Fernando Peña, el inspector de Hacienda que asesoró a Duato, Aute o Sabina, condenado a 80 años: "Defraudó 12 millones"

Fue hace 8 años, en abril de 2014, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Organizada y Fiscal (UDEF) irrumpieron por orden de la Fiscalía Anticorrupción y el juez en las oficinas del bufete Nummaria, en la calle Juan Bravo de Madrid.

Fue a partir de ahí cuando comenzó el calvario de la actriz Ana Duato y de su marido, Miguel Ángel Bernardeau, absueltos ayer de todos los cargos que les imputaban. Cargos que incluían, de entrada, peticiones de condena por 32 años de prisión por fraude fiscal.

La Audiencia Nacional los ha absuelto a los dos y sí ha condenado a una pena privativa de libertad al que considera 'el cerebro' de la trama y responsable del Despacho Nummaria: el que fuera también asesor fiscal de otros famosos como Luis Eduardo Aute o Joaquín Sabina. ¿Su nombre? Fernando Peña.

Su nombre y su rostro son desconocidos para muchos, pues en estos años ha tratado de llevar a rajatabla lo que recomendaba a sus clientes, que llegaban a él a través del boca a oreja. "Ante cualquier historia recomendaba 'No hagas nada, no hagas ruido, no hables'", detalla una fuente cercana al caso que acaba de zanjar la AN y contra la que cabe recurso.

Fernando Peña era inspector de Hacienda. Paradójicamente fue la propia Hacienda la que, con su denuncia, propició su caída. La querella la formuló la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales. Ayer acabó el calvario de la actriz de 'Cuéntame' y de su marido. Comienza la que condena a Peña, en una sentencia punitiva a nada más y nada menos que a 80 años de prisión.

¿Quién es Fernando Peña? En realidad, Fernando Peña no es un desconocido. Se hizo popular en los años 90, cuando era colaborador habitual de programas de televisión, donde se presentaba como un gurú del Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas. Al poco fundó Nummaria, el 'bufete de los famosos', donde ofrecía servicios fiscales prometiendo pagar menos impuestos, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

En paralelo, creó un entramado de sociedades opacas en países como Reino Unido, Costa Rica o Canadá. La condena de la Audiencia Nacional estima que logró defraudar unos 12 millones de euros, tanto en el IRPF como en el IVA, entre los años 2010 y 2015, ambos incluidos, a razón de entre 900.000 euros y 1,2 millones por cada concepto en cinco años.

Por estos delitos ha sido condenado a 20 años de cárcel, pero además de este fraude, le condenan a otros 60 como cooperador necesario de los delitos de otros también condenados, "como el propio Imanol Arias", detallan a este diario fuentes jurídicas.

El cerebro de Numeria, Fernando Peña, declarando en la Audiencia Nacional.

"Es una persona en la que confías plenamente, Fernando Peña, y me siento muy traicionada, claro que sí", contaba Ana Duato a los medios de comunicación antes de comenzar el juicio en el que ella, como su marido, se han sentado en el banquillo de los acusados y han sido víctimas, durante años, de la pena de telediario.

"Se convirtió en uno de los finalistas más prestigiosos de España", comentan a EL ESPAÑOL las mismas fuentes consultadas, y llevó un elevado tren de vida con propiedades inmobiliarias tanto en España como en el extranjero, fincas de caza en Extremadura o un palco en el Santiago Bernabeu.

Ocultaba, según las pesquisas judiciales, una fortuna de 80 millones de euros mediante un complejo entramado de sociedades instrumentales y testaferros con ramificaciones en Portugal, Suiza, Uruguay, Panamá, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.

Durante un tiempo, en el bufete Nummaria estuvo de socio Alejandro Pérez, marido de Margarita García-Valdecasas, actualmente exdirectora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). "En su momento hubo cierta controversia, porque cuando se marcha Pérez es cuando la UDEF registra el despacho", comentan las mismas fuentes.

Las claves

Durante el juicio se dirimió si el exinspector de Hacienda manejó con el conocimiento de sus clientes los ingresos de manera fraudulenta o no, que es lo que ha acabado por dilucidarse. Sobre la actriz Ana Duato y su marido, la Sala ha considerado que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir [al erario público] conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario".

El magistrado Joaquín Delgado, ponente de la sentencia, señala en su escrito que "es cierto que una formación cívico-social elemental en el sujeto pasivo indica que éste conoce que debe tributar a Hacienda por sus ingresos".

Pero también indica que "hay que tener en cuenta que Ana Duato no ha dejado de pagar impuestos por sus ingresos, sino que se produjo una disminución de lo abonado a la Administración tributaria, que puede resultar compatible con el hecho de recibir un asesoramiento jurídico adecuado sobre la mejor forma de tributar".

Ha quedado a acreditado, y así lo ha estimado la sentencia, que Ana Duato y su marido declararon a la Agencia Tributaria todos sus ingresos. Una parte como rendimiento del trabajo y otra, como renta vitalicia. Por lo tanto, dice la sentencia, no se trata "de una eliminación o disminución drástica del pago de impuestos cuando el trabajo que realizaba seguía siendo el mismo, sino que nos encontramos ante una disminución de la cuota tributaria que pagaba efectivamente".

Sobre Fernando Peña, el principal acusado, pesaba una petición de condena que ascendía a 298 años de prisión, y, por dilucidar, quedaba pendiente, que es lo que ha procurado este juicio, saber si lo hacía solo o en connivencia con alguno de sus clientes.

A EL ESPAÑOL declaró la actriz ayer que "la sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo. Tras diez años, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad”.

Imanol Arias también ha sido condenado a dos años de prisión que no pisará por haber pactado con Fiscalía hace ya un año. Encausado junto a otra treintena de personas, el actor sí aceptó lo que le ofreció la Fiscalía y se declaró culpable de cinco delitos fiscales, aceptando una pena de menos de dos años para evitar entrar en prisión. Le pedían 27.

En su momento, fuentes cercanas a la actriz subrayaron a EL ESPAÑOL que "ella respeta profundamente su decisión y sus circunstancias. Ana las comprende perfectamente. Imanol es su gran amigo, su compañero y le es muy querido".

Fuentes jurídicas vinculadas al caso incidieron también en que "las circunstancias y motivaciones" de Imanol Arias "son especiales. Al pactar, dejó a su hermana fuera. Resistirse a eso es muy difícil. Estos casos no se ganan por puntos. O se ganan o no se ganan. De 27 años a 2 años... el miedo es muy personal. Hay que ponerse en sus zapatos. Y ningún abogado te garantiza jamás al cien por cien el resultado de un juicio".

Los abogados de Ana Duato y su marido Miguel Ángel Bernardeau, han sido Enrique Molina y Javier Gómez Ferrer. El abogado defensor de Peña ha sido Fernando Camacho, el mismo letrado que se ocupa de la causa de Begoña Gómez.