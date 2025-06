La hazaña de Eduardo López en Selectividad, la 'mejor nota' en la PAU 2025 de Murcia con un 9,98: "Quiero diseñar cohetes"

Eduardo López (El Ejido, 2007) es un ingeniero escondido en el cuerpo de un chaval de 18 años. Este joven apasionado de las ciencias tecnológicas acaba de triunfar en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Murcia con un desbordante 9,98 sobre 10.

"Ese 0,02 ha sido por Inglés", bromea ante EL ESPAÑOL este muchacho que, curiosamente, puede presumir de tener un nivel C1. "Cuando hice la PAU salí contento, pero este resultado me ha pillado de sopetón".

Ahora, mientras celebra este triunfo, se debate entre dos opciones de futuro: "Ingeniería Aeroespacial y un doble grado de Matemáticas y Física", tal y como explica al periodista en una entrevista que concede en un aula de su centro educativo, el Colegio Montepinar.

El estudiante Eduardo López, durante la entrevista con EL ESPAÑOL, mostrando dos libros. J. Ismael Martínez

- ¿Cómo le gustaría verse de aquí a diez años?

- Eduardo López: Me gustaría simplemente estar trabajando en un sitio que me guste, en un puesto que me apasione, con mi vida bien formada, con mi familia, y habiendo contribuido a cualquier aspecto de la ciencia y la tecnología.

En concreto, me fascina el hecho de que el ser humano pueda salir de la Tierra e ir al espacio exterior. Pero sinceramente yo quiero ser de los que diseñan los cohetes y los mandan al espacio, quiero estar entre los que trabajan en esa tecnología.

La clave del éxito de este chaval afincado en la pedanía murciana de El Esparragal no es ni más ni menos que una constancia férrea y disciplinada: "No tengo secretos para estudiar ni hago nada especial, solamente empecé a prepararme esta prueba desde el primer día del curso".

- ¿Cómo ha sido la preparación para este examen?

- Eduardo López: Me he ido preparando todo el año, día a día, con trabajo y constancia. Y desde que terminamos el bachillerato a finales de mayo me he volcado en los temas de la PAU.

Pero nunca me he establecido un tiempo fijo de estudio, tipo: "Tengo que dedicar sí o sí cuatro horas al día". Yo iba haciendo las tareas que me iban mandando en clase, tomaba apuntes, y me preparaba todo bien desde el principio del curso.

El estudiante Eduardo López, en la biblioteca del Colegio Montepinar durante la entrevista con EL ESPAÑOL. J. Ismael Martínez

Este muchacho que disfruta -en los pocos ratos libres que le han brindado estos meses- de jugar a los videojuegos y de hacer deporte ha tenido que enfrentarse a otros 7.546 estudiantes [datos de la Universidad de Murcia] que se han presentado a la Fase General de la PAU.

Ha sido el mejor de todas estas personas que en esta prueba, además, se han enfrentado a un reto extra, ya que el modelo de examen ha cambiado respecto a los años anteriores.

Pero ninguna adversidad ha podido contra la constancia de Edu, y eso lo saben en su centro educativo, el Colegio Montepinar, ubicado en el barrio homónimo donde todos los profesores se vuelcan ante la notaza de su nuevo alumno estrella, el cual se incorporó a este centro en segundo de Primaria.

El estudiante Eduardo López (2d) posa con dos de sus profesoras, Raquel (1i) y Elisa (2i), y con el director del Colegio Montepinar, Domingo Sánchez (1d). J. I. M.

"Edu es un alumno de dieces", asegura Elisa, profesora de Matemáticas en el Colegio Montepinar, donde ha sido tutora este último año del joven prodigio. "De hecho, ha superado bachillerato con Matrícula de Honor".

"Lo más curioso es que estudia algunas asignaturas escuchando música, y mientras hace los exámenes, se le oye tarareando algunas melodías", amplía esta docente. "Desde que empecé a darle clase en cuarto de la ESO vi que tenía algo especial".

El aprecio generalizado hacia este estudiante se mezcla en los pasillos con el trasiego de cámaras que van buscándole clase por clase. El alumno contempla, con un punto de timidez, el desfile de rostros nuevos que le buscan asombrados para conocer las claves de su éxito.

- ¿Ha tenido algún 'talón de Aquiles' entre las asignaturas del instituto?

- Eduardo López: La asignatura que mejor se me ha dado y, al mismo tiempo, la que más disfruto son las matemáticas. Por otro lado, creo que ninguna asignatura me ha supuesto ningún quebradero de cabeza.

Pero dejando de lado la dificultad, siendo una persona de ciencias, hay asignaturas como por ejemplo, Lengua, que no me gustan tanto. Aunque también en ellas hay cosas que me parecen más interesantes, como ciertos aspectos de la literatura.

Como salta a la vista, al muchacho no se le sube en lo más mínimo a la cabeza haberse convertido este martes en el centro de atención. Se le nota el entusiasmo propio de haber recibido esta gran noticia, pero se expresa con total normalidad, porque en su disciplinada mentalidad, esta nota es el resultado de un arduo trabajo.

Un esfuerzo que se ha visto reforzado por una pasión innata por las Matemáticas y la Física: "En Primaria, de muy niño, descubrí las mates, y desde el principio tuve claro que esa era mi gran vocación. Cuando entré en la ESO descubrí la Física, y también me enamoré de ella".

- ¿Con qué ojos ve un joven apasionado por la ciencia el auge de la inteligencia artificial (IA)?

- Creo que el hecho de que la IA avance tanto es un reflejo de que, a nivel tecnológico, estamos dando pasos adelante. Lo importante es saber controlarlo bien y que se le dé un uso apropiado, pero la IA sirve mucho para realizar trabajos de manera efectiva.

Eduardo López posa durante la entrevista con EL ESPAÑOL en el Colegio Montepinar. J. I. M.

- ¿Qué consejo le daría a los estudiantes que van a presentarse el año que viene a la PAU?

- En un examen como este tienes un año para prepararte. Siempre que lleves los contenidos al día y que estudies, lo sacas adelante. El truco es que cada uno encuentre cuál es la mejor forma para él de entender las cosas, y hacerse muchos resúmenes.

Para asignaturas como Física o Dibujo Técnico, yo he hecho todos los resúmenes en papel, y para las de texto, en ordenador casi todo.

- ¿Qué va a hacer este verano después del gran esfuerzo de esta prueba?

- Lo tengo clarísimo, este verano voy a hacer lo mismo que todo el mundo: descansar, dedicarme a mí mismo, disfrutar, relajarme y celebrar.