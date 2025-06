'O te acuestas conmigo, o te mato': Luz se fue de copas con su ex, pelearon y le disparó en casa de su jefe policía con su arma

Luz C., la presunta autora del tiroteo. E. E.

Un arma de origen israelí, un par de copas y una discusión. Estos tres ingredientes se introdujeron en una coctelera y salió un tiroteo en casa de un exjefe de la Policía de Madrid.

Son las 01:50 horas del pasado lunes 28 de abril. El número 21 de la madrileña calle Edgar Neville es testigo mudo del estruendo de un arma de fuego.

Luz C., de 37 años y origen hondureño, disparó con un revólver de pequeño tamaño a su pareja, Alberto D., natural de Madrid. Tienen dos hijos y se divorciaron hace un año.

Estuvieron tomando unas copas en un bar próximo al domicilio. Subieron a la vivienda. El alcohol hizo estragos en sus conductas. "Mira lo que tiene este", le espetó Lidia C. a su pareja sobre un insólito objeto.

Ya en la casa, ella hacía referencia a una pistola que le regalaron a Lorenzo C., exjefe superior de la Policía de Madrid y dueño de la vivienda donde se produjo el tiroteo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el arma fue un obsequio de una delegación israelí cuando el exmando policial estuvo en un acto institucional hace años. Lorenzo C. vive con su mujer, María, ya ancianos. Luz C. es la cuidadora de esta pareja.

Armada, Luz C. le espetó a su pareja, y según declaró él mismo a los agentes: "¿Y ahora, qué? ¿Quieres que te pegue un tiro? Te mato. ¿Quieres que te mate?".

Alberto D. trató de marcharse del lugar por todos los medios y su exmujer le dijo: "Tú no te vas de aquí si no me follas, te mato". Él pidió ayuda desesperada por la ventana, temiendo por su vida.

Una vecina del bloque residencial fue quien llamó a la Policía, ante el alboroto causado por el arma de fuego. El reguero de sangre, a tenor de las investigaciones, se podía apreciar desde el rellano del quinto piso hasta el séptimo.

Los moradores de la vivienda se encontraban en la habitación, descansando, en buen estado. En el tambor del revólver se hallaron tres cartuchos sin detonar.

La supuesta víctima de la agresión, Alberto D., trató de pedir auxilio por la ventana de la vivienda. Al ser rozado con una bala en la cabeza, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón y Cajal.

Los agentes de la Policía Nacional, concretamente los uniformados del Grupo V de Homicidios de la Jefatura de Madrid investigan el tiroteo.

Se investiga a Luz C. por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y por otro de tentativa de homicidio. El Juzgado de Instrucción nº24 de Madrid instruye la causa.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, ella cuenta con antecedentes por malos tratos y una infracción a la Ley de Extranjería.

La presunta autora del disparo se encuentra en prisión provisional desde el día de los hechos. El lesionado aún no ha declarado en sede judicial, sólo ante los agentes.

La propia investigada hasta llegó a pensar que el arma, al tener un tamaño tan reducido, era simulada.

La abogada de Luz C., la letrada Mónica Gil, considera que "procesalmente, es vergonzoso enviar a prisión a alguien sin escuchar al denunciante".