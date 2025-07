Un reventón y una carretera de "pésimo nivel": anatomía del siniestro en el que murieron Diogo Jota y su hermano André

Diogo Jota, de 28 años, se había casado con el amor de su vida, Rute Cardoso, el pasado 22 de junio de 2025. Es su novia desde el instituto y con ella compartía tres hijos, de 4 y 2 años y un bebé de 7 meses. Tuvieron una boda de ensueño en su ciudad natal, Oporto, hacía apenas 11 días. Habían estado presentes sus familias, entre ellos, el hermano menor de Diogo, André Felipe, de 26 años.

Pero el cruel y caprichoso destino ha segado la vida a estos dos jóvenes futbolistas portugueses. Ha querido que el accidente mortal de Diogo Jota y André Silva se haya producido exactamente en el mismo punto kilométrico donde, hace solo ocho días, una mujer de 60 años sufrió un grave accidente.

Héctor Ares, periodista experto en motor, puso en cuestión hace meses el estado de conservación de esta vía. El vigués denunciaba en sus redes sociales el "pésimo nivel" de mantenimiento de la A-52 y cómo lo había tenido que sufrir en sus propias carnes. Pero su accidente no tuvo un final trágico. El de Diogo Jota sí.

André Silva y Diogo Jota en su época en el Oporto

El delantero no solo se acaba de casar, sino que vivía un momento dulce en materia deportiva. Había fichado por el Liverpool CF en septiembre de 2020 procedente del Wolverhampton, con apenas 23 años. A lo largo de su carrera, el portugués había logrado anotar 156 goles, incluyendo nueve tantos en la temporada 2024/2025.

Mientras, su hermano André Felipe también estaba en el mundo del fútbol, aunque tenía un perfil más humilde. Mediocentro, militaba actualmente en el FC Penafiel, donde en la última temporada había disputado 32 partidos oficiales, en los que anotó 2 goles y ofreció 2 asistencias.

Lugar del accidente donde murieron el futbolista Diogo Jota y su hermano

Dos exitosas carreras, dos vidas felices, dos hermanos que se querían y que la pasada noche del miércoles estaban compartiendo un viaje en coche por España. Pero en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura de Cernadilla (Zamora), su juventud se segó para siempre en un terrible accidente. Una brutal salida de vía y posterior incendio, que no ha dejado opción de sobrevivir a los hermanos Teixeira Da Silva.

Los indicios del accidente

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora aún trabaja en el atestado del siniestro, pero los primeros indicios apuntan a que el Lamborghini en el que viajaban, se ha salido de la calzada mientras realizaba un adelantamiento.

El motivo principal en el que trabajan los investigadores es que el vehículo de alta gama ha sufrido el reventón de una rueda, justo en el momento exacto en el que estaba haciendo la maniobra para adelantar a otro vehículo.

Eso ha provocado que el coche se saliera violentamente de la autovía en dirección al terreno de la izquierda, adyacente a la calzada. Acto seguido, el Lamborghini ha comenzado a arder violentamente, propagando las llamas a la vegetación cercana a la mediana entre los dos carriles de la A-52.

Vídeo compartido en redes sociales del incendio tras el accidente de los futbolistas Diogo Jota y André Felipe

Varias llamadas al Centro Coordinador de Emergencias del 112 de Castilla y León informaban de lo sucedido a las 00:30 horas, al visualizar la llamativa bola de fuego que era el vehículo en esos momentos.

Los primeros en llegar han sido los bomberos del parque de Rionegro del Puente, pertenecientes al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, y han corroborado que el vehículo estaba envuelto en llamas cuando llegaron.

Diogo Jota y André Felipe no pudieron tan siquiera salir del vehículo, aunque aún no ha trascendido si murieron en el acto o quedaron atrapados en el interior del turismo aún con vida. Los servicios sanitarios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida, y sus cuerpos han quedado calcinados.

Lugar del accidente donde murieron el futbolista Diogo Jota y su hermano, André Felipe

Los restos mortales se encontraban en el Instituto Anatómico Forense de Zamora, lugar al que llegaba su afligida familia durante el mediodía de este jueves. Los forenses han tenido que tomar muestras de ADN de los familiares para poder cotejar similitudes y certificar fielmente la identidad de los dos hermanos, dado el mal estado de sus cadáveres. Después, los restos mortales de Diogo Jota y su hermano André Silva fueron trasladados a Portugal.

Para ayudar con este durísimo proceso, la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender a los familiares, a petición de la Guardia Civil. La psicóloga los ha recibido a su llegada a Zamora, donde ninguno quiso hacer declaraciones. Horas más tarde, casi a las 15 horas, abandonaban el lugar.

Mientras, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria ha abierto diligencias para investigar y aclarar las causas exactas del suceso, que se ha llevado la vida de estos dos jugadores lusos.

Otro accidente hace 8 días

La A-52 es la conocida como Autovía de las Rías Bajas. Una extensa vía que conecta Castilla y León con Galicia, desde Benavente (Zamora) hasta Porriño (Pontevedra) en 316,8 kilómetros. Una carretera muy transitada por la importante conexión entre ambas comunidades autónomas, y en la que discurren miles de turismos y vehículos articulados cada día.

Y, aunque la vía más temida por los zamoranos es la mortal N-122, que siega cada año una docena de vidas, lo cierto es que, según datos oficiales, la A-52 fue la carretera que más accidentes de tráfico acumuló el pasado 2023.

No fueron los más graves ni mortales, pero sí resulta un lugar habitual para siniestros de todo tipo, desde salidas de vía, vuelcos, choques por alcance y algún reventón, eso sí, sin tanta gravedad como el de los jóvenes lusos.

Los estudios realizados por webs especializadas como Informes Mecánicos explican que, aunque algunos tramos concretos presentan baches y zonas en mal estado, los motivos de estos siniestros suelen deberse a despistes y aparición de fauna salvaje, especialmente lobos y ciervos, muy habituales en la comarca de Sanabria.

Tal y como informaba EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, una mujer resultó herida grave, el pasado 25 de junio, tras salirse de la vía con su vehículo en el kilómetro 65 de la autovía A-52. La víctima quedó atrapada en el interior del turismo volcado y los bomberos provinciales tuvieron que rescatarla.

Tras ser liberada, la mujer fue atendida por los servicios sanitarios del Sacyl y trasladada de urgencia al Complejo Asistencial de Zamora.

Pero no acaban aquí los sucesos relevantes en torno a esta Autovía de las Rías Bajas. El pasado enero de 2024, el mantenimiento de la vía se ponía en duda de nuevo gracias a un vídeo viral del periodista experto en motor Héctor Ares.

Héctor Ares explicaba en dicho vídeo que había tenido un percance en la autovía A-52, a la altura de Benavente, mientras viajaba con su familia hacia Madrid en un BMW X7 cedido por la marca.

Al tomar un desvío hacia la A-6, su vehículo atravesó un "socavón gigantesco" que reventó por completo una de las ruedas delanteras. Curiosamente, la misma causa que inicialmente se ha dado para el Lamborghini en el que viajaban los hermanos Diogo Jota y André Felipe. Si bien, aún no ha trascendido que el neumático del turismo de los jugadores se rompiera por dicho motivo.