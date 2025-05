Fuga de película en Nueva Orleans: 10 presos logran huir por un baño y dejan un mensaje para los guardias en la pared

Un agujero rectangular detrás de un inodoro y un lavabo metálicos fue por donde escaparon los diez presos. La abertura era del tamaño necesario para que una persona pasara a la vez. Esta fue aprovechada por los prisioneros para huir, y sobre la pared, dejaron un mensaje escrito a los guardias: "Fue demasiado fácil".

El mensaje estaba acompañado con la imagen de una cara que tenía la lengua fuera y mensajes de burla para los funcionarios del Centro de Justicia de Orleans, una instalación que alberga a 1.400 reclusos. La fuga se llevó a cabo a la 1:00 de la madrugada del viernes 16 de mayo y hasta el momento, cuatro de los presos han sido recapturados.

La fuga se produjo cuando los prisioneros forzaron la puerta de la celda Delta 1006, que es para personas con discapacidad. Luego, tiraron del inodoro y el lavabo metálico, en donde justo detrás había un agujero rectangular en la pared por donde escaparon todos, según informó la Oficina de Sheriff de Orleans Parish.

Por este agujero escaparon los 10 reclusos Oficina del Sheriff

En los videos de seguridad, divulgados por las autoridades, se aprecia cómo los reclusos salen corriendo hacia la calle mientras se van deshaciendo de sus trajes naranjas de presos. Todos huyeron por una puerta de un muelle de carga. Luego escalaron un muro y cruzaron corriendo una autopista interestatal, según informó la sheriff de la ciudad, Susan Hutson.

La Policía Estatal de Luisiana arrestó a tres de los fugados esa misma noche: Kendell Myles, de 20 años; Robert Moody, de 21; y Dkenan Dennis, según informó Anne Kirkpatrick, jefa de policía de Nueva Orleans, en una conferencia de prensa.

La sherif Hutson también informó que Gary Pryce fue detenido el lunes y advirtió que los otros seis siguen fugitivos. Estos son: Antonie Massey, Lenton Vanburen, Leo Tate, Derrick Groves, Jermiane Donald y Corey Boyd.

Por todos ellos, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 10.000 dólares a quienes propocionen información que lleve a su captura.

Ayuda de un funcionario

El escape de los diez prisioneros no habría sido posible sin la ayuda de Sterling Williams, de 33 años. Este era un trabajador de mantenimiento que cortó el suministro de agua en la cárcel, lo que permitió a los reclusos retirar el inodoro y el lavabo metálicos de la pared de la celda, según explicó la Fiscalía General de Luisiana.

Williams fue detenido el lunes y está bajo investigación. El hombre dijo a las autoridades que uno de los reclusos, Massey, lo amenazó con apuñalarlo si no cerraba el agua. En lugar de denunciar la amenaza, Williams hizo lo que le dijo el prisionero.

"Si los reclusos hubieran quitado el lavabo de la celda y desconectado el resto de las tuberías con el agua aún abierta, el plan de escape no habría tenido éxito y potencialmente habría inundado la celda, llamando la atención sobre sus acciones", afirma la declaración jurada de Williams a las autoridades, citada por The New York Times.

La Policía también cree que los convictos usaron una herramienta para cortar algunas barras de acero que estaban detrás del lavabo.

A pesar de que las cámaras de seguridad pillaron a los reclusos huyendo de la cárcel, la Oficina del Sheriff explicó que en ese momento solo había un empleado civil monitoreandolas. Este había abandonado su puesto para buscar comida en el preciso instante en que los presos escaparon.

La sheriff, Susan Hutson, explicó que los guardias de la cárcel se percataron de la fuga hasta las 8:30 de la mañana del viernes durante un recuento rutinario. Es decir, siete horas después.

Williams ha sido acusado de prevaricación en el ejercicio de sus funciones y otros diez cargos de prevaricación por simple fuga.

Robert Moody fue detenido por la Policía el viernes. Oficina del Sheriff

Por su parte, Liz Murrill, fiscal general de Luisiana, dijo que no se descartaba que haya más funcionarios involucrados. Tres empleados de la Oficina del Sheriff ya han sido suspendidos sin goce de sueldo.

"Descubriremos todos los hechos y cualquiera que haya colaborado será procesado con todo el rigor de la ley. Animo a cualquiera que sepa algo, e incluso a quienes hayan brindado ayuda, a que se presenten ahora para obtener el mejor resultado posible en su caso particular", señaló Murrill.

Fallos de seguridad

Además, las autoridades informaron que estaban investigando múltiples fallos de seguridad en la cárcel. Los reclusos que escaparon lo hicieron manipulando la puerta cerrada de una celda a partir de las 00:23. Según la sheriff Hutson, la oficina ya se había quejado con un juez y funcionarios de la ciudad por las cerraduras y puertas defectuosas.

Jeworski Mallett, el jefe de correcciones de la Oficina del Sheriff, dijo que los reclusos se habían escapado de una parte de la cárcel donde las puertas corredizas se pueden desviar de sus rieles. Esto permite a las personas entrar y salir a voluntad.

En cuanto al lavabo y el inodoro metálicos, estos fueron retirados de la pared de la celda por los reclusos, y les habían quitado los cerrojos.

"Sabemos que esto no se pudo remover desde adentro, así que estamos investigando para determinar exactamente quién entró en estas áreas, qué tipo de trabajo se realizó, si se estaba realizando algún trabajo y si se trató de un trabajo interno", detalló.