Mar Iborra estudia la carrera del futuro y empezará a trabajar antes de acabar: tiene 100 % de empleo y sueldos de 46.000 €

Todo cambió cuando Susana llegó a la vida de Mar. A ella siempre le habían gustado las Matemáticas, pero no se le daban muy bien. Hasta que alcanzó tercero de la ESO. “En ese curso empecé a entender de verdad las Matemáticas gracias a mi profesora Susana. Ella me explicó la parte abstracta y ahí empecé a dominarlas. Siempre me encantaron, pero desde entonces comencé a pensar que me quería dedicar a ellas a nivel laboral”, cuenta Mar Iborra (Alicante, 2003), una joven estudiante que está cursando la carrera del futuro.

Se trata de Ingeniería del Software y Matemática Computacional, un doble grado con infinidad de salidas laborales y que, por tanto, tiene un 100 % de empleabilidad. Este grado habilita a sus alumnos para ejercer como científicos de datos, desarrolladores de software o desarrolladores de nuevos algoritmos y herramientas de Machine Learning y Deep Learning, entre otros tipos de trabajos.

Precisamente, Mar Iborra ya ha sido contratada en prácticas para trabajar en un proyecto basado en Machine Learning y redes neuronales que permiten optimizar las decisiones de inversión en campañas publicitarias. Y eso que no ha acabado la carrera. Y es que en España el perfil de desarrollador de nuevos algoritmos y herramientas de Machine Learning y Deep Learning podría llegar a estar remunerado con unos 46.000 euros brutos anuales, según varios portales de empleo consultados por EL ESPAÑOL. Está muy demandado.

Mar Iborra. Cedida

La joven alicantina, por tanto, el próximo mes de junio empezará su vida laboral nada más terminar cuarto de carrera. Le quedaría un año del doble grado en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad), el lugar donde comenzó su andadura universitaria en el curso 2020/2021. El próximo curso compaginará el trabajo con quinto de carrera, además de seguir con sus prácticas en la empresa Brainy Commerce. Pero Mar lo tiene claro: ha encontrado un trabajo de manera fácil gracias a los estudios que está realizando.

Pregunta.– ¿En qué consiste el doble grado en Ingeniería del Software y Matemática Computacional?

Respuesta.– La carrera consiste en aprender a combinar las Matemáticas con la Programación. Sobre todo con la parte de inteligencia artificial, pues aprendemos a crear modelos de inteligencia artificial para que aprendan a entender los datos, mejorar procesos y predecir cosas que puedan resolver los problemas que tenemos ahora mismo.

Mujeres y Matemáticas

Pese a que Mar Iborra está a poco más de un año de finalizar su etapa universitaria, lo cierto es que la vida académica de esta joven ha estado cargada de éxitos. Siempre fue “una niña muy estudiosa” aunque su talón de Aquiles eran las Matemáticas, hasta que su profesora Susana, del Colegio El Valle Alicante, hizo que la adolescente se interesara por la materia.

Un hecho está volviendo a popularizarse pese al descenso que ha sufrido la presencia femenina en la carrera de Matemáticas. Según explican fuentes de la universidad, “las universitarias matriculadas en este grado han descendido un 43 % desde 1995. Hoy sólo se decantan por estudiar esta titulación algo más de un tercio (el 36 %)”. Es decir, cada vez hay menos mujeres estudiando este grado.

Los alumnos de la U-tad en una clase. Cedida

Mar Iborra, no obstante, cuenta que en su promoción, de unos 25 alumnos, “siete son mujeres”. Son pocas, sí, pero ya casi son un tercio de los estudiantes de su año. Esta dinámica, por cierto, se está intentando romper reivindicando la necesidad de aumentar el número de mujeres matemáticas.

Desde 2019, por ejemplo, cada 12 de mayo se celebra el Día de las Mujeres Matemáticas, efeméride que conmemora el nacimiento de Maryam Mirzakhani, primera mujer en ganar en 2014 la Medalla Fields, considerada como el Nobel de las Matemáticas, por sus contribuciones en las superficies de Riemann y sus espacios modulares.

Mar, hacia la Universidad

La necesidad de animar a las jóvenes a estudiar Matemáticas puede partir, como en el caso de Mar Iborra, desde el propio colegio. Fue allí donde ella encontró la inspiración para alcanzar el doble grado en Ingeniería del Software y Matemática Computacional. Eso habla de la importancia de que los profesores de Secundaria puedan provocar el interés de las adolescentes por las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Gracias a ello, la joven acabó Bachillerato con un 9 sobre 10 de media y superó el 12 sobre 14 en la Selectividad. Luego conoció la U-tad y a causa del “enfoque práctico” que ofrece el grado, Mar Iborra no se lo pensó y ahí estudia la carrera.

Ahora, a poco más de un año de acabar, la alicantina ha buscado prácticas y hubo hasta cuatro empresas que se interesaron por su perfil profesional, pero ella al final se decantó por Brainy Commerce. Allí comienza su aventura en junio, pero todo ha sido gracias a estudiar la carrera del futuro.