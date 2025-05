Andrés, el policía local muerto en un accidente en moto que soñaba con servir en la Unidad de Atestados de Molina

Andrés siempre quiso ayudar a los demás luciendo el uniforme de la Policía Local. "Estuvo seis años preparándose la oposición, pero le costó porque le pilló la pandemia de por medio", tal y como subraya un agente. "Llevaba dos años en el Cuerpo". Pero este jueves, la prometedora carrera de Andrés se ha visto truncada tras perder la vida en un accidente de tráfico con un camión en Molina de Segura.

"Ha muerto en el acto", según lamenta el citado agente. En este terrible siniestro vial ha perdido la vida un policía local destinado en Cartagena y que estaba fuera de servicio en Molina de Segura: Andrés López López, de 36 años, al que sus familiares y compañeros llamaban Andresito para mostrarle cariño.

El Teléfono Único de Emergencias ha recibido once llamadas, a las 8 horas y 41 minutos, por parte de testigos que alertaban de un grave accidente de tráfico, en el kilómetro 385 de la carretera nacional N-301A, en los carriles de circulación que conectan Molina de Segura con Murcia.

Andrés pertenecía a la 46 Promoción de Agentes del Cuerpo de Policía Local de la Región de Murcia y desde hacía dos años estaba destinado en Cartagena. Aunque su objetivo era lograr el cambio de destino en su localidad natal donde residía actualmente: Molina de Segura.

'Andresito' quería formar parte de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Molina de Segura porque contaba con muchos amigos en la plantilla. Prueba de ello es el mensaje que el Cuerpo ha publicado en su cuenta oficial de Facebook: "Hoy es un día de luto. Molina de Segura se tiñe de negro tras el fallecimiento de Andrés López López, policía local de Cartagena de la 46ª Promoción Regional y natural de nuestra localidad".

Los informativos de la televisión autonómica han informado en exclusiva del siniestro vial. La 7

Este terrible accidente de tráfico ha ocurrido en un punto conflictivo de esta carretera nacional, debido a que hay un cruce para acceder a una zona con empresas. De hecho, la colisión mortal se ha producido cuando un camión de Torrecotrans se disponía a girar para acceder a las instalaciones de Golosinas Fini.

"Es una entrada malísima donde los coches suelen circular por encima de la velocidad permitida", tal y como admite una fuente policial conocedora de los riesgos que hay en la N-301A.

Andrés es aficionado a las motos y este jueves se dirigía a realizar un curso en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública que imparte un experto en documentoscopia: una rama de la criminalística que se dedica a analizar documentos para establecer su autenticidad o falsedad.

"El muchacho estaba realizando junto a su hermano un curso en la Escuela de Formación de la Administración Pública". De hecho, el hermano mayor de Andrés también es Policía Local y el pequeño de la casa, el tercer varón, en estos momentos se estaba preparando la oposición para seguir engrosando la estadística familiar de agentes de la autoridad.

Andrés se dirigía al citado curso, a bordo de su motocicleta de gran cilindrada, circulando por la nacional en dirección Murcia, hasta que ha colisionado con un camión de gran tonelaje. "Todos los testigos alertaban de que había chocado una moto con un tráiler, quedando el motorista inconsciente y en estado grave: en parada cardiorrespiratoria", según resume un portavoz del 112.

La motocicleta del difunto Andrés López, de 36 años, destinado en la Policía Local de Cartagena. La 7

La Policía Local de Molina de Segura está elaborando un atestado sobre la muerte de un compañero fuera de servicio, para esclarecer las causas de este siniestro vial y la responsabilidad de los vehículos implicados. Una fuente policial resume así la secuencia del siniestro:

"Parece ser que el camión se ha abierto hacia la izquierda porque iba a girar a la derecha, para entrar a Golosinas Fini, señalizando correctamente la maniobra. Andrés circulaba con la moto por el carril interior y se ha pasado al exterior, para evitar al tráiler, pero en esa maniobra, un coche supuestamente le ha tocado por detrás. La moto se ha desestabilizado y se ha ido directo contra el tráiler".

La colisión ha sido mortal de necesidad. En la carretera se han vivido momentos dramáticos porque una patrulla de la Policía Local ha sido la primera en llegar y los agentes se han puesto a hacerle la reanimación cardiopulmonar (RCP) a un compañero fuera de servicio. Pero no ha sido posible salvar la vida de Andrés por más que lo han intentado los médicos que también se han movilizado.

El chófer del camión estaba desolado. Entretanto, el siniestro trascendía en la Escuela de Formación de la Administración Pública. "A las 9.40 horas han llamado al hermano de Andrés que ya estaba mosqueado porque no había llegado al curso. Nos ha dicho a todos que se iba que su hermano había tenido un accidente y era grave", según explica otro agente. "Al rato nos hemos enterado de la tragedia y se ha decidido no continuar con el curso".

Escuela de Formación e Innovación de la Administración Publica de Murcia. Google Maps

Un sentimiento de desolación corría este jueves entre la plantilla policial por la muerte de Andrés López López: "No hay palabras para expresar tu marcha tras sufrir un grave accidente de tráfico esta mañana. La Policía Local de Molina de Segura al completo, la mayoría éramos amigos personales de Andrés, queremos expresar todo nuestro apoyo, pésame y dolor a la familia, compañeros y amigos de Andresito". "Sin duda, sus ganas de aprender y superarse cada día se han visto truncadas de forma injusta. Descansa en paz Andrés, la familia policial nunca te va a olvidar".

Esa publicación en el perfil de Facebook de la Policía Local no deja de sumar mensajes de apoyo para la familia, mostrando un gran dolor por la "injusta pérdida" de Andrés, cuyos restos mortales se velan en el Tanatorio de la Consolación: "Un gran muchacho", "Descansa en paz gran hombre", "No me lo puedo creer. Desde pequeño que lo conozco y como si hubiera sido un hermano"...

Andresito era un treintañero, cuyo reloj biológico parecía ir para atrás en el tiempo, en vez de envejecer; era ese aficionado a las motos siempre dispuesto a hacer una ruta con los amigos, el vecino que colgaba fotos de mascotas desaparecidas en su perfil de Facebook, para ayudar a los demás; era el policía local siempre dispuesto a combatir la delincuencia en Cartagena, el turista que disfrutaba en las playas de Canarias, y el sabio que postraba reflexiones del difunto Pepe Mújica, el guerrillero que se convirtió en presidente de Uruguay:

"Triunfar en la vida no es llegar a algún lado. Es volver a empezar cada vez que la vida nos da un golpe [Pepe Mújica]"