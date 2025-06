El hijo treintañero de un pastor evangélico de Calasparra abusó presuntamente de niñas de 13 y 16: "No quería, pero él insistía"

La Biblia advierte de que la lujuria va en contra de la voluntad de Dios, pero lo que ha ocurrido en una iglesia evangélica de Calasparra trasciende del pecado a un delito de agresión sexual del Código Penal, cuyas presuntas víctimas son dos menores de edad. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a un atestado de la Guardia Civil que tiene en la diana al hijo de un pastor evangélico y que en la actualidad se encuentra en Estados Unidos.

De modo que para tomar declaración al hijo del pastor habrá que pedir colaboración a las autoridades del Gobierno que preside Donald Trump. El caso ha caído entre los feligreses, como una bomba.

Dos jóvenes son las que han comparecido ante la Policía Judicial para tirar de la manta, narrando las supuestas agresiones sexuales que sufrieron cuando tenían 13 años y 16 años, respectivamente, y acudían a las reuniones de esta iglesia evangélica junto a sus padres.

“Entre los 13 y los 16 años mantuve una relación sentimental con un chico que por aquel entonces tendría entre 27 y 30 años, aproximadamente”. “Este chico ahora se encuentra en Estados Unidos [...]”, tal y como expone la primera denunciante.

Esta veinteañera sostiene que el hijo del pastor abusó de ella cuando solo era una chiquilla, en la sede de esta congregación de Calasparra: “Yo tenía 13 años, asistía junto a mis padres a reuniones en dicha iglesia de Calasparra”. “Allí conocí a José, el cual era mi superior jerárquico en la iglesia, haciendo las labores del líder del grupo de música de alabanza [...]”. Este rol le permitía al denunciado tener contacto con toda la comunidad y acercarse a las chicas.

Esta supuesta víctima ha denunciado siendo ya mayor de edad, pero por aquel entonces, cursaba sus estudios de ESO en un instituto y él rondaba la treintena. De modo que tenía mucha más experiencia en todos los ámbitos de la vida, especialmente, en las relaciones sentimentales y sexuales mientras que esta cría lo desconocía todo porque mantenía intacta su virginidad.

Así lo admite esta joven ante la Policía Judicial, cuyo atestado fechado en abril ya ha sido entregado a un juzgado de Caravaca de la Cruz: “Me enamoré de él, aunque con esa edad, yo creo que lo que sentía era amor hacia esa persona”. “Iniciamos una relación sentimental y encuentros en Calasparra cuando iba a prácticas de música de la iglesia”. “Desde que comenzamos la relación empezaron los contactos físicos”.

Tales situaciones eran incómodas para esta chiquilla, pero el hijo del pastor supuestamente imponía su diferencia de edad. “Cuando José me tocaba para mantener relaciones sexuales, yo tenía miedo y no sabía decirle que no”. “No quería, pero él insistía hasta que conseguía que me prestara a mantener esas relaciones sexuales”. “En uno de esos encuentros, cuando yo tenía 13 años, José me cogió del brazo, amenazándome con que no dijera nada de lo que ocurría”.

Esta joven asegura que era presionada por el hijo del pastor para no contar lo que sucedía entre ella y el responsable del grupo de alabanza y adoración: “José me decía que si lo contaba todo, no podríamos continuar con la relación, ya que nadie lo sabía y yo era menor de edad. No sabía por qué, pero tenía miedo de contarlo todo puesto que José me lo inculcaba para que tuviera miedo de contarlo”.

Incluso afirma a la Guardia Civil que el pastor evangelista, “por miedo a ser denunciado" su hijo, lo envió al otro lado del charco cuando se enteró de los supuestos abusos a menores de edad ocurridos en su congregación: "Hubo personas que se enteraron de que mantenía relaciones con menores, sus padres enviaron a José a Estados Unidos, poniendo como excusa que iba a recibir un curso relacionado con la iglesia. Esta decisión fue tomada de la noche a la mañana”.

Esta chica se rompe emocionalmente ante los agentes y les confiesa el motivo por el que ha tardado años en desvelar que ha sido víctima de supuestos abusos sexuales: “He decidido denunciar los hechos ahora porque con esa edad no era consciente de lo que pasaba y como tenía miedo tampoco se lo conté a mis padres ni a nadie de mi entorno”. “Desde que empecé la relación hasta el día de hoy lo he pasado muy mal".

La segunda víctima relata que conoció al hijo del pastor cuando ella solo era una quinceañera y él le doblaba la edad. Los presuntos abusos comenzaron un año después de haberle conocido en la congregación evangélica a la que acudía con sus padres, tal y como le ocurrió a la primera chica que presentó una denuncia.

“Cuando tenía 15 años, una persona llamada José, el hijo de los pastores de la iglesia evangelista de Calasparra, empezó a hablarme para mantener relaciones sentimentales, pero después me he dado cuenta de que esta persona iba a lo que iba, que era a mantener sexo”, según narra esta segunda víctima a la Policía Judicial. “En el verano de 2018, cuando yo tenía 16 años, quedamos en una zona de Calasparra donde hay un castillo y me realizó algún tocamiento en mis partes íntimas”.

Esta chica que ahora es una veinteañera recalca que los encuentros con el hijo del pastor, un hombre que entonces tenía “unos 32 o 34 años”, se producían “a escondidas” porque ella era menor de edad. La segunda vez que quedaron en el mismo castillo la cosa fue a más: “Intentó penetrarme, pero no pudo”.

A pesar de ello, no paró de tener citas hasta lograr su propósito. “La tercera ocasión fue en una de las habitaciones que hay encima de la iglesia y allí sí me penetró, manteniendo relaciones completas”. Tal situación se repitió durante dos años: "José siempre me buscaba para mantener relaciones sexuales, pero nunca con la intención de mantener una relación sentimental. Estuve manteniendo esas relaciones hasta los 18, época en la que José se fue a Estados Unidos […]”.

Esta joven confiesa a los investigadores que ha decidido presentar una denuncia, porque considera que el hijo del pastor se aprovechó de la notable diferencia de edad que existía entre ambos: “Me siento engañada y manipulada por José, debido a que yo era muy joven y José me engañaba. Me manipulaba psicológicamente. De hecho, actualmente estoy en tratamiento psicológico debido a que me ha costado mucho salir de esa situación”.

“Actualmente, no tengo contacto con José. Sé que José ha mantenido más relaciones de este tipo con jóvenes que iban a la iglesia y él aprovechaba la situación para engañarlas y mantener relaciones sexuales con ellas, siempre eran chicas de 13 y 16 años”.

Verónica Ene es la abogada que representa a estas dos jóvenes y corrobora que "no es descartable que existan más víctimas" de abusos sexuales en esta iglesia evangélica de Calasparra.

"Solicitaremos cooperación internacional, si hace falta, para localizar en Estados Unidos al denunciado porque nuestra intención es sentar en el banquillo de los acusados a este hombre por abusar sexualmente de dos chicas que en el momento de los hechos eran menores de edad", según avanza la letrada del despacho MMB Abogados de Murcia, sobre su "intención" de pedir colaboración a la Administración de Donald Trump, para localizar al hijo del pastor que se encuentra en suelo norteamericano.

"El juzgado ya ha incoado diligencias y estamos a la espera de lo que decida sobre el paradero del denunciado", tal y como recalca la letrada Verónica Ene.

La abogada reflexiona que el denunciado "aprovechó su puesto jerárquico" en la agrupación evangélica de un pueblo, como responsable del grupo de alabanza y adoración, para abusar de menores de edad: "En un lugar seguro como una iglesia donde solo se transmiten valores de fe, se han producido unos hechos terribles, por parte de una persona que era de confianza para toda la congregación".