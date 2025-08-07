Francisco Sánchez, el jubilado justiciero y exagente judicial dedicado a cazar ladrones con su silbato: 'Me han roto 2 dedos'

Francisco Sánchez es un exagente judicial sevillano que quiere acabar con los carteristas que merodean por las zonas turísticas y que roban a los visitantes y vecinos de su ciudad, pero a su manera. El justiciero jubilado utiliza un silbato y grita "¡pickpocket, carteristas!" para alertar a los peregrinos de lo que está a punto de suceder. En el programa de la Cuatro, En boca de todos, el pasado 5 de agosto aseguró que él los identifica rápido, "voy andando y me salta la chispa. Yo doy leña al mono, esta gente está acojonada. A uno lo tiré al río".

Este jubilado se ha convertido en una figura polémica debido a sus métodos, cuyas ideas confrontan a la sociedad. Hay quienes creen que protege tanto a turistas como a vecinos, mientras que otros advierten del peligro que supone que un ciudadano se enfrente a este tipo de carteristas.

El colaborador del programa Carlos Segarra se ha mostrado tajante ante su manera de actuar y le advierte de futuras agresiones tras sufrir Francisco la rotura de dos dedos al intentar parar al carterista. "Mañana le dan un golpe en la cabeza y tendrá un problema mayor. Esto le corresponde a la policía, no a los vecinos".

Los carteristas del este de Europa campan a sus anchas por Sevilla. Tiene que ser un hombre jubilado el que se enfrenta a ellos completamente solo. pic.twitter.com/0OPT8keGZL — Sr.Liberal (@SrLiberal) July 6, 2024

Tras recibir esta respuesta, Francisco reprendió al colaborador por su forma de hablar, lo que tensionó el ambiente en plató. "Tú lo que tienes que hacer es defender al pueblo. Eres muy sobrado, siempre intentas hablar por encima, pisarme y dejarme en mal lugar".

En su perfil de Instagram, @huevosfritosconpapas, se puede comprobar que este 'cazacarteristas' lleva ejerciendo esta labor bastante tiempo y asegura que lo que hace es una "obra social que me ha mandado el Todopoderoso". Incluso confirma que este método es aceptado por los agentes de la policía de Sevilla y que han llegado a aplaudir su labor. "Me han llegado a decir: dale más fuerte, que yo no puedo".

Esta declaración provocó una reacción inmediata por parte del presentador: "No me lo creo, Francisco. ¿La policía te dice que aprietes más fuerte? ¿Va a detenerlo y llevárselo, digo yo?", interrumpió Alemán, claramente incómodo ante la dirección que tomaba el testimonio.

Francisco, manteniendo cada palabra del mensaje original, respondió con dureza: "¿Tengo que repetírtelo otra vez? Soy cristalino, no voy con rodeos. Yo le meto caña al mono, y así es como es. Tengo a esta gente acojonada, nadie quiere acercarse aquí", dijo sin moverse ni un ápice.