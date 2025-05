Francisco, el malagueño que triunfa en EEUU customizando 'Harleys': "Hice las de Antonio Orozco y Alejandro Sanz"

Francisco Alí Manén (Vélez-Málaga, 1975) se dedica a vivir el sueño americano entre Miami y su Málaga natal, customizando motos para todo el mundo con un estilo muy propio bajo su marca: Lord Drake Kustoms. Este emprendedor apasionado del heavy metal ha llegado tan lejos que famosos como Alejandro Sanz y Antonio Orozco han estado en su lista de espera. Ahora, en pleno éxito, se abre en canal ante EL ESPAÑOL para revelar todas las claves que le han llevado a triunfar en un mundo dominado por los estadounidenses.

"Yo tenía una empresa de obras verticales que iba muy bien. Llegué a tener casi 50 empleados, pero después de un tiempo no estaba feliz con ella. Llegó un punto en el que no había posibilidad de seguir haciéndola crecer, porque a mí me estaba entrando el 'veneno' de irme a Estados Unidos a vivir el sueño americano", relata con una notable pasión.

Y ese 'veneno' que él menciona se convirtió en el combustible que alimentó una pasión inconmensurable después de un viaje que realizó a Estados Unidos: "Al volver a España, le cedí mi parte de la empresa a un socio. Lo vendí todo, hipotequé todas mis propiedades y me fui a la zona centro de Miami (EE. UU.) a montar una empresa de alquiler de motos y tours".

Antonio Orozco enseña en sus redes su nueva moto customizada por Lord Drake Kustoms.

- ¿Cómo pasó de los tours a ofrecer servicios de customización?

- Francisco Alí Manén: El primer año perdí 'hasta los calzoncillos' porque la empresa no funcionaba, el dinero se consumía a raudales. Pero después empezó a funcionar poco a poco tras unos cambios que hicimos. Yo estuve viviendo en la oficina de una nave y mi mujer y mi hijo se quedaron en España hasta que pude llevármelos para allá. Ahí sí empezamos a vivir el sueño americano.

A la vez, customicé alguna que otra moto para mí, sin intención de venderlas. Pero la gente las veía, les gustaban y me las compraban. Así monté el negocio de customización, aunque no era mi pretensión en un primer momento.

El antes y después llegó en 2013, cuando su esposa le aconsejó hacerse una moto para enviarla a España, con la intención de poder disfrutarla él mismo. "Empecé a customizarla sin tener ni idea de qué estilo era el que estaba aplicándole, pero a los clientes del taller les encantó, y me dijeron que la tenía que llevar a Daytona: los Oscars de la customización de motos, y acabé ganando en la categoría Café Racer".

El emprendedor Francisco Alí Manén posa con la moto customizada por él mismo con la que ganó en Daytona en 2013. Cedida

Desde entonces, su carrera se catapultó, y fue en ese momento cuando decidió apostarlo todo a su marca: Lord Drake Kustoms, que tiene sus tiendas en Miami y en Vélez-Málaga: "El 90% de las motos las fabricamos aquí, en Málaga, y exportamos a todo el mundo. De hecho, llevamos un tiempo mirando para abrir otra tienda en Dubái".

Y gracias a sus creaciones se ha hecho con premios de gran prestigio dentro de este mundo: es subcampeón de Europa del Eurofestival Harley-Davidson Bike Show 2025, también es el único español en haber ganado el Daytona Bike Week 2013, "los Oscars de la customización", y un largo etcétera.

- ¿A qué famosos les ha customizado sus motos?

- Francisco Alí Manén: Uno de los últimos ha sido Antonio Orozco; también a Alejandro Sanz, a los hermanos Levine de Maroon 5, Ágatha Ruiz de la Prada... Además, en 2019 me invitaron a la gala benéfica Miami Fashion Week, presidida por Antonio Banderas, en la que doné dos de mis motos.

Francisco Alí Manén posa con Antonio Banderas en 2019, ante una de las motos que preparó para la gala benéfica Miami Fashion Week. Cedida

"A día de hoy podemos estar sacando entre 50 y 70 unidades de motos customizadas cada año. Hasta finales de 2024 habíamos customizado casi 500 unidades", explica este empresario malagueño, que define como "autodidacta": "He aprendido a base de probar y equivocarme".

"En Lord Drake Kustoms, ofrecemos dos servicios. Para los clientes que ya tienen una moto, nos encargamos de recogerla, customizarla y enviársela. Pero en la mayoría de los casos nos ocupamos de todo el proceso, desde la compra de la propia moto que tú quieras hasta la entrega, pasando por la propia customización".

- ¿Sus clientes suelen tener claro lo que quieren o le dejan libertad artística?

- Francisco Alí Manén: Puedo presumir de que para la mitad de los proyectos que hago me dan total libertad artística. Me llaman y me dicen: "Quiero una Harley-Davidson Bobber", pero a partir de ahí, hay gente que no me dice ni los colores. Yo mismo les tengo que preguntar qué colores no les gustan, por si acaso.

Francisco Alí Manén muestra el trofeo de subcampeón en el 2018 AMD World Championship of Custom Bike Building, sobre la moto con la que lo consiguió. Cedida

El estilo de Lord Drake Kustoms no puede encasillarse de una manera concreta, ni limitarse solo a las Harley-Davidson: también customiza modelos de BMW, Indian, Royal Enfield, Ducati... "Trabajo con todas las marcas y estilos. Pero dentro del mundo Harley, los modelos que más me llegan son la Sportster y Softail, las reinas de la customización".

"Además, aparte las motos ya algunos clientes me empiezan a traer coches de alta gama para customizarlos. Ya he tocado un Ford Cobra, un DeLorean... Pero son trabajos puntuales que hacemos para coches muy especiales".

- ¿En qué momento de su vida le surge la pasión por las motos?

- Francisco Alí Manén: Me viene desde los 7 u 8 años. Mi mayor pasión en el mundo es el rock duro y el heavy metal, desde pequeño compraba las revistas Metal Hammer, que eran muy difíciles de encontrar en aquella época. Ahí empecé a descubrir bandas de rock de Los Ángeles, como los Mötley Crue, que en los reportajes aparecían con sus Harley-Davidson.

Francisco Alí muestra la moto que cuestomizó para Ágatha Ruiz de la Prada. Cedida

- ¿Cuándo compró su primera moto?

- Con 14, 15 años, cuando estaba en el instituto empecé a trabajar de camarero y me compré mi primera moto: un Vespino. En el instituto, si había 300 alumnos, 250 llevaban vespinos, que solían ser blancos o negros. Con el mío, lo primero que hice fue aerografiarlo con calaveras y portadas de discos de Iron Maiden y Metallica.

- ¿Cuál es la parte que más le gusta de su trabajo?

- Son dos partes: la pintura y el detalle. Lo que marca la diferencia son los detalles y el acabado. La pintura es como un vestido o un traje: aunque seas Brad Pitt, si vas mal vestido, lleno de manchas, nunca te vas a ver bien. Además, me gusta mucho la parte creativa, cuando estoy ante una customización que no es habitual. Y dentro del proceso, mi parte favorita es la final: el acabado, que es lo que le da la categoría.

- ¿Cuánto puede costar una de sus customizaciones?

- Tú puedes traerme una BMW antigua o una Honda, y por entre 3.000 y 5.000 euros te la llevas customizada. Ese es el mínimo. A partir de ahí, los precios ascienden sin límite.

- Ahora que Lord Drake Kustoms ha despegado, ¿cuál es su papel en la empresa?

- Todos los clientes hablan directamente conmigo. Siempre soy el encargado del diseño completo. Tengo gente trabajando conmigo, pero les indico cómo hacerlo, y superviso las motos una a una, hasta el punto de que cuando tenemos cosas más difíciles, intervengo yo mismo.