David Valera, de 48 años, fue degollado en el "piso-fumadero" de 'El Muelas' en Murcia: "Su cadáver estaba en el armario"

Antonia estaba preocupada por David porque desde el miércoles no sabía nada de su hijo. Pero esta madre no presentó una denuncia porque David Valera Castillo, de 48 años, ya había desaparecido varios días en otras ocasiones, por culpa de sus presuntas adicciones, aunque siempre acababa regresando. Lo que esta pobre mujer no se podía imaginar era que su hijo se encontraba a 800 metros de casa, con un corte mortal en el cuello, y que su cadáver estaba escondido dentro de un armario de un piso del Edificio Greco de Cabezo de Torres.

El macabro hallazgo se produjo este domingo. La Guardia Civil ponía fin a cinco días de desaparición, pero daba el pistoletazo de salida a una investigación que pretende esclarecer las circunstancias de la muerte de este antiguo alumno del Colegio José Rubio Gomariz. A David lo apodaban con cariño ‘El Lucero’, aunque en un momento de su vida se desvió por el lado oscuro: “La madre lo pasaba mal por el hijo porque estaba enganchado a la droga”.

Por desgracia, Antonia no ha dejado de sufrir y ahora lo hace porque a David lo han matado de manera salvaje. “Lo han degollado”, tal y como afirman unas amigas de la madre del difunto, conocido por ser un manitas haciendo trabajos de electricista en esta pedanía murciana de apenas 14.000 habitantes y que se levanta al lado del Centro Comercial Thader y del Ikea.

“El miércoles por la tarde, fue la última vez que Antonia supo algo de David. Su hijo no solía darle explicaciones cuando se marchaba de casa. A veces, desaparecía tres o cuatro días con sus amigos y luego regresaba”, según recalcan estas amigas de la madre, conocedoras del prólogo de este homicidio que se ha producido en un piso que funcionaba como fumadero de coca.

“A David lo tenían metido en un guardarropa con un corte en el cuello", según explican estas mujeres. "Estaba degollado y tenían la intención de descuartizarlo, para hacerlo desaparecer, pero los vecinos del edificio llamaron el domingo a la Guardia Civil porque olía mal el bloque porque el cadáver estaba descomponiéndose”. Una fuente del Instituto Armado confirma que el fallecido estaba “oculto” en el 2º-C del Edificio Greco número 10 de Cabezo de Torres, tras ser introducido “violentamente” en un cajón o armario del citado piso.

Unos agentes de la Guardia Civil, este lunes, entrando en el Edificio Greco de Cabezo de Torres donde ha sido localizado el cadáver.

Ese inmueble lo frecuentaban yonkis para fumar pasta base de cocaína. La Guardia Civil ha arrestado al propietario de ese inmueble, José Luis Muelas Sánchez, de 53 años, en el marco de la investigación de este homicidio. Aunque por el barrio todos los vecinos aseguran que ‘El Muelas’ no era capaz de matar ni a una mosca y que han debido ser otros los autores de la muerte de David ‘El Lucero’. De momento, lo que está claro para los investigadores es que José Luis ‘El Muelas’ tuvo suficiente estómago como para convivir varios días con el cadáver de ‘El Lucero’.

Tanto el detenido como la víctima tenían un pasado turbio porque contaban con antecedentes policiales. El primero, José Luis Muelas Sánchez (1971), arrastraba varias infracciones por consumo de drogas; por robar a una pareja y por un delito de lesiones por enzarzarse con otra persona. En cuanto al difunto, David Valera Castillo (1977), cuenta con intervenciones por violencia doméstica, por romperle una botella en la cabeza a uno de sus hermanos; por violencia de género; por estafa, y por conducir bajo los efectos del alcohol o sin permiso de circulación.

Las vidas de ambos también están marcadas por los excesos con las sustancias y por la desgracia: José Luis ‘El Muelas’, de 53 años, “perdió a un hermano en un accidente de tráfico” mientras que David ‘El Lucero’, de 48 años, “sufrió la muerte por cáncer de una hermana”, según recuerdan estas dos mujeres. Estas buenas amigas de Antonia recalcan que como madre no iba a permitir que las drogas le arrebatasen a otro de sus cinco vástagos: “Ella peleaba por su hijo”. “David ahora estaba mejor”. “Había estado en Proyecto Hombre”. “David estaba trabajando en una empresa de limpieza hasta que se cogió una baja por un problema en la pierna”. “Su madre lo cuidaba mucho”.

Prueba de ello es que David se había instalado en el Barrio de la Cruz de Cabezo de Torres, como se conoce a esta barriada marcada por las cuestas y que está coronada por un gran crucifijo, para vivir en una casa contigua a la de su querida madre. Allí residía tras separarse de su pareja, pero desde este miércoles Antonia no sabía nada de su hijo: "David estaba en paradero desconocido. No volvió a dormir ni el jueves ni el viernes… Pero como se iba con los amigos y desaparecía, ni su madre ni sus hermanos presentaron una denuncia porque están acostumbrados”.

“Antonia se creía que estaba en la casa de algún amigo”. “David, no se merecía esto”. “Madre mía qué lástima”. “No sabemos por qué le han hecho esto a David”. Un primo del fallecido tampoco sabe el motivo de tan violento final para 'El Muelas', pero sostiene que lo han matado entre varios: "Mi primo solía fumar coca en base desde joven, lo dejaba, volvía... David solo conocía a 'El Muelas' de ir a pillarle. Lo que cuenta la gente es que lo pillaron entre varios, le dieron un golpe por detrás, lo degollaron y lo metieron en un armario para descuartizarlo". "No sé el motivo".

La fachada del Edificio Greco donde ha sido localizado el cadáver de David 'El Lucero'. Badía

Lo único que tiene claro el primo de David es que la última vez que lo vio "estaba muy nervioso" y después ya no daba señales de vida: "Llamamos a su teléfono durante varios días, pero no contestaba". La incógnita sobre el paradero de 'El Lucero' trascendió este domingo, cuando los vecinos del Edificio Greco alertaron de un hedor que recorría todas las plantas.

"El domingo, cuando mi hija salió a comprar unas cosas, olía muy mal en el bloque, como a rata muerta", según ejemplifica una señora latinoamericana que reside en la primera planta. De hecho, el periodista de EL ESPAÑOL corrobora que este lunes un olor nauseabundo aún recorría el edificio, a cuya segunda planta no se podía acceder porque un guardia civil cortaba el paso en las escaleras, debido a que la Policía Judicial estaba inspeccionando el 2ºC, justo el domicilio de José Luis 'El Muelas' y donde se halló el cadáver de David 'El Lucero'.

"Yo llevo viviendo dos años debajo del piso de José y eso era un fumadero de crack", tal y como denuncia otra inquilina del Edificio Greco. "José antes vivía con su madre y lo llevaba encauzado, pero cuando murió empezó a haber mucho movimiento de gente por el piso. Todos los días subían desconocidos a cualquier hora, llamaban a todos los porteros y escuchaba de madrugada ruidos como si estuvieran moviendo muebles".

Este relato se repite como un mantra entre los comerciantes que se ganan la vida en la calle Escritor Juan Valera y cuyos comercios están alrededor del Edificio Greco. "Eso era un piso-fumadero, un hervidero de yonkis", según resume de forma gráfica el dueño de un local dedicado a restaurar guitarras. "Los vecinos lo habían denunciado a la Policía, pero los toxicómanos seguían viniendo y llamaban a José desde la calle". "Yo creo que eran otros los que vendían la droga, a José lo dejaban consumir y se aprovechaban de su piso para traficar, poniéndolo como cabeza de turco".

Hace dos semanas, los bomberos intervinieron en el domicilio de 'El Muelas' por un incendio. "La vivienda estaba llena de cucarachas, olía peste y la puerta la tenía reventada: era un fumadero", según detalla una vecina de 'El Muelas' y clienta de un salón de apuestas que él solía merodear. "A José lo tenían que haber incapacitado porque siempre tuvo problemas con las drogas, pero la familia lo intentó ayudar, llevándolo sin éxito a un centro de desintoxicación". "El piso es de los hermanos y a José lo tenían ahí porque ya no sabían qué hacer con él".

Un salón de juego que solían frecuentar tanto la víctima mortal como el detenido. Badía

Ninguno de los vecinos ni de los comerciantes consultados por este diario y conocedores de las andanzas de 'El Muelas', lo ven capaz de matar a un hombre. "Creo que José no se ha cargado a David". Todos lo definen como una persona "tranquila", "tímida" y "muy delgada por el consumo de drogas", como para doblegar a otro hombre, primero para degollarlo, y después, para meter sin ayuda su cuerpo inerte dentro de un armario.

Una fuente de la Guardia Civil confirma que la investigación sigue abierta, a la espera de conocer los resultados de la autopsia que ayuden a determinar si David Valera Castillo murió a manos de José Luis Muelas Sánchez o este solo convivió con su cadáver putrefacto, y por tanto, hay alguien más implicado en este truculento homicidio. La investigación mantiene abiertas todas las hipótesis: desde un ajuste de cuentas por una deuda, un tema de drogas o una pelea.

La empleada de un salón de manicura que se ubica debajo del Edificio Greco, este lunes, no paraba de repetir entre sus usuarias un dato que le llamó la atención cuando ya se desconocía el paradero de David 'El Lucero': "Este viernes, entre las 10.30 y las 11 horas, escuché unos golpes muy fuertes. Pensaba que alguien estaba haciendo una obra y salí a la calle a asomarme y me pareció que los golpes venían del piso de 'El Muelas'. Mis clientas estaban cagadas porque en ese piso siempre había gentuza".