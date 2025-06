Aída García, la CEO de los spas japoneses virales en TikTok: "Acabaremos el año con 300 centros abiertos en diez países "

Hace un tiempo aparecieron en TikTok miles de vídeos de personas que estando tumbadas en una camilla, les daban un masaje en la cabeza con unos chorros de agua. Rápidamente varios se hicieron virales y recibieron millones de likes y comentarios, ya que era algo exótico, que no se había visto nunca en Europa. Parecía una peluquería, pero es un spa.

Aída García Bueno era una más de las usuarias que vieron este tipo de vídeos y quedó completamente enamorada. Hoy en día es la CEO de Japanese Head Spa, la marca de spas capilares con más franquicias en Europa.

“Yo veía los comentarios de la gente en TikTok que decían que a ver cuándo había algo así en España. Por eso en cuanto lo descubrimos, lo llevamos a cabo”. Así fue como Aída empezó a plantearse traer este tipo de negocio a España.

En una feria del mundo de la belleza en Miami fue donde Aída vio por primera vez en persona este método para dar masajes. “Me llamó mucho la atención y en tan solo tres semanas, ya estábamos abriendo el primer Japanese Head Spa en Málaga, en diciembre de 2023”.

El head spa es una técnica en la que se masajea el cuero cabelludo para hacer una limpieza profunda con el propósito de cuidar la salud capilar y relajar el cuerpo y la mente. Además, se combina con otras terapias como la aromaterapia.

En esas tres semanas desde la feria de Miami hasta la primera apertura, el equipo de Aída viajó a Corea del Sur, porque el Head Spa es originario de los países asiáticos. Allí conoció de primera mano este método de masaje capilar.

El mercado asiático no es igual que el europeo, por lo que fue un reto traerlo a España. “El spa capilar allí es como aquí las uñas, las mujeres lo hacen cada dos o tres semanas para el cuidado capilar. Pero en España, la gente busca la relajación”, comenta.

Uno de los spas. Cedida

Entonces, tuvieron que darle una vuelta al negocio. Lo enfocaron más como un spa que hacia el mundo de la peluquería, que es como está impuesto en los países asiáticos. “Todos nuestros trabajadores son masajistas, no peluqueros”, asegura Aida.

Ella empezó en el mundo del emprendimiento con tan solo 17 años, hace diez, ya en el sector de la belleza. “Llevo el emprendimiento dentro”, asegura. Y es que, ya hace cinco años trajo a España la maderoterapia, que también consiste en hacer masajes, en este caso con utensilios de madera.

Una vez abierto el pequeño local de Málaga, tenían un único objetivo: expandirse. Primero empezaron con España, después Europa y ahora por todo el mundo. Su objetivo principal era la internacionalización, y Aida asegura que están “trabajando muy duro para conseguirlo”.

“Este año acabaremos con 300 centros abiertos en diez países distintos. En el mes de julio abriremos en Ecuador, Perú, Argentina”. Este concepto de spa está claro que es un éxito y por ello está dando la vuelta al mundo.

También en unos meses abrirán su primera sucursal en África en la ciudad de Nairobi en Kenia y el primero de la marca en Asia, en concreto en India. Para la CEO de la empresa es todo un reto, pero es la proyección que están buscando para esta marca.

En tan solo un año y medio ya llevan en España abiertos 29 spas, y van a abrir más. Aída asegura que gracias a eso “estamos en una facturación muy alta. El retorno de la inversión de las franquicias es de dos meses, que es muy poco”.

Japanese Head Spa está cambiando la forma de cuidado capilar. Sus tratamientos capilares van desde los 69 euros hasta los 150, aunque también tienen otros tipos de masajes siempre focalizados en el bienestar de los clientes y la relajación a través de una bajada del cortisol. Aída opina que “el bienestar capilar es un lujo, no un derecho. Hay quien puede permitírselo, y quien no, pero no me parece un precio inaccesible”.

“El haircare es el nuevo skincare y no tengo la bola de cristal, pero yo creo que ha venido para quedarse”, asegura Aída. Y aunque parece que las modas de TikTok son efímeras, ella apuesta en que esta ha llegado para quedarse, por ello se ha dedicado completamente al Head Spa.