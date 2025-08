JDalmau, 'youtuber' gastronómico tras probar las tortillas del supermercado: "Es la mejor con diferencia"

Juan José Dalmau, más conocido como JDalmau, es uno de los youtubers gastronómicos más importantes de España. El influencer cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal principal de Youtube, y como buen español ha probado las tortillas de patata de supermercado en busca del plato precocinado que más se acerque a uno casero.

Entre los supermercados seleccionados se encuentran Mercadona, Dia, Aldi y Ahorramás. En cada uno de estos establecimientos optó por comprar la tortilla sin cebolla en caso de no encontrar con este ingrediente en todos y hacer la cata de la manera más equilibrada posible.

La degustación comenzó por la tortilla del supermercado Ahorramás (2,40 euros). "Huele mucho a huevo, a tortilla de bar que lleva todo el día expuesta y de aspecto no me llama mucho la atención", estas fueron las primeras impresiones del valenciano. Tras un primer bocado la ha notado tanto sosa como salada. "No está mal, pero muy simple, flojilla. Le doy un 5, aprobada por los pelos", concluyó Dalmau.

Continuó la cata con la tortilla del supermercado Dia (2,35 euros). "Esta huele más a tortilla que la de Ahorramás, pero me sigue oliendo a tortilla de bar". Y en sabor también supera al anterior supermercado y el punto de sal lo considera correcto, aunque tampoco por mucho más, ya que la puntuación final ha sido de un 5,5.

En penúltimo lugar, la tortilla sin cebolla del Aldi (2,29 euros). "Se ve súper fea, se ve plastificada, artificial", de aspecto sin duda es la que más le ha decepcionado. Aunque reconoce que no está tan mal como se ve, tampoco está muy jugosa.

En un principio pensaba que estaba a la misma altura que la del Dia, sin embargo, tras seguir probándola su sabor iba empeorando. Por tanto, su puntuación final fue de un 4,5: "Cada vez está peor".

Y para finalizar, tocó el turno del supermercado de su tierra, Mercadona (2,40 euros). Lo primero que destaca es la diferencia de aspecto con respecto a las otras, además de su olor: "Se ve más bonita y huele mejor". Y su sabor estuvo a la altura de su aspecto. "Es la mejor con diferencia, esta gana a todas", con una puntuación final de un 7, ya que considera que está incluso mejor la que lleva cebolla.