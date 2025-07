Jimena López, la máxima nota en la PAU 2025 de Asturias con un 14: "Quiero ser fiscal para que la realidad sea justa para todos"

Jimena López Fuego (Asturias, 2007) no se creía la noticia cuando le llegó un mensaje de la Universidad de Oviedo informándole de que había obtenido la máxima nota en la Selectividad. "Me tuve que meter en Internet a mirarlas por mi cuenta porque no me lo creía. Ahí fue cuando las vi y pensé 'no puede ser'", cuenta la estudiante a EL ESPAÑOL.

En el momento de recibir el mensaje, Jimena López se encontraba lista para salir de casa: "Me estaba preparando para quedar con mis amigos y ver juntos las notas grabando nuestras reacciones. Pero justo antes de salir de casa me llegó un mensaje diciéndome que había sacado un 10 en todas las asignaturas". Igualmente, Jimena quedó con sus amigos para contarles la noticia.

Jimena López Fuego ha logrado obtener una nota inmejorable en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2025 con un 14 sobre 14, la máxima calificación posible. De los 4.485 estudiantes presentados en Asturias —con un 94,57 % de aprobados y una nota media de 7,355—, Jimena López Fuego ha sido la única estudiante del Principado de Asturias en obtener una nota de 14.

Durante toda su vida estudiantil en el Instituto IES Santa Bárbara de La Felguera, en el concejo asturiano de Langreo, la joven ha obtenido muy buenos resultados fruto de su esfuerzo: "Ya en cuarto de la ESO tuve un 10 en casi todo, excepto en Educación Física. Y en los dos cursos de Bachillerato ya sí que tuve todo dieces", comparte Jimena López.

"Mi intención era sacar la nota más alta que pudiese, pero no me había planteado llegar a sacar esos resultados", cuenta la estudiante a EL ESPAÑOL. Por el contrario, dice que sus padres sí se lo esperaban: "Igual no un 10 en todo porque no se lo habían planteado nunca, pero sí que estaban seguros de que iba a sacar unas notas muy altas".

Jimena López tuvo claro desde antes de presentarse a la convocatoria de exámenes de la Selectividad que quería entrar al doble grado en Derecho y ADE en la Universidad pública de Oviedo, con una nota de corte de 10,702 en el curso 2023/2024. Una calificación que ha superado con creces para unos estudios que comenzará en septiembre de 2025.

Jimena López Fuego, antigua estudiante del Bachillerato de Ciencias Sociales, confiesa que pensaba que el examen de Matemáticas Aplicadas a las CCSS no le había salido bien: "Salí llorando". Y que Historia de la Filosofía es la asignatura que más fácil le resultó preparar porque, al ser una apasionada de la lectura, dice la joven: "Más que estudiar me dedicaba a leer y entender lo que decía el autor, y ya, después, aplicarlo".

Sin embargo, su asignatura favorita durante el instituto ha sido Economía, que ha concretado su decisión para la elección de estudios. "Desde que tenía once años sabía que quería estudiar Derecho, y al enterarme que había un doble grado con ADE pensé que era una opción todavía mejor, porque cuando empecé a dar economía en el instituto me empezó a gustar mucho", cuenta Jimena López.

"Quiero ser fiscal"

Ninguno de los familiares de Jimena López se dedica a lo legal. Sin embargo, Jimena lo tenía claro: "Desde pequeña quise estudiar Derecho", en un inicio para ser abogada, aunque pronto se dio cuenta de que no era una profesión para ella porque, confiesa: "La labor de abogado me parece menos objetiva que la de fiscal porque, a pesar de que se intenta que haya justicia, tienes que defender los intereses de tu cliente si quieres ascender".

Gracias a sus excelentes resultados en la PAU de 2025, la Fiscalía General invitó a la joven a visitar la sede de Madrid: "Eso me hizo decidir que quería ser fiscal, es la opción que más me gustó entre todas las posibilidades". Lo que más llama la atención a Jimena de ser fiscal es el "estar presente para que se cumpla la ley, la imparcialidad. Se trata de intentar que la realidad sea justa para todo el mundo; ya no es solamente el hecho de estar en un juicio, sino también todo lo que hay detrás, y el velar por el derecho de las personas que más lo necesitan", relata la estudiante a EL ESPAÑOL.

Ahora, con un 14 de 14 y unos próximos estudios en Derecho y ADE, Jimena López está más cerca que nunca de cumplir su sueño. Y, aunque confiesa estar nerviosa y asustada por su comienzo en la Universidad de Oviedo, Jimena afirma que tiene muchas ganas de empezar esta nueva etapa y de conocer los contenidos: "Todo el mundo me dice que va a ser la mejor etapa de mi vida".

El descanso importa

Jimena López ha celebrado su éxito con descanso. Y comparte que, para obtener buenos resultados, "la clave es estudiarlo todo desde el principio". Cuenta la joven que, aunque las clases pre-EvAU comenzaron alrededor del 15 de mayo, ya había empezado a estudiar el día 1 de ese mismo mes: "Yo durante los quince días antes de las clases ya lo había repasado todo, y las clases me sirvieron para repasar todavía más a fondo y hacer ejercicios. Eso sí, de las clases no me salté ninguna".

"Yo creo que lo más importante es estudiar con cabeza y con tiempo, con descansos entre horas", afirma la joven que, en los días previos a la Selectividad, "estudiaba por las mañanas y por las tardes no estudiaba, sino que las dedicaba a descansar", a no ser que le hubiese quedado algo pendiente por repasar". Así, Jimena López Fuego, con su excelente calificación 14 de 14, asegura que es necesaria una organización previa a los exámenes que permita el descanso.