La historia de éxito de Iago Millán, el número 1 en el 'MIR' de Radiofísica de 2025: en qué hospital realizará la residencia

A Iago Millán (Bueu, Pontevedra, 1998) siempre le gustó la física. Cuenta a EL ESPAÑOL que desde niño ha preferido las materias de ciencias por encima de las de letras. Entre él y la ciencia se estableció un vínculo radicado en la vocación. “Esas asignaturas se me hacían más amenas y, por alguna razón, se me daban bastante bien. Por ello, desde muy pronto tuve claro que me quería dedicar a algo relacionado con ellas”, cuenta el joven gallego en conversación telefónica con este diario.

Graduado y con máster en Física, Iago Millán decidió dar un volantazo a su vida y presentarse al examen a Radiofísico Interno Residente (RFIR), una suerte de prueba equivalente al MIR de Medicina, pero a nivel de radiofísica. Y ha sido en esta convocatoria, la de 2025, cuando el joven ha roto todas las estadísticas obteniendo la mejor nota de toda España en esta especialidad.

Sus 151 aciertos en 200 preguntas han provocado que el gallego sea el número 1 en el RFIR de 2025. Un resultado con mucho mérito si se tiene en cuenta que este año se han presentado al examen 276 personas en todo el país con el objetivo de alcanzar una de las 51 plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad.

Un radiofísico hospitalario.

Iago Millán no sólo forma parte de ese medio centenar de elegidos, sino que ha sido el mejor de todos. Gracias a ello, el joven físico podía elegir la residencia en cualquier hospital español que oferte Radiofísica. Lo ha tenido claro: “Iré al Hospital Ramón y Cajal de Madrid. También estaba interesado en el Hospital de Santiago de Compostela y en el Hospital de Vigo, pero me apetecía vivir en otra ciudad, conocerla y tener una nueva experiencia”.

Iago y su educación

Hasta alcanzar este hito, Iago Millán ha tenido que superar cada etapa educativa. Siempre lo ha hecho con éxito y nunca con excesivos sobresaltos. Primero, pasó la Primaria en el CEIP da Torre-Cela, en Bueu, y luego culminó la Secundaria en dos institutos: el IES Illa De Ons y el IES Johan Carballeira.

“En la ESO ya tenía claro que quería estudiar Física, así que siempre enfoqué mis estudios hacia esa carrera. En la Selectividad me fue bien. Entonces la nota de corte de la carrera estaba en torno al 10 sobre 14 y lo superé. Por ello, estudié Física en la Universidad de Santiago”, explica el joven físico.

En la universidad, Iago Millán superó todo a curso por año. Estuvo en la carrera desde 2016 hasta 2020, un curso un tanto extraño, ya que terminó con el confinamiento por la pandemia de la Covid-19. Eso sí, se dejó para 2021 el Trabajo de Fin de Grado, porque quería hacerlo “bien y con tranquilidad”.

Cuando acabó, Iago Millán inició un Máster de un año de Física de Partículas en la Universidad de Santiago. “Y después empecé el doctorado en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE). Estuve unos cuatro meses, en los que aprendí mucho y en los que estuve muy a gusto con mi director de tesis. Pero no pude conseguir una beca ni tampoco me apasionaba lo que hacía, así que hablé con mi director y decidimos que lo mejor era parar”, explica el número 1 en el RFIR.

De doctorando a opositor

Iago Millán abandonó el doctorado en septiembre de 2023 y en su vida se cruzó un nuevo horizonte: hacer el examen a Radiofísico Interno Residente (RFIR). “La convocatoria era en enero de 2024, así que opté por prepararlo solo”, dice. En aquella primera ocasión, el chico sólo quiso probarse, pero ni siquiera aprobó.

Pero lejos de abandonar, un resiliente Iago Millán se prometió a sí mismo que iba a darlo todo para el 2025. Empezó por apuntarse a una academia, Omega Radiofísica, y con ella llegó el orden a la vida del aspirante. “Hice muchos test e intenté estudiar todos los días algunas horas. Estaba a tiempo completo”, dice el físico.

Todo ese esfuerzo se vio recompensado el pasado mes de enero en un examen que bordó. “Yo sabía que me había salido bien, sobre todo cuando en la academia nos proporcionaron la plantilla del test, pero no imaginaba que tanto”, cuenta. Iago Millán sospechaba que a nivel global iba a estar en una posición alta, pero no pensaba que llegaría a ser el número 1. Y lo fue.

El resto de la historia ya la conocen: el número 1 en el RFIR, Iago Millán, ha elegido el Hospital Ramón y Cajal para formarse. Asume esta nueva etapa como “un reto”, pero, de momento, ya se ha demostrado a sí mismo que puede ser el mejor.