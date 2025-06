Pablo tiene tres trabajos en Ibiza y la nueva ley no le permite ni dormir en su caravana: está obligado a pagar un alquiler

Los tres trabajos que tiene Pablo Quintas no le alcanzan para vivir en Ibiza. Cobra 2.300 euros al mes juntando sus salarios, pero no es suficiente. Ese fue el motivo por el que compró una autocaravana en 2022, para vivir en ella y no pagar un alquiler.

Sin embargo, desde este mes de junio, Pablo se vio obligado a pagar un cuarto para seguir viviendo en la isla. Esto es porque la nueva Ley de control de afluencia de vehículos impuesta por el Consell Insular de Eivissa, no le permite pernoctar en su autocaravana.

"Yo me compré una autocaravana para no tener que alquilarme un piso, pero ahora estoy pagando una habitación porque no puedo dormir en la autocaravana", relata Quintas, de 45 años. Él no es un trabajador temporal, sino que vive en la isla desde el año 2000.

Pablo Quintas tiene 25 años viviendo en Ibiza. Cedida

Aunque él está empadronado en Ibiza y su autocaravana también está registrada en la isla, la nueva ley le prohíbe a Pablo dormir en ella. Así quedó establecido en el artículo 22. "Queda prohibida la acampada y pernocta con vehículos a motor en el suelo rústico de la isla de Eivissa fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes", dice la normativa.

Además, no puede dejarla estacionada en cualquier sitio por más de tres días. "Se prohíbe el estacionamiento prolongado de vehículos a motor en el suelo rústico de la isla fuera de los aparcamientos de uso público existentes y especialmente habilitados a tal efecto. Se considera estacionamiento prolongado, permanecer estacionado en la misma ubicación más de tres días", indica la ley, que entró en vigor el 1 de junio.

500 euros solo para dormir

Ibiza es sinónimo de fiesta. Su activa vida nocturna y sus discotecas, de las mejores del mundo, garantizan diversión y placer a muchos. Pero esto no es del todo positivo. La isla se ha convertido en un sitio muy caro para vivir, tanto para trabajadores temporales como para residentes, y hasta los mismos ibicencos.

Pablo es uno de los que ya no puede con el alto costo de la vida en la isla. Como ya no puede dormir en su autocaravana, ahora paga 500 euros al mes por una habitación que usa solo para dormir. Convenció a un amigo suyo que le cobrara esa cantidad porque no podía pagarle más. "Es barato porque es mi amigo, pero aquí las habitaciones están en 750 o hasta 1.000 euros", detalla.

Pablo compró su autocaravana en 2022 porque ya no podía pagar un alquiler. Cedida

A dos calles de donde alquila, Pablo tiene estacionada su autocaravana. La ha dejado "en una zona donde no salen los bordes y las ventanas están abiertas para que vean que nadie duerme ahí" y que los vecinos no le denuncien con la Policía, o que las mismas autoridades le multen.

El artículo 18 de la nueva ley establece multas de 300 a 1.000 euros por infracciones leves; de 1.001 a 10.000 euros por infracciones graves; y de 10.001 a 30.000 euros por infracciones muy graves.

Cuando no está en la habitación que se ha visto obligado a alquilar, Pablo está trabajando. Todos los días llega temprano a una cafetería en donde es camarero, y al mediodía hace el servicio de limpieza en otra cafetería. Por la tarde despacha a los clientes de una frutería. Todo esto para cobrar 2.300 euros al mes. Una cifra que puede parecer un buen salario, pero que en esta isla no es suficiente. "Me la paso currando porque Ibiza está muy cara", señala.

No es el único

Jesús Gallardo, de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), indica que Pablo no es el único que se ha visto afectado con la nueva ley del Consell. Hay más de 800, asegura. "Son funcionarios de correos, de hospitales, maestros, policías, guardias civiles que se ven afectados por lo caro que es, y viven en autocaravanas", explica.

Todos los dueños de autocaravanas y caravanas que no están registrados en la isla deben aparcar obligatoriamente en uno de los cinco campings. El problema es que estos lugares cobran 1.800 euros al mes, una cantidad que está fuera del presupuesto de casi todos ellos.

Gallardo explica que la nueva ley del Consell ha provocado que algunos dueños de autocaravanas tengan que irse de la isla. Otros, como Pablo, han optado por pagarse un alquiler durante el verano y quedarse para trabajar.

Esto también ha provocado que algunas personas hagan negocio con la necesidad de los trabajadores. "Cualquier piso ahora mismo con tres habitaciones, les están poniendo de 12 camas a 15 camas y están cobrando por cada cama 750 euros en 'B'. Hasta 3.000 euros por habitación", denuncia Gallardo. "Imagínate el dineral que están cobrando y la gente se está lucrando de esta ley ahora", valora.

Pablo asegura que dejará Ibiza en octubre porque es un sitio muy caro para vivir. Cedida

Esta crisis de vivienda también ha provocado que muchos restaurantes, bares y todos tipo de negocios acoplen camas para que los trabajadores temporales duerman ahí, dice Gallardo.

Por su parte, Pablo asegura que estará en Ibiza solo por este verano. "No se puede vivir acá", señala. Trabajará los próximos meses para ahorrar algo de dinero. En octubre se irá de la isla en la que ha vivido los últimos 25 años porque el costo de la vida en el lugar es mucho más alto que en la península. "De aquí me tengo que ir porque ya no puedo vivir así", lamenta.