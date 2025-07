Los hermanos Ibarra crearon FreeDay, el 'Tinder' que conecta a los autónomos para que nadie se quede "colgado y sin trabajo"

Javier Ibarra es la cabeza pensante del proyecto FreeDay, una aplicación destinada a conectar a los autónomos del sector de la reforma con los trabajadores de este gremio. La idea surgió en 2021, pero no fue hasta el año pasado, octubre de 2024, cuando la ejecutó. Tras varias consultas a compañeros de trabajo, se lo comunicó a su familia y emprendió el proyecto junto a sus ocho hermanos. A pesar de que todos participan de manera económica, solamente trabajan en esta aplicación Javier, Kike y Leonor Ibarra.

"Todo nace de mi propia experiencia porque yo, como autónomo, me dedico al sector de la reforma de la madera y había muchos días, incluso semanas, en los que perdía una serie de trabajos. Normalmente era por entrega de material defectuoso o que a lo mejor llamabas a algún cliente para poder entrar esa semana y resulta que todavía estaba el albañil terminando y no podía acudir a la casa y tenía que posponerlo, entonces te quedaba colgado ese día o esa semana", confiesa Javier en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Uno de los inconvenientes habituales de este tipo de trabajos es la incertidumbre. No hay un horario fijo, y existe la posibilidad de que haya semanas en las que no puedes trabajar porque nadie requiere tus servicios o, por el contrario, que no logres cumplir con todos los encargos por falta de tiempo. "Había momentos que no daba abasto y necesitaba personal para poder acabar los trabajos que tenía. Me di cuenta de que el problema que nos pasaba a todos era algo muy recurrente y decidí crear FreeDay".

Perfil de Javier en la aplicación FreeDay Cedida

Actualmente cuenta con más de 1.500 suscripciones y, aunque se creó con la intención de comunicar a empresarios de la construcción con los trabajadores de esa rama, es decir, unas 20 especialidades, han decidido implementar, guiándose de los comentarios de los usuarios, 80 áreas profesionales más. Gracias a la buena acogida, también han cambiado el diseño visual para hacerla más intuitiva y fácil de usar, especialmente para quienes no se manejan bien con la tecnología.

"Iba dirigido sobre todo para los oficios de fontanería, carpintería o electricidad, pero el feedback de la gente ha sido tan bueno que hemos leído reseñas donde se quejaban de que su oficio no estaba incluido. Ahora damos la posibilidad de conectar con abogados, fisioterapeutas, maquilladores para eventos o incluso cortadores de jamón. Pensaba que era una cosa que afectaba a los de mi gremio en mi sector, pero realmente afecta a todos en mayor o menor medida", explica Javier.

Sin competencia

Para poder utilizar FreeDay debes pagar una suscripción trimestral de 4,99 euros o una anual de 11,99 euros, sin comisiones por transacciones. Cuando una empresa busca trabajadores, tiene que introducir ciertos datos: su profesión, el sector al que pertenece, los días en los que desea contratar al trabajador y su ubicación. Para Javier, se trata de generar un match entre el trabajador y la empresa, similar a lo que ocurre en aplicaciones para citas como Tinder. "En cuanto la app te ubica, te aparecen los distintos perfiles con los requisitos que estás buscando. No hay intermediario y puedes contactar con ellos por WhatsApp o llamada directamente".

Calendario de FreeDay. Cedida

Una de las ventajas con las que se han encontrado los hermanos Ibarra es la inexistencia de competencia. No hay ninguna plataforma que resuelva este problema y, gracias a ello, la suya está evolucionando a gran velocidad. El próximo paso que quieren dar es crear FreeDay también para particulares e implementar Inteligencia Artificial para conectar, con mayor precisión, a empresas y particulares con los trabajadores. "Hacer ese match mucho más definido y concreto".

"Es un nicho que hemos descubierto nosotros y, aunque vamos a abrir un apartado para particulares donde ahí sí existen otras aplicaciones que te ofrecen el mismo servicio, la diferencia es que aquí están todos los profesionales validados, con sus respectivas reseñas, y digamos que el profesional que vas a contratar realmente es un profesional de verdad, no es el típico manitas que hace de todo", detalla Javier.

Objetivo América Latina

En cuanto FreeDay se consolide en Zaragoza y Aragón, su tierra natal, tienen el objetivo de expandirla a nivel nacional y convertirla en una referencia para los 3,5 millones de autónomos que existen en España. Más adelante, aspiran a dar el salto hacia Latinoamérica, conscientes de la dificultad que implica adaptar el modelo al otro lado del charco. "Tienen un modelo de trabajo diferente que habría que ajustar, pero es bastante interesante. Lo hemos estudiado y sí, ese es el siguiente paso que queremos dar; lo vemos factible".

Pregunta.– ¿Dónde se ven de aquí a cinco años?

Respuesta.– La visión es que FreeDay sea la plataforma referente para el trabajo de los autónomos y para las empresas. Será la plataforma que será un puente de unión para estar siempre conectados. Porque esa es la clave. Una plataforma donde todos nos sintamos identificados y podamos sacarle partido. Va a ser la plataforma para los autónomos y empresas, un referente.