándola con la delincuencia:

"Contexto de los comentarios específicos (si se trata de un hecho aislado o reiterado, o si se puede considerar que se equilibra con otras expresiones pronunciadas por Don José Ángel Antelo Paredes o por otras personas relacionadas con su discurso)". Por todo, la fiscal considera necesario un "análisis" de las cuentas del social del portavoz de Vox en la Asamblea Regional, "en espacio temporal anterior y posterior a los hechos" violentos ocurridos en Torre Pacheco durante una semana.

"Análisis de los perfiles públicos de Don José Ángel Antelo en las diferentes redes sociales, en particular, en la red social X y comentarios y publicaciones relacionados con los hechos denunciados, así como posible difusión de contenidos susceptibles de estigmatizar, humillar o incitar a la violencia contra el colectivo de personas migrantes".

El decreto al que ha accedido este diario justifica todas estas actuaciones que solicita a la Jefatura de Información de la Unidad Central Especial del Instituto Armado, invocando jurisprudencia de tribunales europeos que advierte de que el espacio político no puede dar cabida a discursos de odio que promuevan el racismo.

"El Tribunal no niega que los partidos políticos tienen derecho a defender públicamente sus opiniones, incluso si algunas de ellas ofenden, chocan o inquietan a una parte de la población. Pueden pues recomendar soluciones para los problemas relativos a la inmigración. Sin embargo, deben evitar hacerlo promoviendo la discriminación racial y recurriendo a expresiones o actitudes vejatorias o humillantes, ya que tal comportamiento puede suscitar en el público reacciones incompatibles con un clima social sereno y podría minar la confianza en las instituciones democráticas".

"En particular, fomentar la exclusión de los extranjeros constituye un ataque fundamental a los derechos individuales, y todo el mundo, incluidos los políticos, debe actuar con especial cautela al debatir sobre estas cuestiones". De forma que las redes de Antelo serán auditado, "sin atribución formal de la condición de sospechoso".