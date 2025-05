Guillem Vila, productor de Melody: "Estoy muy orgulloso de mi trabajo, pero el nivel de Eurovisión ha sido muy bajo"

Guillem Vila (1998 ) es el productor valenciano que ha llevado a cabo el revamp, es decir, la actualización de los elementos clásicos de la canción 'Esa diva'. "Cuando me llamaron, yo vi un ímpetu muy claro de Televisión Española de dejarnos en muy buena posición", añade sobre su trabajo.

En conversación con EL ESPAÑOL, el productor dice que el vigésimo cuarto puesto de Melody el pasado sábado en el Festival de Eurovisión le pilló por sorpresa. Reside actualmente en Oslo (Noruega) y a la hora del espectáculo, aprovechó para irse junto a sus amigos a una sala de conciertos que tenía una pantalla gigante para disfrutar del evento.

"Estábamos con muchos eurofans y, hasta las votaciones, lo vivimos de una manera muy eufórica. La sala reaccionó muy bien a la actuación de Melody, de hecho, fue de las más aplaudidas", dice.

El desconcierto se entiende aún más cuando, en Ámsterdam, el 5 de abril, Melody acudió al AFAS Live, un evento para presentar las candidaturas. 'Esa Diva' fue entonada ante 6.000 personas y "todo el público estuvo coreando una canción completamente en español, entonces, no sé realmente qué ha pasado en Eurovision", dice Vila.

Guillem Vila junto a dos amigos durante el Festival de Eurovisión Cedida

A pesar del batacazo, Guillem está muy satisfecho con el trabajo realizado y, aunque el esfuerzo no se haya visto reflejado en las votaciones, considera que España debe estar muy orgullosa del proyecto y la propuesta que se ha mandado".

Este año, con el regusto aún del tercer puesto cosechado por Chanel en 2024, Televisión Española presentaba esta candidatura "con un ímpetu muy claro de dejarnos en muy buena posición. El trabajo, al menos el mío, lo he hecho lo mejor posible", aclara el productor.

Gran victoria para España

"Viendo el nivel este año de las canciones, que han sido un poco más flojas que el año pasado, claro que esperaba, siendo optimista, un Top10, pero un Top15 hubiese sido bastante realista".

A consecuencia del bajo nivel de las canciones, el joven valenciano asume que, tras ver las apuestas, no había un claro ganador, pero sostiene que España ha ganado "de muchas maneras".

Melody se encuentra en la séptima posición en Spotify España, siendo junto a Aitana y Karol G las únicas mujeres en el Top50. Además, 'Esa diva' se ha convertido, según él, en un hit conocido por todos los españoles.

"Es una gran victoria para nosotros, para España y para el Benidorm Fest porque muchos años hemos llegado a la final y preguntabas a la gente: ¿Qué te parece la canción de Eurovisión de España? Y la gente no sabía quién nos representaba", sentencia.

Polémica con el televoto

Antes del televoto, Melody había logrado 27 puntos, sin embargo, la puntuación no mejoró tras este. Tan solo recibió 10 puntos, algo inimaginable para Guillem.

"Creía que íbamos a recibir más porque me parecen muy pocos, y todos los de mi alrededor, ninguno español, se quedaron atónitos. Viendo también las puntuaciones que recibieron otros países, pues no me extrañó. Es un poco decepcionante ver que Suecia, una de las favoritas y tercera por el jurado, se llevó cero puntos del televoto".

En cuanto a las declaraciones de Radio Televisión Española y el posicionamiento de prohibir la participación de Israel, la postura del productor valenciano es la misma que la de la cadena pública. Estima que sería recomentable revisar la influencia de los países que tienen conflictos bélicos actualmente y cómo pueden afectar a la sostenibilidad y la credibilidad del certamen.

"La UER (Unión Europea de Radiodifusión) amenazó a la delegación española o a Radio Televisión Española con denunciarles si volvían a repetir el mismo mensaje durante la final y ha preferido amenazar a España, que es un país fundador y del Big Five, que quiere decir que aportamos, creo que si no me equivoco, entre 6 y 9 millones al año para que Eurovisión se lleve a cabo. Han decidido proteger de esa manera a Israel antes que respetar un poco la libertad de comunicación de España".

La problemática no queda ahí. Israel, gracias al televoto, se jugó hasta último momento ganar el Festival con Austria. Yuval Raphael, la artista que los representó, fue la más votada por el público con 297 puntos, por encima de Estonia (segunda con 258), Suecia (tercera con 195) y de la ganadora Austria (cuarta con 178).

Aunque la cadena pública española mostrara su descontento, en el televoto España le 'dio' sus 12 puntos a Israel, por lo que RTVE ha solicitado a Eurovisión hacer una auditoria para saber a qué países votó España. Nada más finalizar el evento, el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, publicó en su perfil de X un tweet en español acompañado de una lista de los países y los puntos dados por el televoto español, encabezado por Israel, que recibió 12 puntos, dirigido a Sánchez que ponía:

Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén.

Desmarcándose de este debate, Guillem sí es tajante con el sistema de votaciones en el televoto. Cada persona puede votar un total de 20 veces por línea telefónica. El productor sopesa que lo ideal para llevarlo a cabo en futuras ediciones sería poner el límite en cinco para evitar masificaciones de votos desde una mima línea y una autentificación con el número de DNI.

"A lo mejor estaría bien rebajarla a 5 mensajes para evitar la masificación de votos desde una misma línea, porque creo que ya no sólo en Eurovisión, sino en cualquier concurso donde haya votaciones telefónicas o por SMS, siempre ha habido gente o clubes de fans que tienen tarjetas prepago y mandan cuantos más mensajes mejor".