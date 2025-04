Militares abogan por que la Armada vuelva al Estrecho para derrotar al narco: "Lo hicimos hasta 1991, no quisimos irnos"

Uno de los primeros que lo comentó en voz alta, y lo puso por escrito, fue el capitán de corbeta retirado Fernando Novoa Sanjurjo. Lo hizo mediante dos artículos publicados en la revista digital Defensa.com y en la Asociación Española de Militares Escritores. El primero de ellos se tituló 'Un comisionado naval para el Estrecho. Territorio comanche con mal tiempo'. El segundo, 'Barbate, el Estrecho y el narcotráfico, una brecha de seguridad que exige un mando único naval'.

El asunto no habría tenido mayor trascendencia si no fuera porque en diciembre de 2024, la Revista General de Marina, editada por el Cuartel General de la Armada, publicó un artículo del mismo tenor escrito por un militar en activo. Se tituló 'Narcotráfico en el Estrecho: capacidades de la Armada'. Lo rubricó Jaime Garat González, comandante del patrullero 'Isla de León', actualmente en misión de vigilancia en las aguas que rodean el Peñón de Alhucemas, uno de los enclaves de soberanía española más sensibles frente a la costa marroquí.

Los dos hablan de mejorar la coordinación en materia del narcotráfico. El primero, mediante la creación de un mando único. El segundo, abogando porque el Mando Operativo Marítimo coordine la represión del tráfico de drogas mediante un canal de información unificado, para optimizar los recursos existentes.

El comandante del 'Isla de León' pertenece a una familia ferrolana, los Garat, con fortísimas vinculaciones con la Armada Española. Su padre, el almirante ya retirado Manuel Garat Caramé, fue el encargado de dirigir la operación Atalanta, el dispositivo de la OTAN contra la piratería en Somalia. Fue almirante de la Flota entre 2018 y 2020, y anteriormente ya había sido Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.

Como almirante de la Flota relevó a su primo, Juan Rodríguez Garat, también almirante, retirado y con una larga trayectoria en la Armada, incluyendo el mando de diversos buques y unidades. Hoy es, además, un reconocido analista de Defensa y divulgador.

Competencias

Lo cierto es que la Armada Española realizaba labores de vigilancia y control contra el narcotráfico con lanchas rápidas hasta 1991, tanto en el Estrecho como en el Guadalquivir. Lo hizo hasta que el gobierno de Felipe González le retiró las competencias para dárselas en exclusiva a la Guardia Civil.

"La Armada no quería renunciar", cuenta a EL ESPAÑOL una exmilitar de altísimo rango, testigo en aquellas negociaciones, que prefiere guardar el anonimato. "Había tres modelos para apostar. Interior, con la Guardia Civil; Hacienda, con el Servicio de Vigilancia Aduanera, y Defensa, con la Armada. Cada uno de los tres tenía pros y contras. Dentro de los pros de la Armada es que tenía la experiencia marítima. La Guardia Civil, ninguna, pero sí la tenía en tierra".

Finalmente, el gobierno apostó por un modelo civil, se dotó de medios a la Benemérita, "y Vigilancia Aduanera continuó, pero con menos fuelle, porque había que engrosar al Instituto Armado", recuerda. Fue, sostiene, "una pena, porque se podría haber hecho una guardia costera, como tienen Francia, Italia o Estados Unidos".

El general de Brigada ya retirado y ex miembro de Vox, Agustín Rosetty, detalla a este periódico que, en 1986, "el que hoy es el almirante más veterano de la Armada, el Vicealmirante Julio Albert Ferrero, que ya ha cumplido 100 años, dio una conferencia en Murcia. En ella, dijo que no estaba de acuerdo en que la Armada se quedase fuera. Que no querían irse. Aquello le costó no ascender. Al entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, le molestó mucho aquello".

De hecho, en el artículo publicado el pasado diciembre por el comandante del 'Isla de León', Jaime Garat, recoge que "la delegación de competencias española es compleja, y más en este entorno geográfico". Y explica que "la subdivisión de la Administración del Estado en los ministerios de Defensa e Interior, y dentro de este último entre Guardia Civil y Policía Nacional, así como la tradicional Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera perteneciente al Ministerio de Hacienda, (...) hacen que una acción del Estado unificada sea aún más costosa".

Esa dispersión "disminuye la eficacia de las acciones y la eficiencia de sus medios", por lo que cree que la lucha "contra el crimen organizado y el tráfico ilícito" requiere una acción del Estado "sumamente coordinada, como insiste la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima aprobada a principios de 2024". La Armada "puede y debe ser un sumando en esta adición de capacidades y, ¿por qué no?, un elemento fundamental de coordinación marítima".

Garat no plantea crear una figura nueva, sino una estructura organizativa que se sustente en la figura del Comandante del Mando Operativo Marítimo (CMOM). "La Armada ha sido en nuestra historia y tradición la garante de nuestros espacios marítimos soberanos. La Fuerza de Acción Marítima es ya una herramienta capaz para ejercer este liderazgo, y el CMOM tiene la estructura necesaria para operar los diversos medios del Estado en el ámbito marítimo".

Por ejemplo, para avistar las narcolanchas apuesta por hacer uso de una Estación de Vigilancia del Estrecho (EVIEST) de Ceuta o Tarifa: un buque de la Armada que opere por el Estrecho, una de las aeronaves de las Fuerzas Armadas que vuelan asiduamente sobre el mar de Alborán y una aeronave de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil o Frontex. E incluso, por la comunidad marítima que transita por el Estrecho "en similitud a los avisos de piratería en el golfo de Adén".

La información recopilada cree que posibilitaría tanto "un seguimiento como una alerta temprana de narcotráfico", lo que favorecería una acción efectiva por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, antes de que la narcolancha llegue a las costas españolas "Claro está, la acción de tantos actores necesita coordinación", enfatiza Garat. El militar también da la clave para esa coordinación exitosa: el uso del servicio de chat Encomar de la Armada, dedicado actualmente única y exclusivamente a acciones consultivas y no operativas.

Con destino en Ceuta, y por tanto, dependiente del Cuartel General de la Flota en la Base Naval de Rota, EL ESPAÑOL ha tratado de contactar con el comandante Jaime Garat, si bien desde la Armada han referido que "el artículo fue escrito por el oficial para la Revista General de Marina, y por tanto, refleja unas opiniones personales siguiendo la filosofía de la revista. De este modo, la entrevista se encuentra fuera de las competencias atribuidas al oficial como comandante del patrullero".

IGC y la AUGC, en contra

Con estos mimbres, Juan Fernández, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), manifiesta a este periódico que con respecto a la coordinación en materia de narcotráfico con la Armada "no estamos de acuerdo, ni muchísimo menos. Porque las labores de las Fuerzas Armadas en toda la Unión Europea están muy alejadas de esto", y porque además, sería "volver a fragmentar la seguridad pública. Si ya estamos cediendo en Cataluña, no se pueden ceder en el sur también. La solución no es esa".

Desde la AUGC se advierte que "las competencias de las Fuerzas Armadas se ciñen a la defensa de la integridad territorial. Lo que debe hacer Interior es dotar de personal y de medios a la Guardia Civil".

Por su parte, Independientes de la Guardia Civil (IGC), a través de su portavoz, Daniel Fernández, abunda en que, sobre la propuesta "de un mando de la Armada en materia de lucha contra el narcotráfico, no es algo que podamos entrar a valorar, porque desconocemos muchas cosas del ejército, puesto que ellos son Fuerzas Armadas, y tienen unas funciones definidas, y nosotros como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenemos otras".

De hecho, recuerda la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que "deja claro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño sus funciones, entre las que se encuentran la prevención y persecución de actos delictivos".

Eso sí, inciden en que "se debe atacar esta amenaza de forma multidisciplinar". Por un lado, destinando un mayor número de recursos humanos y materiales, y por otro, "legislando para establecer un endurecimiento de penas en todo el abanico delictivo que interviene en el tráfico de drogas, desde el endurecimiento de penas al petaqueo, al uso de embarcaciones ilegales, al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, etcétera".

Sí considera que se debe reestablecer "un Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, como el que ya estuvo vigente entre 2018 y 2022, y que contaba con 150 agentes en comisión de servicio, disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana, conocido como OCON SUR, el cual arrojó unos excelentes resultados durante su vigencia en cuanto droga intervenida, detenciones e incautaciones de vehículos y embarcaciones".

La petición de intervención de la Armada en la lucha contra el narcotráfico es una de las demandas que ha venido haciendo la Fiscalía Antidroga en los últimos tiempos. Lo hizo la fiscal Rosa Ana Morán, a raíz del asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate, para abundar en que ya se estaba abordando el tema con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La colaboración sería puntual, y no solo cuando lo solicite un juez, sino también cuando lo solicite la Fiscalía, formalizando la petición mediante un decreto. Según el periódico El País, , Rosa Ana Morán y la ministra de Defensa ya habrían mantenido un encuentro para acordarlo el pasado mes de febrero.