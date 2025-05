Soy experta en chocolate y este es el que nunca recomendaría: "Para abaratar la mezcla añaden grasas hidrogenadas y azúcares"

El chocolate es uno de los alimentos que más gusta en el mundo. Hay quienes prefieren el chocolate blanco, otros el de con leche y otros el más negro que haya. Pero, ¿cuál es el mejor chocolate?

Para saberlo EL ESPAÑOL ha hablado con Helen, una periodista experta en chocolate y directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Su trabajo consiste en hacer catas a distintas empresas, es decir, da a probar una selección de chocolates a un grupo de personas. Por ello, conoce cuáles son los distintos tipos y tiene claro cuál no pondría nunca en sus catas: “cualquier chocolate que lleve más de tres ingredientes”.

Con esto, Helen se refiere a los chocolates que llevan algo más que cacao, azúcar y manteca de cacao. “Esos son los ingredientes que debería llevar un chocolate, ninguno más, a menos que tenga sabores como el de naranja, que entonces llevará naranja también. Lo importante es que sean reconocibles”, asegura Helen.

Algo que ocurre bastante a menudo es que se confunden algunos términos que no tienen nada que ver con la calidad del producto. “Por ejemplo, el chocolate puro, que la gente piensa que tiene que ver con más oscuro o de mejor calidad, pero realmente no hay ninguna garantía de que algo que llames puro pueda ser alto en cacao”, asegura Helen.

La subida del precio del chocolate ha generado que el porcentaje de cacao haya bajado, e irá bajando más progresivamente. Entonces, lo que hacen es añadir otros tipos como el polvo de cacao. “Puede ser que un chocolate tenga un 70% de cacao, pero si una gran parte es polvo de cacao no sólo significa que no se ha oscurecido de forma real, sino que no es recomendable porque tiene pocas cualidades nutritivas. Sobre todo el que se utiliza a gran escala, que es un polvo de cacao alcalinizado”.

Entonces, el porcentaje real de cacao en una tableta se mide sabiendo la cantidad de semillas de cacao que se han molido. “En las etiquetas eso queda identificado como masa de cacao o licor de cacao, aunque no tenga nada de alcohol”, indica Helen. De modo que la forma adecuada de saber el nivel de cacao que tiene una tableta es mirando en la etiqueta de la parte trasera y revisando el porcentaje de masa o de licor de cacao.

“Si lo que quieres es algo con poco azúcar, yo no recomendaría la bombonería y las trufas, eso debería ser para un consumo ocasional, ya que para abaratar la mezcla añaden muchas grasas hidrogenadas y otros azúcares”, comenta la experta chocolatera. Lo mismo con las barritas energéticas, que mucha gente cree que por llevar frutos secos es más sano.

El precio también es importante: "Un chocolate que cuesta menos de dos euros, seguro que no lleva cacao". Por ello hay que tener en cuenta dónde se compra el chocolate, ya que en los supermercados más grandes, tienen su propia marca blanca con un chocolate de peor calidad, mientras que en otros supermercados más pequeños con zonas gourmet puedes encontrar algunos más artesanos. "Entonces, muy probablemente, y eso sí tendría la gente que tener mucho más cuidado, el chocolate que encuentras en el supermercado está lleno de más grasas hidrogenadas".

En cuanto a sabores de chocolate, Helen no recomienda: “Los chocolates de caramelo o de vainilla, porque no llevan esos ingredientes en realidad, sino imitaciones artificiales”. El chocolate con leche debe llevar como mucho un cuarto de leche por tableta y el chocolate blanco, mínimo un 25% de manteca de cacao. “El problema con el chocolate blanco es que la manteca de cacao es muy escasa y, por tanto, muy cara, por lo que uno bien hecho sería muy costoso y hoy en día, muy difícil de encontrar”, asegura Helen.

“Mi recomendación personal es salir de la dictadura del chocolate oscuro, que siempre hemos pensado que es más sano, pero en realidad lo importante del chocolate es que sea algo que dé placer”, finaliza Helen. Y es que, más allá del chocolate negro, hay una gran variedad de sabores que quedan por descubrir.