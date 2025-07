Críticas a Sánchez en el Orgullo por los corruptos y machistas: "Mejor que ni haya venido, debe dimitir y convocar elecciones"

Miles de personas se han lanzado este sábado a las calles con motivo del Orgullo LGTBI. Determinadas personalidades políticas se han dejado ver por el Paseo del Prado.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la ministra de Sanidad, Mónica García o la exministra de Industria y Turismo y líder de los socialistas en Madrid, Reyes Maroto, encabezaban la marcha hacia la plaza de Colón.

Por otro lado, varios de los asistentes han mostrado su opinión a EL ESPAÑOL sobre el actual Gobierno, el jefe del Ejecutivo y los escándalos judiciales que le estrechan el cerco.

Gente de Vallecas, Móstoles o hasta de la sierra de Madrid, como Guadarrama, han acudido a Atocha (y de todas las edades) y han mostrado sus posturas disconformes frente al Gobierno.

Miguel, David y su otro amigo posan para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

Miguel, David y otro amigo más han acudido al Orgullo, como otros años. Uno de ellos sostiene que "no le sorprenden" los escándalos del Ejecutivo: "¿Quién no conoce al PSOE? No nos gusta evidentemente. Y sobre Ábalos y las prostitutas... Es Torrente, no me pilla desprevenido que se comporte así".

Paula, la joven de Más Madrid, posa para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

Paula, por su parte, acude al Orgullo desde 2017. Considera que más personalidades políticas deberían acudir a la celebración. Y sentencia, sobre las recientes destituciones del PSOE: "Tienen que salir todos los casos".

La joven madrileña, que acudió con sus compañeros de Más Madrid, ha resaltado que los escándalos del extitular de Transportes "son repugnantes". "Da vergüenza ajena y no es compatible con el cargo".

Ivan y Noel (los dos por la derecha) y sus amigos posan para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

Iván, Noel y dos amigos más han acudido con la camiseta de su empresa. A preguntas de EL ESPAÑOL sobre la situación actual del Ejecutivo, consideran que "Pedro Sánchez debería dimitir". "Es una vergüenza, tiene que irse ya", comenta la joven de los cuatro.

Edgar, Chencho y Nil posan para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

Los tres son de Getafe. Edgar, Chencho y Nil acuden por quinta vez al Orgullo. "Se deberían tomar medidas contra el Gobierno y hacer una limpieza interna", opinan a este periódico, sobre los escándalos de Cerdán, Ábalos, Koldo...

Gerardo, Héctor y Jesús posan para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

Gerardo, Héctor y Jesús sostienen que al Orgullo no deben acudir políticos, dado que "es una cosa humana". Gerardo, que además participa en el desfile, indica que "el pueblo está harto de la hipocresía": "Deberían dimitir y que se vayan".

Iván y Noel posan para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

"Es un horror y una decepción enorme todo lo que ha pasado con las prostitutas", comentan Iván y Noel a este diario durante la manifestación en Madrid del Orgullo.

Ángel (segundo por la derecha) y sus amigos posan para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

Ángel y sus amigos componen uno de los grupos más multitudinarios que han acudido al Orgullo. El joven gaditano cree que "si se demuestra que el PSOE se ha financiado de manera irregular debería dimitir", en referencia al líder del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Totalmente censurable. Debería estar fuera de donde sea", agrega el chico en referencia a Ábalos y las prostitutas.

Pedro, Alberto y Goyo (los tres por la derecha) y sus amigos posan para EL ESPAÑOL en el Orgullo. E. E.

Pedro, Alberto, Goyo y sus amigos vienen de distintos rincones de la geografía española para ver el Orgullo. Preguntados por EL ESPAÑOL, consideran que "Sánchez no debería ni venir, tal y como están las cosas".

"Debería dimitir y convocar ya elecciones", apostillan sobre el jefe de Moncloa. Y comentan, sobre el tema de la prostitución que salpica a Ábalos: "Es vergonzoso. Es un representante público. Carmen Calvo pidió abolir la prostitución, tú no puedes tener un burdel".