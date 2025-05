La hazaña de Mireia Miranda para subir 3.748 puestos en el MIR: lo repitió en 2025 y ha elegido su especialidad favorita

Todo el mundo puede tener un mal día. Incluso aquellos que se vacían en cuerpo y alma con el fin de superar una prueba o una oposición… Ese fue el caso de la médica Mireia Miranda (Barcelona, 1999) en el examen a Médico Interno Residente (MIR) celebrado en enero de 2024. Llegó el gran día y ella fracasó. “La noche anterior me puse tan nerviosa que no pude dormir, entonces llegué al examen con mucho cansancio y muchos nervios y eso afectó a mi rendimiento”, explica la joven a EL ESPAÑOL.

Aunque Mireia Miranda superó aquella prueba, quedó en la posición 5.561 del MIR de 2024. Un resultado algo “decepcionante” para ella porque en los simulacros que hacía “solía tener un percentil entre 70 y 90, o lo que es lo mismo, un resultado que implica quedar debajo de la posición 3.000 o 2.000”, dice la médica. Pese a todo, esa posición de mitad de tabla le servía para escoger especialidades como Psiquiatría, Medicina de Familia, Pediatría o Medicina Interna. “Pero ninguna me apasionaba y pensé que lo que eligiera iba a ser para toda la vida, así que debía hacerlo bien”, añade.

Ante ella se abrían dos caminos. O escoger una plaza en una especialidad que no le convencía o volver a enfrentarse al MIR con la aspiración de mejorar su resultado. Ella eligió el camino difícil y apostó por estudiar un año más en busca de una puntuación que le permitiera hacer la residencia en lo que quiere. Y un año después, tras mucho esfuerzo, la barcelonesa repitió el MIR en enero de 2025, consolidándose en el número 1.813 de los 13.691 médicos que han aprobado en esta última convocatoria. Es decir, repetir la prueba ha provocado que Mireia Miranda haya subido 3.748 puestos en el MIR.

Mireia Miranda, tras elegir Oftalmología en el Ministerio de Sanidad. Cedida

“Eso me ha permitido elegir Oftalmología en Barcelona, lo que más quería. Tengo plaza en el Hospital Universitari de Terrassa”, explica la joven el mismo día en el que le ha dado el sí, quiero a esta especialidad médica. Mireia Miranda, en este sentido, ha elegido este miércoles de manera presencial su plaza. “Es algo que no se hacía desde hace cuatro años y es bonito porque es un día de homenaje, en el que eliges tu futuro después de tanto esfuerzo, acompañado de los tuyos, y no con un frío email. Además, es un proceso más transparente”, opina la médica residente.

Una vocación temprana

Pese a que Mireia Miranda ha completado la hazaña de repetir el MIR en busca de cumplir su sueño, lo cierto es que la vocación le vino desde muy temprana edad. “Tenía 12 o 13 años cuando ingresaron a mi hermano pequeño durante un tiempo por un problema de salud que ya superó. Yo veía cómo los pediatras lo cuidaban a él y a otros pacientes y entonces pensé: ‘Yo también quiero cuidar a los niños’”, rememora Mireia Miranda.

A partir de ahí, inspirada en esa experiencia en el hospital, una Mireia Miranda adolescente se puso manos a la obra para alcanzar las calificaciones necesarias para llegar a su carrera soñada: Medicina. “Yo siempre fui bastante aplicada y en Bachillerato y Selectividad obtuve cerca de un 12,5 sobre 14, lo que me permitió acceder a la universidad pública”, dice. Así fue como empezó la andadura de la joven en la Universidad Autónoma de Barcelona. Una carrera que superó a curso por año entre 2017 y 2023.

Ya en sexto de carrera, el último año, Mireia Miranda realizó una rotación en Buenos Aires, mientras hacía el Trabajo de Fin de Grado (TFG). Aunque ya estaba inscrita en la academia para preparar el MIR, lo cierto es que no se puso en serio hasta concluir la rotación y el TFG, es decir, en junio de 2023. Tras lograr un 8,10 sobre 10 de media en el Grado, la joven se aisló del mundo en busca de dar la campanada en el MIR de enero de 2024.

Mireia Miranda ha querido ser médica desde niña. Cedida

“Esa primera vez lo llevé mal porque quería estudiar mucho y abarcarlo todo y al final llegaba agotada al fin de semana. Dedicaba más tiempo al estudio porque me considero una persona, como la mayoría de los médicos, muy perfeccionista. Entonces no descansaba, tenía cierta ansiedad por no poder abarcarlo todo y acabé desmotivada”, dice la médico. Ese caldo de cultivo acabó en que Mireia Miranda quedó en el MIR de 2024 en el puesto 5.561, algo “decepcionante” para ella.

3.748 puestos hacia arriba

Entretanto, Mireia Miranda comenzó a colaborar en Urgencias en un hospital de Barcelona y, tras conocer su resultado, decidió parar y reflexionar qué hacer. “Para mí, que siempre fui una persona con unas notas muy buenas en el colegio y en la universidad, no llegar a mi objetivo fue como un fracaso. Eso sentía en ese momento, pero con el tiempo he pensado que ese fracaso fue una lección de vida. Hablé con mi familia y decidí estudiar un año más. Pensé: ‘¿Qué más da otro año si vale la pena alcanzar un trabajo que haré toda mi vida’”, dice Mireia.

Con valor, a principios de junio de 2024 la joven decidió repetir el MIR. Se inscribió en un curso intensivo en la academia Consigue Tu Objetivo, más conocida en el sector como CTO, para preparar la siguiente convocatoria. Mireia Miranda cuenta que en verano “trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde, pero sin agobios” y a partir de septiembre dejó de colaborar en urgencias para centrarse al 100 % en el MIR de 2025.

“Al principio decidí estudiar las asignaturas que peor se me dieron, como por ejemplo Neurología o Nefrología, pero luego ya me puse con todo. Pero sí cambié algo respecto a la primera vez que estudié para el MIR: fui consciente de que no podía abarcarlo todo y me centré en lo más importante. Además, no todo era estudiar. A partir de las ocho de cada día me iba a hacer deporte y los domingos descansaba. Fui consciente de que el descanso me ayudaba”, confiesa la joven.

Llegado el día del examen, la médica se puso nuevamente nerviosa, pero había una diferencia de raíz: “El día anterior no estudié mucho e hice mucho deporte para dormir bien. Fui al examen muy descansada y aunque era más difícil que el de 2024, me automotivé y lo hice bien”, celebra Mireia Miranda. El resto de la historia fue un éxito: su decisión, la de posponer su elección de plaza un año y repetir el MIR, provocó que subiera casi 4.000 puestos y gracias a ese gesto de valentía este miércoles ha cumplido su sueño de escoger lo que quería donde quería: Oftalmología en Barcelona. Habemus oftalmóloga.