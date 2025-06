Los 15 'magníficos' de la PAU 2025 que han sacado la mejor nota de Selectividad en su región: Eduardo, Irati, Sergio...

La Prueba de Acceso a la Universidad es el examen más importante para los jóvenes que quieren cursar un grado universitario el próximo año. Este año, el modelo ha cambiado y muchos alumnos temían que sus notas se vieran perjudicadas, ya que el examen tenía más preguntas reflexivas que en años anteriores. Sin embargo, esto no ha sido un problema para Mariana, Eduardo, Irati, Sergio y Maddi, quienes han obtenido las mejores calificaciones de sus respectivas comunidades.

Mariana Sánchez es alumna del IES Carlos Bousoño de Majadahonda, ha cursado el bachillerato de Artes Escénicas, donde ha descubierto un gran interés por el teatro. Aun así, su gran pasión sigue siendo el piano y el año que viene quiere cursar un Grado en Interpretación de Música Moderna.

Ella ha sido una de los dos únicos estudiantes que han conseguido la nota más alta, un 14, en la Selectividad madrileña. Confiesa haber empezado a estudiar "dos semanas antes" y los días previos a la PAU su rutina era muy sencilla: "Me despertaba, iba a clases de conducir y después me ponía a estudiar. Comía y descansaba un rato para luego volver a estudiar".

Mariana, la nota más alta de la PAU de Madrid Jesús Soler

Solo hay un examen del que salió con una mala sensación: el de Literatura Dramática. "El comentario de texto no nos lo esperábamos, era de Sarah Kane y todos contábamos con Shakespeare o Lope de Vega".

Santiago Quemada, estudiante del Colegio Retamar en Pozuelo de Alarcón, es el otro alumno de Madrid que ha conseguido la calificación más alta en la prueba de Selectividad.

Lo que lo destaca no es únicamente su calificación, sino también la claridad con la que expresa sus ideas y la asombrosa diversidad de sus intereses.

"Estoy entre estudiar Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial en la ICAI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas) o Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica (Universidad Politécnica de Madrid)", cuenta Santiago.

"Ambas me encantan. Me interesa muchísimo todo lo relacionado con las matemáticas y la innovación, también la IA", añade.

En Murcia, Eduardo López ha sido la nota más alta en la fase general con un 9,98 sobre 10. El joven, que reside en la capital autonómica, estudiaba en el Colegio Montepinar, donde hoy en día es el alumno estrella. Eduardo, a quien suelen llamar Edu, no se esperaba una nota tan alta, a pesar de que empezó a estudiar desde el primer día de este curso, cogiendo apuntes y haciendo las tareas que le mandaban sus profesores.

El estudiante Eduardo López, durante la entrevista con EL ESPAÑOL, mostrando dos libros. J. Ismael Martínez

Su asignatura favorita es Matemáticas, por eso se plantea estudiar un doble grado de Matemáticas y Física o Ingeniería Aeroespacial, aunque aún no sabe en qué universidad. Estos dos grados suelen ser de los más demandados por los alumnos que obtienen notas altas en sus exámenes de la PAU.

Al contrario que Edu, la asignatura que menos le gustaba a la mejor nota de Navarra eran las matemáticas. Irati Martínez se encontraba en Roma cuando se enteró de que había sacado la nota más alta de la Comunidad Foral de Navarra, con un 13,75 sobre 14, tan solo a unas décimas de la perfección. "Al consultar las notas pensé que era un error porque eran muy altas. Hice la media y me salía un 13,75 sobre 14. Creía que estaba mal, pero luego me llamaron y me lo confirmaron", dice la joven a EL ESPAÑOL.

Irati, la mejor alumna de Navarra. Cedida

Con esa nota, a la navarra se le abren las puertas de cualquier grado y universidad, pero ella lo tiene claro. Ha estudiado el Bachillerato de Humanidades en el Colegio Santa María la Real (Maristas Pamplona), aunque lleva ahí desde Infantil.

Se decantó por la rama de letras, porque sus asignaturas favoritas siempre han sido Lengua e Historia. Por ello, ha decidido estudiar Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca, aunque también le gustaría el mismo grado en la Universidad de Granada.

Paula Jurado Muñoz siempre ha soñado con crear su propia empresa, y ahora está un paso más cerca. La alumna del IES Maestro Juan de Ávila en Ciudad Real, ha sacado un 13,975 sobre 14, la nota más alta de Castilla-La Mancha.

A pesar de poder elegir cualquier universidad, la joven ha decidido quedarse en casa y estudiar el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en el Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero hasta que comience el curso el próximo septiembre tiene varios planes para disfrutar del verano: "Ya le he dicho a mis padres que me van a ver poco por casa", bromea Paula.

La excelencia tiene nombre y apellidos: Pablo Merino Barrera. El joven de Mérida ha sido la nota más alta de Extremadura, un 14. Ha estudiado la ESO y el Bachillerato en el IES Santa Eulalia, en su ciudad natal, y a lo largo de toda su etapa escolar ha mantenido una nota media de 10.

"Estaba esperando en una parada de autobús, cuando me llamó el director de mi instituto y me preguntó si mi nota había sido un 14. Lo miré y efectivamente. Me sentí eufórico y muy feliz" asegura Pablo. Los últimos días antes de la PAU llegó a estudiar unas 9 horas al día, aunque si no le apetecía, no se forzaba a estudiar tanto.

Con tan buen resultado, puede estudiar lo que él quiera. Le gusta programar y tiene varios proyectos que ha tenido que dejar a un lado para estudiar para la PAU, ya que no tenía tiempo. Por ello, no es de extrañar que se haya decantado por un Doble Grado de Ingeniería Informática con Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

De los más de 45.000 estudiantes que se presentaron a la PAU en Andalucía, Sergio Herrera García ha sido quien ha sacado una nota superior: un 13,985 sobre 14. El chico es de un municipio de Huelva, La Palma del Condado y estudió en el único instituto que hay en su ciudad, el IES La Palma.

Sergio Herrera, el joven con la mejor nota en la PAU 2025 de Andalucía.

Sergio tiene claro qué va a hacer el próximo curso: estudiar el grado de Medicina, aunque duda la universidad a la que acudirá. Siempre ha sentido una gran vocación por ayudar a los demás y aportar a la sociedad desde el ámbito sanitario.

Martín Casanova Alonso ha sido el resultado más alto en la comunidad gallega. El estudiante reside en Lugo y ha estudiado en el IES Leiras Pulpeiro. Desde pequeño tuvo claro que quería estudiar Derecho, aunque también ha destacado por la rama científica, ya que hace cuatro años fue el ganador de la Olimpiada Matemática Júnior.

Jingy Ye sabía que no lograría llegar al 10, por lo que le sorprendió ser la mejor nota de Aragón con un 13,950. Donde sí tuvo la máxima calificación posible fue en la media de Bachillerato.

La joven ha estudiado en el Liceo Europa de Zaragoza el Bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología y ahí descubrió que le gustaba mucho la programación. Es el motivo por el que el año que viene estudiará Ingeniería Informática. A pesar de que podría optar a otras carreras con una nota de corte más alta, asegura: "No tengo vocación en esas carreras y creo que si entro no me va a ir bien".

La mejor nota en la fase obligatoria de la Comunidad Valenciana la ha conseguido un joven de Sax: un 9,9. Iago Sánchez Jüttner estudió en el colegio San Alberto Magno en Monforte del Cid, en la provincia de Alicante.

Al contrario que muchos de sus compañeros, él prefirió bajar el ritmo de estudio según se acercaba la PAU: "El lunes antes apenas estudié. Ya llevaba dos semanas de preparación intensa y preferí relajarme", explica a este periódico.

La hazaña de Iago, mejor nota de la PAU 2025 en la Comunitat Valenciana: "No estaba en mi mejor momento"

Pero su tranquilidad se debe en gran parte a que no necesita mucha nota para entrar al grado que quiere. Estudiará Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la Universidad Politécnica.

Del País Vasco, Maddi Garate ha sacado la puntuación más alta con un 9,86 sobre 10 en la fase general. La estudiante vasca estudió en la Jakintza Ikastola de Ordizia, y asegura que siempre le han gustado las matemáticas y aunque aún no sabe lo que va a estudiar, ni donde, tiene claro que será algo relacionado con ello. Hasta entonces, va a disfrutar del verano yéndose de viaje con sus amigas y celebrando la nota en las fiestas de su pueblo.

La calificación obtenida de Ester de La Hera ha sido la mejor de Castilla y León. Tras la suma de la nota de Bachillerato y la PAU ha tenido una calificación de 13,940, lo que la dejó a tan solo 0,06 puntos del máximo posible, 14.

La estudiante, procedente del Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo (Agustinas) de León, ha manifestado que "era consciente de que me había salido bien, pero nunca imaginé obtener tantos dieces en la PAU". Con una nota media de 10 en Bachillerato, tiene decidida su vocación académica: desea cursar el grado en Biotecnología en la Universidad de León. Sacó otros tres dieces redondos en la selectividad.

"Ahora sueño con dirigir mi propia investigación", apunta la estudiante que no duda la carrera que desea estudiar -Biotecnología en la Universidad de León-. Entre sus sueños actuales está trabajar "en la mejora de los cultivos con ingeniería genética o la biorremediación, con bacterias que absorben el dióxido de carbono y luchar así en la protección del medio ambiente. Aquí no se valora como se debería valorar a los investigadores, pero mi objetivo es poder quedarme en España", pese a que con su nota podría entrar en cualquier facultad.

En las Islas Canarias, dos estudiantes han sacado un 10: Carolina Amieva Martel, que estudió en el IES Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria y Diego José Gimeno Royo, que pasó su etapa escolar en el CPEIS Hispano Inglés en Santa Cruz de Tenerife. Pero no se sabe qué van a estudiar en el futuro. Lo mismo ocurre con Jimena López Fuego, que sacó la nota máxima de Asturias y realizó sus estudios en el IES Santa Bárbara en Langreo.

Aún se desconoce la identidad de los alumnos con la máxima calificación de las Islas Baleares, a pesar de que los estudiantes pudieron acceder a ellas el pasado 11 de junio. En Cantabria y La Rioja las notas saldrán el próximo 16 de junio y en Cataluña se notificará la puntuación a los alumnos el próximo 25 de junio.