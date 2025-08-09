Rubén García, experto en alimentación, te desvela los mejores trucos para comer fruta: "El último es el mejor"

Rubén García Carnicero, conocido en redes como @rvbengarcia, es un experto en alimentación graduado en Ingeniería Biomédica y con másteres en Monitorización de Ensayos Clínicos y en Marketing Farmacéutico. Actualmente, con más de 1,4 millones de seguidores, comparte su estilo de vida en las redes sociales, así como consejos sobre entrenamientos y nutrición.

La fruta. El alimento estrella del verano. Fresco, sabroso y saludable. Durante esta época del año se puede conseguir una amplia variedad de frutas de todo tipo, desde las más tradicionales como las ciruelas hasta algunas más exóticas como la guayaba. Por esta razón, el experto en nutrición ha publicado recientemente un vídeo en el que explica la manera correcta de comer algunas frutas para aprovecharlas al máximo.

El primer tip que explica el experto en alimentación es sobre la fruta del verano por excelencia: la sandía. La manera más común de comer este refrescante alimento es cortándolo en cuartos e ir mordiéndolo poco a poco. Sin embargo, de esta manera lo que suele ocurrir es que "siempre te dejas la cara perdida y pegajosa". Lo que recomienda Rubén, es hacerle unos cortes en la parte inferior, quitándole la piel. "Además de poder cogerla cómodamente, podrás comértela sin ensuciarte".

El segundo está relacionado con los arándanos. Para poder elegir los más dulces Rubén recomienda este sencillo truco. Ponlos a remojo en un cuenco con agua: "los que se hundan son los más densos y los más dulces y serán los que te interese comer primero".

En cuanto al melocotón, lo que suele hacer la mayoría es ir cortando de fuera hacia dentro evitando el hueso. El problema es que de esta manera se desaprovecha mucha carne en la parte del centro. Lo que debes hacer es lo siguiente: "córtalo longitudinalmente por la marca que te indica el propio melocotón y ábrelo como un aguacate para aprovechar el 100 %".

Por último, el mango. Una fruta que presenta dificultades para muchos a la hora de cortarlo. Para sacarle la carne al mango, Rubén recomienda un truco algo innovador. Se trata de cortarlo a la mitad y utilizar un vaso a modo de cuchara. Aunque también se pueden hacer cortes diagonales en ambos sentidos para que queden en forma de cubos y sacarlos con una cuchara. Esta última es una de las formas más comunes de comer esta fruta.