Curro 'el del bombo', el relevo de Manolo para animar a 'La Roja': "Quería que continuara con su legado, no soy su sucesor"

El corazón de la afición de la Selección Española latirá en la semifinal de la Liga de Naciones al ritmo que marque el bombo de Curro. "Yo he tocado muchas veces con Manolo 'el del Bombo' y solo he tomado su relevo, no soy su sucesor, solo quiero continuar con su legado", tal y como advierte Juan José Abascal (Santander, 1969), conocido popularmente entre la hinchada de La Roja como Curro.

"Esto no es una sucesión", insiste este hostelero afincado en Toledo. "Manolo quería que alguien continuara con su legado. Ahora estoy yo y luego tendrá que venir otro. Que quede claro que yo no soy el sucesor de nadie, solo continúo con el legado de alguien irrepetible". De hecho, en 2012, el diario The Guardian calificó a Manolo 'el del Bombo' como el "aficionado español más famoso del mundo".

Es innegable que el encuentro que disputará España ante Francia, el próximo 5 de junio, en tierras germanas, marcará una nueva etapa para la afición de La Roja porque será el primer partido sin su alma: Manolo 'el del Bombo' -Manuel Cáceres Artesero-. En la grada del Estadio Mercedes-Benz Arena estará Curro, dándole al bombo con pasión, para que la afición se convierta en el jugador número doce que llevará en volandas a España hasta la final de la UEFA Nations League en Alemania.

"Facturar el bombo en un avión, a veces cuesta lo mismo que el billete", bromea Curro, cuyo plan de viaje será volar hasta Ginebra y desde allí, se desplazará en coche hasta Stuttgart, donde se reunirá con otros 70 aficionados de la peña que él mismo preside: Furia Española.

La primera vez que Curro hizo retumbar un bombo para animar a la Selección Española fue en el Mundial de Qatar, de infausto recuerdo para la afición. "Manolo 'el del Bombo' no pudo ir a ese Mundial porque tuvo problemas con la Federación Española, así que la Peña Marea Roja de la que yo era miembro, compró un bombo porque no estaba Manolo y me ofrecí a tocarlo". Ahí empezó todo.

Curro junto a Manolo 'el del Bombo', durante un partido de la Selección Española en Granada ante Georgia.

- ¿Qué sintió al tocar el bombo por primera vez para la Selección?

- La piel se me ponía de gallina porque marcaba el ritmo de la afición animando.

Curro acabó fuera de la Peña Marea Roja, pero no perdió ese sentimiento de seguir animando a España -bombo en ristre- allá donde jugase. "Me gusta mucho viajar y hacer turismo, soy muy mochilero y me encanta moverme a pie por las ciudades que visito". De modo que con la única compañía de su mochila y su instrumento musical de percusión, con su característico sonido grave, Curro fue haciendo amigos y sumando adeptos entre la hinchada de la rojigualda en la primera UEFA Nations League que España ganó ante Croacia, en 2023, en tierras holandesas.

"Después del Mundial de Qatar, coincidí tocando con Manolo 'el del Bombo' en todos los partidos de España oficiales y amistosos a los que he asistido: en Granada, en Murcia...".

- ¿Qué le decía Manolo cuando se ponían a tocar juntos sus respectivos bombos?

- Recuerdo que una vez, me dijo que mi bombo sonaba poco porque era de batería y el suyo sonaba más porque era de charanga (risas). Manolo me decía que me comprase un bombo bueno y que siguiera animando. Manolo quería que alguien continuara con su legado.

Curro posando junto al mítico Manolo 'el del Bombo'. Cedida

Y eso es justo lo que va a hacer este aficionado devoto de La Roja. "Estoy ahorrando para comprarme un bombo de charanga porque es más caro, cuesta unos 360 euros", subraya Curro, cuya estética difiere de la de Manolo, por sus inconfundibles patillas anchas y llamativos pendientes y piercings con gancho entre la Generación Z y que suele lucir este santanderino que estudió la carrera de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, junto a ilustres de la profesión como Sonsoles Ónega, la reina de las tardes con Antena 3, o Ana Pastor, la mirada crítica de La Sexta. "En el turno de tarde estaba la actriz Elsa Pataky, pero yo estaba en el de mañana, con Sonsoles y Ana. Las dos eran muy buenas compañeras de clase, buenas estudiantes y ya apuntaban maneras como profesionales", recuerda Curro.

Lo que Curro sí comparte con el difunto Manolo es su medio de vida: la hostelería. Manuel Cáceres Artesero (Ciudad Real) regentó el bar 'Tu Museo Deportivo', situado en los aledaños de Mestalla, hasta que se vio obligado a traspasarlo tras la pandemia de coronavirus. Por su parte, Juan José Abascal estuvo al frente del bar 'Tierra' y "a partir de finales de junio" empezará una nueva aventura detrás de la barra en el Kiosko Fábrica de Armas en Toledo. "Nuestra especialidad será la diversión".

- ¿Su dedicación por la Selección Española le pasa mucha factura en el bolsillo?

- Me busco la vida. En la Eurocopa de Alemania me gasté 1.500 euros porque era más barato coger vuelos de ida y vuelta, para ver cada partido, antes que hacer noche. Yo suelo comprar los vuelos en compañías como Ryanair [low cost], me alojo en un hostel, en habitaciones compartidas que me pueden costar 15 euros, para comer, un bocadillo del supermercado, y para moverse al estadio, transporte público. Pero el Mundial que se celebrará en Estados Unidos sí que va a costar una pasta.

- ¿La Federación Española de Fútbol no le ayudará en nada?

- Después de la Eurocopa de Alemania creé la Peña Furia Española y ya somos 150 socios. De momento, lo que hay es un departamento de la Federación que reserva un cupo de entradas para ayudar a las peñas a comprar paquetes de entradas.

Carlos movilizando a la afición española en el Estadio de Mestalla en Valencia.

Manolo 'el del Bombo' comenzó a seguir al combinado nacional en el Mundial de España 82, sumando diez mundiales y ocho eurocopas hasta que el pasado 1 de mayo, murió a los 76 años, siendo definido por la Federación Española de Fútbol como "el aficionado más fiel de la Selección". En el deporte rey son muchas las voces que piden un homenaje a la altura de su figura, pero de momento, solo se le dedicará un minuto de silencio en la próxima concentración de Las Rozas, antes de partir rumbo a Alemania para disputar las semifinales de la Liga de Naciones.

Entretanto, no dejan de aparecer noticias que señalan a Curro, hostelero en Castilla-La Mancha y seguidor del Atlético de Madrid, como el sucesor del aficionado más querido en la historia de la Selección Española. Valga como botón muestra estas informaciones: La Tribuna de Toledo: "Desde hace tiempo, 'Curro' está siendo el sustituto de Manolo 'el del Bombo' en los ánimos a la selección de fútbol". Cadena COPE: "El nuevo Manolo 'El del Bombo' es de Toledo y también viaja con la Selección: "Estudié con Ana Pastor y Sonsoles Ónega"...



"La gente me ha colgado el sambenito de la sucesión, pero yo no he dicho nada de eso", según remarca Curro. A este santanderino de nacimiento y manchego de adopción, de 55 años, le gusta hablar de recoger el testigo porque recalca que Manuel Cáceres Artesero es "irrepetible". Por eso, en el parche de su enorme tambor luce el eslogan 'Toledo con la Selección', para no repetir el de Manolo que tantas veces hizo cantar a la afición por todo el planeta fútbol: 'El Bombo de España'.

Curro, con su bombo, posando con decenas de aficionados españoles. Cedida

- ¿Se pasa mal cargando un bombo de esas dimensiones durante 90 minutos más la previa del partido?

- Curro: Lo que más duele son las piernas. El día que España jugó la final de la Eurocopa de Alemania en Berlín, me recorrí 26 kilómetros, cuando acabó ese día, me quería morir (risas).

- ¿Póngale deberes a la hinchada de La Roja?

- La afición española es más de club que de selección y ahí estamos, dándole caña para revertir eso.

- ¿Qué es lo mejor de recoger el testigo de Manolo 'el del Bombo'?

- Es muy gratificante sentir el cariño de la gente. Mi vínculo con la Selección Española lo tengo desde pequeño.