La muerte del Papa Francisco el pasado lunes a los 88 años tras sufrir un ictus puso fin a un Pontificado tan revolucionario como divisivo, marcado por los ataques sin precedentes de la corriente conservadora y tradicionalista, que intentará influir en la elección de su sucesor. La mano dura del Papa contra sus críticos –a los que liquidó sin contemplaciones– terminó por convertirlos en una suerte de contrapoder. Y ahora, a pesar de ser una minoría, están preparados para la vendetta. No lo tendrán fácil.

Francisco murió, pero durante su Pontificado se esforzó por diseñar un Colegio Cardenalicio alejado de los centros de poder y con un perfil muy similar al suyo con la esperanza, quizá, de que su sucesor continúe las reformas iniciadas por él. El resultado es una asamblea de obispos más numerosa e internacional que nunca con purpurados de 94 países.

De los 133 cardenales electores (menores de 80 años) que entrarán en la Capilla Sixtina la próxima semana, casi el 80 % (108) han sido creados por Francisco, 22 por Benedicto XVI y sólo cinco por Juan Pablo II. El Sumo Pontífice redujo la presencia de los europeos (53) en favor del resto de continentes, especialmente el asiático, pero también aumentó el peso de África con 18 cardenales. España es el tercer país en número de miembros del Colegio Cardenalicio con 13 purpurados, pero sólo cinco son electores y únicamente cuatro votarán tras la renuncia de Antonio Cañizares.

Moderados, Progresistas, Conservadores y Tradicionalistas se preparan ya para elegir al sucesor de Francisco. Los primeros –como Pietro Parolin, el número dos del Vaticano y favorito en el Cónclave–, están alineados con la visión reformista del Papa Francisco y comparten una opinión favorable sobre cuestiones como la comunión para los divorciados vueltos a casar, pero se mueven dentro de las estructuras establecidas, sin hacer demasiado ruido. Los progresistas, en cambio, están a favor de impulsar cambios más radicales, como la ordenación de las mujeres o el diaconado femenino, el celibato sacerdotal voluntario y la bendición de personas del mismo sexo.

Los conservadores, por su parte, abogan por la continuidad en la tradición, defienden la ortodoxia y la moral católica, según la interpretación de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por último, un grupo más radical es el de los tradicionalistas, capitaneados por el cardenal alemán Gerhard Müller o el africano Robert Sarah, autores, entre otros, de un documento (dubia, en términos teológicos) en el que plantearon al Pontífice su inquietud ante el Sínodo de los Obispos que reflexionó sobre el acceso al sacerdocio de hombres casados, el diaconado femenino o la bendición a las parejas homosexuales. Son críticos con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y la mayoría de las reformas impulsadas por el Papa Francisco, a quien se enfrentaron abiertamente durante su Pontificado.

Por último, están los no alineados. Ambiguos en muchas de las reformas que Francisco impulsó a lo largo de sus 12 años de Pontificado, podrían convertirse en la única opción para mantener unida a una comunidad que no sólo ha perdido a su líder más carismático desde Juan Pablo II, sino también, posiblemente, la última carta de una institución a la deriva en Occidente que apunta a África y Asia como su única salvación.

Como miembro de la Comunidad de Sant'Egidio, Matteo Zuppi desarrolló una amplia experiencia de mediador que lo llevó a participar en los acuerdos de paz en Mozambique, Guatemala y Burundi. Más recientemente, Francisco lo envió en misión a Kiev, Moscú, Washington y Pekín tras la invasión rusa de Ucrania. Considerado un progresista, el cardenal romano no descarta la posibilidad de que el celibato sacerdotal sea opcional y recordó que en la Iglesia católica ya hay sacerdotes casados, por ejemplo en Ucrania o Rumania. También defendió la bendición a las parejas homosexuales. Sin embargo, se mostró contrario a la ordenación femenina. Como responsable de los obispos italianos encargó un informe sobre los abusos cometidos por los sacerdotes en Italia, que fue considerado poco ambicioso.

Pierbattista Pizzabala ha pasado los últimos 30 años en Jerusalén, donde es un respetado líder de la Iglesia local. Considerada una de las voces más autorizadas en Tierra Santa, llegó a proponer a Hamas intercambiarse por los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 en Israel. Su distancia con la Curia no es sólo física y rara vez se ha expresado respecto a cuestiones doctrinales. Al igual que Francisco, cree en la importancia de la justicia social y de los derechos, pero subraya que el “punto de partida debe ser la fe”. Conservador desde el punto de vista litúrgico, en cambio, se mostró a favor del motu proprio Traditionis Custodes con el que el Papa limitó la celebración de la Misa en latín.

El cardenal español con más posibilidades de resultar elegido Papa fue nombrado arzobispo de Barcelona en 2015. Sólo un año después, Francisco le impuso el birrete rojo cardenalicio, un gesto que fue interpretado como un respaldo a sus tendencias progresistas, en contraste con los sectores más conservadores que estuvieron al frente de la Iglesia española con anterioridad. Como presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Omella se enfrentó a las consecuencias de los resultados de una comisión independiente que, en 2023, estimó que más de 200.000 menores podrían haber sido víctimas de abusos por parte del clero español. “No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y de trabajar por su curación”, dijo entonces. Sin embargo, fue criticado por poner en duda las cifras que arrojaron la investigación. Omella respaldó públicamente la bendición de las parejas homosexuales aprobada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe: “Es un gesto de acogida a una pareja homosexual; la doctrina de la familia no cambia”.

Nacido en Argelia, Jean-Marc Aveline está considerado en Francia, su país, el más “bergogliano” de los prelados galos, pero menos ideológico. En parte por sus orígenes humildes y su preocupación por la situación de las periferias de su diócesis. Próximo al Papa Francisco en cuestiones como la acogida a los inmigrantes, en 2023 impulsó un convenio sobre el Mediterráneo al que creció el Pontífice, pero es más conservador respecto a los derechos civiles y ritos tradicionales, como la Misa en latín o la bendición a las parejas homosexuales. Fue uno de los firmantes del comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Francesa –que preside desde abril--, que enfatizaba que las personas, no las parejas, debían ser bendecidas. En 2022 recibió la prestigiosa Legión de Honor por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Jesuita como el Papa Francisco, Jean-Claude Hollerich pasó más de 20 años en Japón y es especialista en relaciones culturales euroasiáticas. Es favorable a que la Iglesia se adapte a los cambios sociales, siguiendo la hoja de ruta trazada por el Pontífice, con quien mantuvo una estrecha relación como asesor del Consejo de Cardenales. Presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la UE hasta 2023, se ha distinguido por impulsar en su país una mayor participación de los laicos en la Iglesia, especialmente de los jóvenes. Respecto a cuestiones doctrinales, se ha mostrado favorable a la ordenación femenina; apoyó la bendición de las parejas homosexuales y no cierra la puerta a modificar las reglas entorno al celibato sacerdotal si esta flexibilización ayuda a resolver la escasez de sacerdotes.

Péter Erdö es uno de los candidatos con más opciones del ala conservadora y europea que se enfrentó abiertamente a Francisco por sus reformas. En 2015 obligó a la Iglesia húngara a no acoger a los solicitantes de asilo que cruzaban los Balcanes durante la crisis de refugiados porque “dar hospitalidad a los inmigrantes irregulares era un delito”. Creció bajo el comunismo y, cuando tenía cuatro años, su familia se vio obligada a huir del país. Fue nombrado cardenal por Juan Pablo II con 50 años. En 2013 fue uno de los favoritos en el Cónclave que eligió finalmente al Pontífice argentino.

Nacido en Suiza, Anders Arborelius creció en Suecia donde se convirtió al catolicismo con 20 años. Fue creado cardenal en 2017; el primero en este país escandinavo mayoritariamente protestante. El primer obispo católico sueco es un firme defensor de la doctrina de la Iglesia y rechaza que las mujeres puedan ser diáconos o bendecir las parejas del mismo sexo. Como Francisco, se ha mostrado abierto a la acogida de inmigrantes en Europa y está a favor de mantener la disciplina del celibato sacerdotal porque no cree que hacerlo opcional sea una solución a la pederastia clerical.

De origen irlandés, después de varias experiencias como párroco en EE.UU, en 1991 se trasladó a Roma donde se dirigió a los Redentoristas hasta 2009 y fue nombrado secretario del Dicasterio para la Vida Consagrada un año después. En 2016, Francisco lo creó cardenal. Contrario a la política migratoria impulsada por Donald Trump, Tobin es favorable a la bendición de las parejas homosexuales y la ordenación femenina. “No hay una razón teológica por la que el Papa no pueda nombrar a una mujer cardenal”, dijo.

Originario de Chicago, el cardenal Robert Francis Prevost pasó muchos años como misionero en Perú antes de entrar a formar parte de la curia como prefecto de la influyente Congregación para los Obispos, el organismo encargado de asesorar al Papa en los nombramientos. Creado cardenal por Francisco en 2023, es presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Defensor de los derechos humanos, Prevost no se ha pronunciado abiertamente sobre la bendición de las parejas homosexuales o sobre la ordenación sacerdotal femenina, pero considera que “la clericalización de las mujeres no resuelve necesariamente problema”.

Edad: 69 Nacionalidad: Estadounidense Cargo: Prefecto de la Congregación para los Obispos Ideología: No alineada

Conocido por su carácter extrovertido, este estadounidense con raíces irlandesas es un rostro habitual en los debates televisivos de su país y usuario de las redes sociales. Como ex arzobispo de Milwaukee, Timothy Dolan tuvo que enfrentarse a un escándalo de abuso sexual en su diócesis. Adalid de los antiabortistas, recientemente se opuso a la política migratoria de la Casa Blanca. Conservador en lo teológico, Dolan ha sido criticado por defender a la comunidad LGTBI y promover su integración. “La Biblia enseña que nadie debe ser juzgado”.

Charles Maung Bo

Edad: 76 Nacionalidad: Birmana Cargo: Arzobispo de Yangon Ideología: Moderado

El mismo año que Myanmar obtuvo su independencia, Charles Maung Bo nació en el seno de una familia católica de diez hijos. Presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, fue nombrado cardenal en 2015; el primer y único cardenal de su país. Políticamente muy movilizado a favor de la reconciliación, después del golpe militar de 2021 hizo un llamamiento a los manifestantes de la oposición para que se mantuvieran no violentos. Ha defendido a los rohingyas, mayoritariamente musulmanes, “víctimas de una limpieza étnica”. Aunque no se ha pronunciado sobre la ordenación femenina o el celibato sacerdotal, se le considera un ortodoxo leal a Francisco. Ha sido muy crítico, en cambio, con el acuerdo pastoral alcanzado con China, a quien acusó de “represión” y no respetar los derechos humanos.