Nacho de Haro estudió una FP con 95% de empleo y encuentra trabajo fijo: sueldos de más de 3.000 euros al mes

"La forma más rápida de entrar en el mercado laboral y empezar a ganar dinero". Esta fue una de las razones que llevaron a Nacho de Haro (@deharotech) a decantarse por estudiar Grado Superior en lugar de una carrera universitaria.

"Mi tía es ingeniera informática, la llamé y me dijo que ahora mismo para ser programador consideraba que no hacía falta hacer una carrera de 4 años como poco. Yo ya programaba desde hace tiempo pequeñas cosas y me dijo que me metiese en un grado, porque ella trabajaba codo con codo con gente de un grado superior y cobraban lo mismo". Estas palabras fueron suficientes para convencer al joven zaragozano.

Sin embargo, esto no siempre fue así. Por un lado, tenía la presión de sus padres para estudiar una carrera universitaria: "Haz una carrera. Luego ya lo que quieras, pero haz una carrera". Y por otra parte, también sentía una inclinación por la economía, motivo por el cual estudió el Bachillerato de sociales.

Además, Nacho no estaba seguro ni de si le iba a gustar la programación, ni si se le iba a dar bien, lo único que sabía es que siempre le había gustado la tecnología. "Yo me montaba ordenadores con mi hermano desde pequeño, desde los 12 o 13 años, ya que siempre me llamó mucho el tema de la tecnología. Entonces, empecé a programar servidores de Minecraft, que prácticamente eran configuraciones".

Pero no fue hasta Segundo de Bachillerato que tomó la decisión de entrar en el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el Colegio Montessori de Zaragoza. "No sabía si se me iba a dar bien o no, y decía, pues a los tres meses si no se me da bien ya me meto a una carrera a mitad de curso o lo que sea", recuerda Nacho. Pero esta idea estuvo muy alejada de la realidad, dos años después no solo finalizó el ciclo, sino que lo hizo sacando matrícula de honor y premio honorífico con un 9,7 de media.

Pregunta.– ¿En qué consiste el Ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma?

Respuesta.– El ciclo dura más o menos un año y medio y unos 4 meses de prácticas, es decir, 2 años en total y consiste en las bases de la programación. O sea, todo lo que es base de datos, lógica de la programación, etc. Está enfocado en crear una aplicación de escritorio o de móvil.

Nacho de Haro trabajando.

Expectativas laborales

"Yo entré gracias a Dios antes de la pandemia y había una bolsa de trabajo enorme, entonces no sabíamos muy bien de qué íbamos a trabajar". Su trayectoria comenzó como la de cualquier estudiante: haciendo prácticas. Sin embargo, no tuvo la mejor experiencia. "No me gustó, la verdad, no estaba muy a gusto ni con el formato de empresa ni con, al menos cuando yo empecé, con la tecnología, entonces decidí irme".

Tras terminar su período de prácticas tuvo que elegir entre dos ofertas de trabajo: Ibercaja o Vueling. Una vez valoradas las condiciones de ambos puestos se decantó por la compañía aérea Vueling. "Te pagaban, te enseñaban los dos primeros meses y, además, si lo hacías bien te contrataban indefinidamente. Entonces dije, 'Es lo que necesito'".

Como júnior Nacho comenzó cobrando unos 18.500 euros al año y tras casi dos años dedicados a la empresa su sueldo llegó a alcanzar los 22.000 euros. "Yo creo que de los ciclos en los que más se gana. Sin embargo, es muy importante saber que cada vez hay más programadores y menos trabajo", apunta el programador.

Nacho explica que hoy en día ya no se suele contratar a tantos júnior, porque generalmente el trabajo que solía realizar un júnior, actualmente lo hace la Inteligencia Artificial (IA). "Yo ahora lo que busco son las ganas que tienen. Lo que tienen que hacer es vender el interés en mejorar, en aportar y en comerse el mundo y si se tienen que quedar un día 1 hora más aprendiendo algo, que se queden", puntualiza de Haro.

Actualmente, Nacho trabaja en la empresa Let's Health, concretamente en proyectos de Inteligencia Artificial, ganando más del doble de lo que percibía como júnior. Pero la ambición de este joven de 24 años no se queda solo en tener un puesto de trabajo. Además, está aliado con otros dos socios en lo que él define como "un proyecto muy ambicioso" –por ahora secreto–, aunque el zaragozano asegura que "de aquí a un año seguro que lo escuchas por ahí".