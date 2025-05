Un juez avala que Jannick no amañó un partido ofreciendo 10.000€: 'Ha sido un calvario, eso no va con mis principios'

El futbolista internacional Jannick Buyla recibió el golpe más duro de su vida fuera de los terrenos de juego, un 23 de enero de 2024, cuando su novia le llamó mientras disputaba la Copa de África para informarle de una investigación de la Policía Nacional, por el amaño de un partido del Badajoz -su anterior equipo- donde se impuso al Pontevedra, evitando el descenso de Primera Federación.

“Cuando mi novia me llamó, yo estaba en plena resaca de la celebración de nuestra victoria por 4 a 1 ante Costa de Marfil: la anfitriona de la Copa de África”, tal y como recuerda este mediocentro de la selección de Guinea Ecuatorial. De hecho, Jannick marcó uno de los goles de aquel encuentro, disputado el 22 de enero, justo un día antes de esa llamada. “Me quedé en shock”.

No era para menos porque su novia le advirtió a Jannick de que la Policía Nacional le tenía en la diana como el jugador del Badajoz que le había ofrecido 10.000 euros a un defensa central del Pontevedra, a cambio de que su equipo se impusiera en el partido para evitar el descenso.

Así lo recoge el informe al que ha accedido EL ESPAÑOL del Grupo 1 de la UDEV de Extremadura y que habla de “delitos de corrupción entre particulares, acaecidos en el ámbito deportivo”. Esto es lo que afirmó el defensa del Pontevedra CF, David Soto, a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV):

“Dos días antes del encuentro, recibe llamada por parte de un jugador de la plantilla del CD Badajoz donde le manifiesta que desde su club, quieren ‘ofrecerle algo’. Este futbolista, según las propias palabras del defensa es Jannick Buyla, jugador con el que comparte agencia de representación”.

Jannick, en un partido con el Badajoz en la temporada 2022-2023. Cedida

Aquella afirmación, corroborada por la UDEV por el tráfico de llamadas entre ambos futbolistas, supuso el inicio de un "calvario" judicial para Jannick que acaba de llegar a su fin. Un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz establece "el sobreseimiento" de esta causa y confirma lo que este futbolista internacional siempre ha defendido: "Soy inocente".

"Yo no iba a tirar mi carrera por la borda, por amañar un partido. Eso no va con mis principios", reflexiona este mediocentro, de 26 años, con buen olfato ofensivo y capaz de jugar de extremo izquierdo, como lo ha demostrado tanto en las dos Copas de África que ha disputado con su país como en la cantera del Zaragoza donde empezó a despuntar como futbolista.

"No sabía qué me podía pasar en términos futbolísticos", según confiesa este jugador internacional con Guinea Ecuatorial. Prueba de ello es que la Sociedad Deportiva Logroñés, su equipo en aquel momento, no dudó en rescindir el contrato de Jannick, de inmediato, de forma que la conocida como 'pena de Telediario' se impuso a la presunción de inocencia.

"Me veía hundido y sin equipo". Pero el Linares Deportivo de Primera RFEF salió a su rescate, al igual que el abogado Eduardo Muñoz Simó que se ha encargado de defender la inocencia de Jannick, poniendo fin a un infierno que se ha prolongado desde febrero de 2024 hasta abril de 2025. "Para mí, entrar a un juzgado era algo que veía de película y la noche antes de prestar declaración no pude ni dormir".

- ¿Cómo se gestiona una situación judicial de este calibre mientras que uno tiene que rendir al máximo nivel dentro de un terreno de juego?

- Jannick Buyla: He tenido que recibir tratamiento psicológico. Ha sido un calvario porque esto no va con mis principios. Esto me ha afectado a nivel personal y deportivo. Cuando regresé de la Copa de África, mi recibimiento en Linares fue acudir a la Comisaría de Policía Nacional para prestar declaración. Yo lo he pasado mal, pero mi familia peor.

De hecho, su padre regenta la Cafetería Bambú II en la calle de Marcelino Unceta de Zaragoza y le tocaba lidiar con "las preguntas diarias" de la clientela. "En mi casa solo se ha vivido fútbol". Pero no había experiencia en escándalos deportivos ni judiciales. "Mi hermano mayor jugó a un gran nivel en las canteras del Zaragoza y mi hermano pequeño juega en el América de México, tras pasar por equipos como el Atalanta o la Sampdoria, bajo las órdenes de Pirlo".

WhatsApp Image 2025-05-29 at 09.32.29 Jannick, en uno de los partidos que llegó a disputar con el equipo de sus amores, el Real Zaragoza. Cedida

- ¿Por qué motivo la UDEV le situó en la diana de la investigación?

- Jannick Buyla: Lo achaco a que compartíamos el mismo representante. Pero de ahí, a decir que yo había querido comprar un partido en un club como el Badajoz donde solo llevaba seis meses y no tenía un sentimiento de pertenencia. Yo tenía mi conciencia tranquila.

Tal extremo se recoge en el informe de la investigación de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) donde se confirma que el defensa David Soto y el centrocampista Jannick pertenecen a la misma agencia de representación. Este dato ha sido clave para que se archive el caso contra el futbolista de la selección de Guinea Ecuatorial y así lo confirma su abogado defensor Eduardo Muñoz Simó:

"De las declaraciones practicadas en fase de instrucción, uno de los denunciantes puso de manifiesto que fue una persona de la agencia de representación quien le habló de un presunto contrato con el Badajoz, así como sus condiciones".

El letrado Eduardo Muñoz Simó.

"Igualmente, este denunciante negó que mi cliente, Jannick Buyla, le hablara de dicho contrato, haciendo simplemente alusión a una llamada de teléfono en la cual ni tan siquiera se habló del partido que disputaban ese fin de semana entre ambos en el Badajoz-Pontevedra. Todo esto se suma a las propias contradicciones en las distintas declaraciones ofrecidas por los denunciantes que exculpan a Jannick de cualquier intento de amañar ningún partido de fútbol", tal y como prosigue el letrado del bufete Simó Abogados Penalistas.

"Durante más de año y medio, se ha puesto en tela de juicio la honestidad de Jannick, la cual ha tenido que demostrar ante la Justicia. Finalmente, y como ya traté con él desde un primer momento, estábamos ante un procedimiento que estaba abocado a un auto de archivo".

Así ha ocurrido porque el auto decreta el sobreseimiento de las pesquisas abiertas por el encuentro disputado entre el Badajoz y el Pontevedra, el 20 de mayo de 2023, correspondiente a la penúltima jornada de la Primera RFEF, y donde el cuadro pacense necesitaba la victoria para llegar a la última jornada con opciones de salvación. Por aquel entonces, Buyla estaba en las filas del Badajoz y el juez considera que no contactó por teléfono con David Soto, defensa central del Pontevedra, para ofrecerle 10.000 euros o un contrato para la siguiente temporada, a cambio de dejarse ganar.

"Este caso me ha cerrado muchas puertas", se lamenta este centrocampista curtido durante más de diez años en el club de su ciudad, en el Real Zaragoza, con el que llegó a debutar en el primer equipo, antes de comenzar una carrera deportiva que Jannick espera relanzar porque solo tendrá que centrarse en una cosa: jugar al fútbol.

"Ahora ya solo depende de mí, el hacerlo bien o hacerlo mal, para poder demostrar el futbolista que soy".

- ¿Cómo afronta la siguiente temporada?

- Este año, con el Tarazona hemos terminado sextos en el campeonato, clasificados para la Copa del Rey. Para el siguiente curso estoy abierto a recibir ofertas de Arabia Saudí o de cualquier país de Europa. No me importa probar en otros países y conocer otras culturas. Tengo 26 años.