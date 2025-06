La Guardia Civil ve "empalmes" en el cuadro de luz de las 'Camas Locas' donde murió Amira: "El diferencial no funciona"

Yasmín pagó 4 euros para que su hija, Amira, disfrutara de diez minutos dando saltos en las Camas Locas de las Fiestas de San Juan Bautista de Alquerías, sin ser consciente de que era una entrada para una atracción con un cuadro de luz supuestamente defectuoso donde su niña se electrocutó.

EL ESPAÑOL ha confirmado con fuentes de la Guardia Civil que las Camas Locas, la atracción infantil propiedad de Jesús C.F., supuestamente presentaba "muchas deficiencias" en su sistema de abastecimiento eléctrico.

La atracción contaba con un cuadro de luz debajo de las camas elásticas y dos feriantes explicaron a este diario que tras producirse la tragedia, durante la madrugada del domingo, la Guardia Civil -junto a técnicos de Electromur- inspeccionaron ese punto de abastecimiento, para iluminar nueve focos distribuidos por la valla metálica perimetral y un juego de luces. También analizaron la conexión con el cuadro general del que se abastecían las siete atracciones instaladas en una parcela privada.

A falta del informe pericial definitivo, una fuente del Instituto Armado revela que estaba en buen estado el cuadro general que se habilitó en una torreta eléctrica, para que todos los feriantes pudieran acceder a una toma de luz. Sin embargo, detectaron presuntas irregularidades en las Camas Locas donde murió electrocutada la pobre Amira, cuando se agarró el marco metálico de la puerta para salir de las camas elásticas.

"Es una instalación deficiente. No hay conservación de sus componentes, está hecha a base de empalmes, el diferencial estaba sin funcionamiento y no interrumpió la corriente eléctrica. Además, falta la toma de tierra".



La atracción de las Camas Locas donde una niña, de 2 años, murió electrocutada la madrugada del domingo en Alquerías. Badía

Ese cúmulo de supuestas irregularidades técnicas provocó que la electricidad corriera por la estructura metálica de esta atracción: la valla, la pasarela con las escaleras de acceso y el marco de la puerta para entrar a las camas elásticas. Todo ello, a pesar de que las Camas Locas contaban con un certificado favorable, firmado por un ingeniero del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia que será citado a declarar en el juzgado.

De los nueve focos, solo estaban encendidos dos con 200 vatios de potencia, pero fueron suficientes para provocar el homicidio imprudente de Amira, una niña argelina que el 11 de julio habría cumplido dos amitos, y para asestar tres descargas eléctricas a una amiga de la fallecida, de 8 años, así como a dos niños que son primos y vecinos de Alquerías, de 11 y 12 años, respectivamente.

La Guardia Civil sostiene que "hubo una derivación eléctrica y el diferencial del cuadro no saltó", electrocutando a Amira delante de su madre: Yasmín. Las conclusiones iniciales de la Policía Judicial no han evitado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia deje en libertad a los dos detenidos: a Jesús C. F., dueño de las Camas Locas, y conocido en el gremio de feriantes como 'El Gitano, así como al empleado que dejó supervisando la atracción en las Fiestas de San Juan Bautista.

Jesús 'El Gitano' y su empleado no han declarado ante la Policía Judicial ni en la Ciudad de la Justicia, pero han quedado en libertad, como investigados por un homicidio imprudente y lesiones imprudentes, con la única obligación de firmar en el juzgado el día 15 de cada mes. Todo ello, debido a que la Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión provisional de ninguno porque considera que no hubo dolo, es decir, intencionalidad en la electrocución de la pequeña argelina.

El abogado Luis Santos. Cedida

"Los dos investigados se acogieron a su derecho a no declarar", tal y como confirma Luis Santos, representante legal de Jesús C. F., propietario de las Camas Locas.

"El fiscal no pidió el ingreso en prisión como medida cautelar porque demostraron que tienen arraigo suficiente". De forma que tampoco se les retiraron sus pasaportes porque no se aprecia riesgo de fuga ni intención de sustraerse al proceso judicial que se acaba de iniciar.

- ¿Cómo valora las primeras conclusiones sobre el origen de la descarga que electrocutó a una niña en la atracción de su cliente?

- Luis Santos: Hay que esperar los informes definitivos y analizar bien de dónde viene la corriente. No vamos a negar lo sucedido, pero hubo una falta de control.

- ¿A qué se refiere?

- Tiene que declarar el ingeniero que firmó los certificados de las camas elásticas y quiero esperar a ver qué testifica.

El abogado Luis Santos no descarta pedir alguna prueba pericial, encaminada a esclarecer el número de diferenciales que había operativos, durante la trágica madrugada del domingo. "Me he estado asesorando con un ingeniero y en una feria de estas características, tienen que haber tres diferenciales que hagan saltar la luz. El primero en la atracción de mi cliente".

"Además de ese diferencial podría haber otros dos. El segundo diferencial, en el cuadro general que se habilitó en la torreta y que abastecía a todos los feriantes. Y el tercero, en una toma de luz de la calle, a través de un edificio o a una farola".