Las plantas no se mueven, no gritan, ni delatan. Pero crecen en silencio, a veces a la sombra de una nave industrial en una comarca catalana, otras bajo tierra, en un invernadero de aspecto inocente entre los olivares de Andalucía. La marihuana que se cultiva en estos casos –con cepas genéticamente modificadas para superar los límites del THC conocidos en Europa– no es una cualquiera.

Es un producto de élite: más potente, más rentable y, sobre todo, más buscado. Detrás de ella, según confirman fuentes policiales y agentes internacionales a EL ESPAÑOL, operan estructuras criminales lideradas por ciudadanos chinos, discretas y metódicas, que han logrado tejer una red casi invisible por todo el país: desde el Pirineo catalán hasta Alhaurín de la Torre.

"No hacen ruido. No se matan entre ellos. No disparan. Pero están en todas partes", dice un inspector jefe de la UDYCO, la unidad antidroga de la Policía Nacional. Lo que empezó con pequeñas intervenciones aisladas en 2018 ha mutado en una realidad difícil de negar: las mafias chinas han profesionalizado el cultivo de marihuana en España para convertirlo en un producto selecto. No son los únicos en hacerlo, pero sí los más ordenados y también los más eficientes.