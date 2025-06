Vecinos de un pueblo de Navarra se rebelan contra un centro de menas: "Hay robos, vandalismo y peleas"

Un grupo de vecinos de Marcilla, Navarra, denunció la "situación insostenible" que se vive en ese pueblo debido a los disturbios provocados la noche del jueves por jóvenes de un centro de acogida de menores de la localidad.

Según denunciaron los vecinos, la negativa de un bar a dispensar tabaco a uno de estos menores de edad, provocó que varios de ellos actuaran de manera agresiva. Muchos se taparon la cara con sus camisas y crearon disturbios en el pueblo.

Algunos vecinos salieron para llamarles al orden y tratar de calmar a los jóvenes enfurecidos. Sin embargo, estos comenzaron a lanzar piedras, sillas de terrazas y otros elementos de mobiliario urbano como señales de tránsito. Varias patrullas de la Policía Foral y Guardia Civil tuvieron que intervenir.

Menores provocan disturbios en pueblo de Navarra.

De acuerdo con un comunicado divulgado por los vecinos, los menores constantemente provocan "robos, vandalismo, acoso, peleas, destrozos y miedo".

Tras los disturbios, el Gobierno de Navarra informó que trasladará a 23 menores del centro de Marcilla a otras ubicaciones. Además, la alcaldesa del pueblo, Esther Villanueva, se reunió con algunos vecinos y se comprometió a trasladar la petición de mayor presencia policial a los departamentos correspondientes.

Exigen que cierren el centro

En su comunicado, los vecinos exigieron al Gobierno de Navarra "que cierre el COA y que lo cierre ya". También aclararon que se manifestaban "no por odio, ni por rechazo, sino por dignidad, seguridad y justicia".

Los vecinos responsabilizan al Gobierno de crear "un sistema en que los menores extranjeros no acompañados se sienten impunes y campan a sus anchas por nuestras calles. Robando, acosando y destrozando la convivencia de nuestro pueblo. Tenemos derecho a que nuestros hijos e hijas puedan salir por la calle sin miedo a que los acosen, porque tenemos derechos a que nuestros mayores puedan ir por la calle sin miedo a que les roben".

Y continúan: "No es xenofobia exigir seguridad. No es racismo pedir convivencia. No es intolerancia exigir que se respeten nuestras calles, nuestras casas, nuestras vidas, que respeten a nuestros hijos e hijas o a nuestros mayores".

Marcilla es un pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes. "Hemos acogido en nuestro municipio a menores extranjeros no acompañados. Pero sentimos que se ha abusado de nuestra generosidad y solidaridad y por eso decimos alto y claro, ¡Basta ya!".

La preocupación se acentúa entre los habitantes del pueblo por la llegada del fin de semana y la celebración de una fiesta la noche de este viernes, con motivo del fin de curso del alumnado de un instituto.

"El Gobierno de Navarra será el único responsable de lo que pueda pasar. Porque lo que, en un inicio, fue una muestra de solidaridad, se ha convertido en una situación desbordada", reclaman.

Los vecinos también organizaron una quedada pacífica para esta noche de viernes. Su intención es que, cuanto obtengan los permisos necesarios, organizarán una manifestación para mostrar su rechazo a la violencia mostrada por los menores.