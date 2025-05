El senador y alcalde del PSOE Alfonso Moscoso colocó a su mujer como jueza de paz de su pueblo en Cádiz siendo afiliada

Levantar el acta de los votos en las elecciones, el registro de nacimientos y defunciones, dirimir juicios verbales penales y civiles u actos de conciliación sobre demandas cuyas cuantías no superen los 90 euros, y por el momento, también oficiar bodas... son las funciones que adquirió Elisa Sánchez Girón cuando en 2023 fue nombrada jueza de paz de Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño de Cádiz.

Con 467 habitantes, su alcalde desde 1999 es el senador socialista Alfonso Moscoso. También es el marido de Elisa, vicesecretario primero de Acción Política y Territorial del PSOE de Cádiz y miembro de la ejecutiva de María Jesús Montero como secretaria general de los socialistas andaluces. En el Senado es el portavoz de la Comisión de Entidades Locales y vocal de otras dos. Y como primer edil de Villaluenga votó en el pleno de su ayuntamiento para designar a su mujer como jueza de paz.

La mujer, además, "es afiliada al PSOE de Villaluenga del Rosario", según tres fuentes de toda solvencia consultadas, extremo que ha podido confirmar este periódico, además, por una cuarta vía, y que ha confirmado también, y posteriormente, el propio alcalde de Villaluenga y senador, al ser contactado por EL ESPAÑOL.

En calidad de afiliada, Elisa Sánchez Girón ha participado activamente en actos y procesos del partido, como por ejemplo el 41 Congreso Federal del PSOE, celebrado el 1 de diciembre de 2024, que ratificó a Pedro Sánchez como secretario general. Lo hizo ya ejerciendo el cargo de juez de paz titular.

Desde luego no es por dinero. Un juez de paz tiene estipulado un sueldo simbólico de 1.283,72 euros anuales, dentro de los módulos de compensación asignados para el cargo en municipios que oscilan entre 1 y 1.999 habitantes sin juzgados de instrucción, como Villaluenga del Rosario. La cifra aparece recogida dentro de una disposición adicional de las últimas cuantías retributivas de los Presupuestos Generales de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la que depende la Dirección General de Costes de Personal.

La jueza de paz también fue alcaldesa socialista de Benaocaz, un pueblo cercano, en 2007, y concurrió en las listas del PSOE al parlamento andaluz por la provincia de Cádiz en las elecciones autonómicas de 2022 como suplente.

La historia

En marzo de 2023, dos meses antes de las últimas elecciones municipales, el ayuntamiento que dirige su marido elevó al pleno municipal en el punto cuarto del orden del día la propuesta para nombrarla jueza de paz, toda vez que el anterior había dimitido un año antes, según ha comprobado El ESPAÑOL mediante la consulta a las actas del Consejo de Gobierno del Alto Tribunal andaluz.

La propuesta de la mujer del alcalde se aprobó entonces por mayoría absoluta, según detallan fuentes del TSJA consultadas por este periódico.

En aquel entonces el PSOE gobernaba Villaluenga con 6 concejales, y había un único edil en la oposición: Ángel Francisco Fernández Salas, de IU, aunque concurrió bajo el paraguas de Ganemos.

"Normalmente en casos de incompatibilidad, reclaman los partidos de la oposición", sostienen las mismas fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, encargado de aprobar el acta del Pleno de Villaluenga del Rosario dando cuenta de la designación. Sorprendentemente, al TSJA no recurrió nadie, y por eso a día de hoy continúa desempeñando el cargo de jueza de paz titular del pueblo.

Para ser aprobado en el Consejo de Gobierno del TSJA, Elisa Sánchez Girón "presentó una declaración jurada", explican desde el TSJA. Es obligatoria, y en ella daba su palabra de que para desempeñar el cargo de jueza de paz no presentaba incompatibilidades como su profesión, pues es sanitaria. Pero sí la había: estaba y sigue estando afiliada a un partido político.

Lo recoge el Reglamento número 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz, recogido en el Compendio de Derecho Judicial, apartado Reglamentos, del Consejo General del Poder Judicial. El artículo 23 estipula claramente que "los jueces de paz no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o tener empleo al servicio de los mismos".

El nombramiento, según la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, refleja en su artículo 101 el cargo de un juez de paz "recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento", y tanto ellos como sus sustitutos "serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá libremente".

Alfonso Moscoso, durante una de sus intervenciones en el Senado. E.E.

Continúa el artículo abundando que "si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta ley".

Fuentes de IU, el partido del único concejal no socialista en Villaluenga, Ángel Francisco Fernández Salas, explican a este periódico que "la elección se produjo después de al menos dos años de intentar encontrar juez de paz en el pueblo". Al no haber candidatos, el Ayuntamiento trató de elegir "posibles candidatos por sorteo, pero sucesivamente renunciaban, porque en los pueblos pequeños se evita esta actividad, bien por incompatibilidades con algún empleo, bien por evitar conflictos con vecinos".

Es entonces "cuando se presenta al pleno la solicitud" de Elisa Sánchez Girón, la mujer de Alfonso Moscoso. "Efectivamente, se sabía que es esposa del alcalde, pero en el momento de la votación, el concejal de IU desconoce si la candidata tiene afiliación política", explican desde Izquierda Unida.

Y en cualquier caso, indican, "IU entiende que es al TSJA al que le corresponde dirimir posibles incompatibilidades, que es quien nombra. El pleno del Ayuntamiento no dispone de esa información, como tampoco dispone de un posible informe de penales ni ningún otro informe similar".

Además de la mujer del alcalde que salió elegida, precisan las mismas fuentes, se nombró "por sorteo" a un vecino del pueblo como sustituto del juez de paz, y "esta vez no renunció".

Dos meses después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara por mayoría absoluta que fuese la mujer del alcalde la jueza de paz se celebraron las últimas elecciones municipales. Alfonso Moscoso revalidó la mayoría absoluta y logró 6 concejales. Izquierda Unida logró uno: nuevamente, Ángel Francisco Fernández Salas.

Actualmente no hay oposición en Villaluenga porque PSOE e IU pactaron, aun cuando no había necesidad numérica porque el partido socialista logró una holgada mayoría absoluta. Moscoso integró a IU en el equipo de gobierno y le dio a Fernández Salas una concejalía delegada: la Agenda 2030 y Fondos Europeos.

El reglamento

El Reglamento de los Jueces de Paz estipula también otras incompatibilidades: "Les estarán prohibidas las actividades comprendidas en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Este artículo recoge igualmente que ni jueces ni magistrados pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y prohíbe expresamente que acudan, "en calidad de miembros del poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial (...) excepto aquéllas que tengan por objeto "cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el CGPJ".

También les estará prohibido "tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos".

El 18 de junio, la mujer acudió con su marido al mitin inaugural de la precampaña de Pedro Sánchez en el recinto ferial de Dos Hermanas (Sevilla). Un mes después, el 4 de julio de 2023, el Consejo de Gobierno del TSJA aprobó la propuesta de nombrarla jueza de paz titular de Villaluenga del Rosario, una vez recibidas tanto el acta de aprobación en el pleno del Ayuntamiento como su declaración jurada.

A los cuatro días, Elisa acudió a un acto de campaña del PSOE ante las cercanas Elecciones Generales, donde Alfonso Moscoso encabezó la lista al Senado. Celebrado en Jerez de la Frontera, acudió en calidad de exalcaldesa socialista, en un evento liderado por el candidato número 1 al Congreso por la provincia de Cádiz.

Si al Senado partía como número 1 su marido, al Congreso se presentaba otro juez, aunque en excedencia: Fernando Grande-Marlaska, quien siempre concurre por Cádiz como candidato independiente y nunca estuvo ni está afiliado al PSOE porque no es compatible. Como Margarita Robles, quien tampoco tiene el carné del partido.

Elisa Sánchez, cuando el TSJA ya había aprobado el cargo de jueza de paz, con Grande-Marlaska en un acto electoral. E.E.

A ese acto electoral acudieron más de 100 exalcaldes del PSOE, como ella misma, y firmaron un documento manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez. Los comicios tuvieron lugar el 23 de julio.

El 10 de agosto de 2023 el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicó la aprobación, por parte del TSJA, de su nombramiento, y de acuerdo a la ley, la facultó para ejercer el cargo durante 4 años, hasta agosto de 2027. Para tomar posesión, la mujer del alcalde tuvo que prestar juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción de su jurisdicción.

La postura del TSJA

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se advierte que "estar casada o casado con un alcalde o alcaldesa no incapacita para ser nombrado juez de paz", pero abundan que, efectivamente, la afiliación política sí es una incompatibilidad clara. No obstante, otras fuentes vinculadas al mismo órgano judicial subrayan que el ayuntamiento aprobara en el pleno a la mujer del propio alcalde como jueza de paz "éticamente, pues no está bien".

También aclaran, en primera instancia, que no es el TSJA quien debe indagar en la idoneidad de quienes nombran como jueces de paz los Ayuntamientos, pues para algo se valida en el pleno y se presenta una declaración jurada. "Cuando se plantean incompatibilidades, normalmente las presenta la oposición y se trasladan al fiscal, que investiga si esa persona nombrada es incompatible para ejercer el cargo de juez de paz".

En cuanto a sus funciones, en un pueblo de la Sierra de Cádiz como Villaluenga del Rosario se ocupa, por ejemplo, de los litigios por las lindes de fincas, sean de particulares o municipales, o del registro civil. En concreto, ya ejerciendo como jueza, entre sus responsabilidades se encuentra levantar el acta de los resultados de las Elecciones Europeas, celebradas el 9 de junio del pasado año.

La postura del alcalde

Este periódico ha contactado con el alcalde, senador y marido de la jueza de paz, Alfonso Moscoso, quien ha confirmado todos los hechos, incluida la filiación política de su mujer,

No obstante, ha afirmado que "fue el TSJA, mediante acuerdo de su Sala de Gobierno" el que "nombró oficialmente a Doña Elisa Isabel Sánchez Girón como Juez de Paz titular de Villaluenga del Rosario (Cádiz), según consta en el edicto firmado por el Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López, publicado el 10 de julio de 2023".

En dicho procedimiento, "no constó informe contrario ni objeción sobre incompatibilidades. Además, el propio edicto otorga un plazo legal de un mes para la presentación de recursos ante el Consejo General del Poder Judicial, plazo que transcurrió sin que se registraran impugnaciones".

El dirigente socialista subraya que "el cargo de juez de paz en un municipio de menos de 500 habitantes como Villaluenga del Rosario es honorífico y no remunerado, lo que refuerza su carácter de servicio comunitario más que de ejercicio profesional".

Explica el primer edil que ante la ausencia de juez de paz "el Ayuntamiento publicó en varias ocasiones la oferta pública para que cualquier vecino pudiera solicitarlo, y en esas ocasiones quedaron despiertas".

El senador, en un acto de partido con Maria Jesús Montero, el pasado febrero. E.E.

Asevera que ante la falta de candidatos, "el TSJA advirtió al Ayuntamiento que ante la ausencia de Juez de Paz titular, el municipio pierde la plaza de juez de paz", por lo que "mi esposa en la última convocatoria, ante la ausencia de cualquier interesado, para evitar que la localidad perdiese el Juzgado de Paz, solicita la plaza".

"Ante esta situación", continúa explicando en referencia a la llamada de este periódico, "y dado que fue mi esposa quien presentó la solicitud únicamente para evitar que el municipio perdiera esta figura judicial, como alcalde tomaré medidas inmediatas y solicitaré a la Secretaría Municipal un informe jurídico para verificar si actualmente existe causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente, procediéndose a abrir el expediente correspondiente y a aplicar las medidas legales que correspondan, garantizando la máxima transparencia y respeto al marco legal".

Además, sostiene que "la actual juez de paz titular de Villaluenga del Rosario", su mujer, "es enfermera de profesión en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", y reitera que "si bien el cargo de juez de paz en un municipio de menos de 500 habitantes es honorífico, si legalmente existe causa de incompatibilidad en el desempeño de la función de juez de paz no continuará en dicho cargo".