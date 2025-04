La nueva vida de Bruno Vila, de Los Mozos de Arousa, tras cobrar el premio de 2,6 millones: qué hará con el dinero

Bruno Vila no podía imaginar que su paso por Reacción en cadena iba a cambiarle la vida. Y es que hace solo un par de años, el gallego se levantaba temprano todos los días para coger el tren e irse a la universidad, a la Facultad de Derecho en Santiago, y no volver a casa hasta por la tarde, pero, tras su participación por el concurso de Telecinco, ha logrado un gran colchón económico, además de retomar sus estudios.

Bruno, Raúl y Borjamina superaron todos los récords del programa que presenta Ion Aramendi, donde estuvieron más de un año, superando los 400 programas. No obstante, hace cinco meses, el 25 de noviembre de 2024, concluyó su participación en Reacción en cadena, donde se llevaron un premio de más de 2,6 millones de euros ganados (2.630.177) para repartirse entre los tres.

Pasado ya un tiempo de su salida del concurso, Bruno ha vuelto a la rutina en su Vilagarcía de Arousa, retomando sus estudios de Derecho que compagina con los diferentes actos a los que es invitado. El gallego ha hecho balance con EL ESPAÑOL de todo lo que vivió y de cómo es su vida ahora gracias a esa gran inyección económica.

Bruno Vila se compró una casa con el premio que ganó Cedida

Hay que recordar que, aunque se llevaron más de 2,6 millones de euros ganados y que le correspondía a cada uno de ellos un total de 876.725,6 euros, no ha sido esa la cifra que ha llegado a ingresar el programa en sus cuentas bancarias. Y es que tanto Borjamina, como Raúl y como Bruno han tenido que cumplir sus obligaciones con la Agencia Tributaria, quedándoles un premio neto de casi medio millón de euros (464.665 euros) que cada uno lo ha invertido según ha necesitado.

Bruno comenta que tanto sus compañeros como él ya han cobrado el dinero del premio, y mientras que los hermanos Santamaría lo han destinado a diferentes fines, el gallego lo ha invertido en comprarse una casa. "Es antigua, así que ahora me toca hacerle la reforma y para ello confío en una amiga de la familia, Mar Alonso, de Copatlife Vilagarcía. Estamos con los diseños, pero con muchas ganas ya de entrar en faena. Creo que va a quedar como el piso con el que soñaba", comenta Bruno.

Porque, al comienzo de su participación los destinos del dinero eran otros, cumpliendo algunos de ellos: "Como no conviene poner todos los huevos en la misma cesta, lo destinaré para varias cosas. La primera, que es nuestro principal objetivo, será para un local para nuestra asociación. Me gustaría pasar un año sabático en Australia; luego independizarme, si no físicamente, por lo menos económicamente; ayudar en casa…", afirmó a este periódico hace más de un año.

Pero… ¿En qué le ha cambiado la vida a Bruno contar con ese dinero en su cuenta? "Me hace sentir más calma, sin angustia ni agobio de cara al futuro", admite. Además, destaca que su paso por el concurso le ha servido para confiar más en sí mismo, comprobando que puede trabajar en equipo sin problema. "Tengo una caja llena de momentos vividos y podría decir muchos cambios que ha habido en mi vida, pero quizás esos sean los más destacados".

Sus estudios también han cambiado. Antes tenía que coger el tren para ir a la universidad, pero "ahora continúo estudiando Derecho, pero de forma online, era la única opción porque en septiembre, cuando comenzó el curso, todavía estábamos con el programa", apunta.

Su salto a la fama

Los hermanos Santamaría y Bruno estuvieron más de un año en Reacción en cadena 'colándose' en los hogares de millones de espectadores que seguían sus logros en el concurso de Telecinco, creando hasta clubs de fans por toda la geografía española. Eso hizo que la fama de los tres gallegos subiera como la espuma. Además, Bruno participó en el concurso Bailando con las estrellas, logrando llegar a la gran final gracias a los miles de fans obtenidos por su paso por Reacción en cadena, consiguiendo una gran repercusión mediática.

El estudiante de Derecho explica que, gracias a esa fama obtenida, alguna marca sí que les ha contactado, pero que tampoco han explotado mucho ese terreno: "Si es colaborar con alguna marca local es más fácil que diga que sí porque forma parte de los valores que he transmitido, impulsar la cultura y la economía local".

Recuerdos de 'Reacción en cadena'

Su paso por Reacción en cadena fue todo un éxito para ellos y para la cadena, ya que Telecinco logró unos grandes datos de audiencia en sus tardes, rivalizando con todo un coloso como Pasapalabra, al que lograron arrebatar espectadores durante la participación de Los Mozos de Arousa en el concurso de Mediaset.

El balance de Bruno sobre esta experiencia en televisión es positiva, ya que, como destaca el gallego, mantenerse durante 400 entregas del concurso no es fácil. Hay que estar motivado constantemente, practicar mucho y no desanimarse cuando no has hecho un buen programa: "Y creo que se consiguió".

Eso sí, a diferencia de sus compañeros, que reconocieron que su despedida se había visto empañada por el tema de las Campanadas, que en un principio las iban a dar junto a Ion Aramendi y, posteriormente, fueron sustituidos por Blanca Romero en la última noche del año, Bruno no guarda un mal recuerdo de esos más de 365 días concursando porque les sucedieron tantas cosas buenas que nada podía empañar su paso por el espacio de Telecinco.

"El final fue emotivo en el programa y fuera de él también porque cerramos la etapa en nuestra ciudad con nuestra gente dando las preuvas que hacemos en Vilagarcia desde el año 1998", señala. "Ninguno de los tres esperábamos aguantar tanto tiempo en el concurso, pero estamos muy contentos porque al final eso significó que las cosas las estábamos haciendo bien, que a la gente le gustó nuestro paso por Reacción en cadena y todos estamos contentos", reconoce.

Bruno Vila no descarta participar nuevamente en un concurso. Cedida

Tras su exitoso paso por Reacción en cadena, y como buen aficionado a los concursos como sus amigos Borjamina y Raúl, Bruno admite que no descarta volver a participar en uno, "pero no tengo nada planeado próximamente".

Compartiendo pista de baile con estrellas

Si hace unos años le llegan a decir a Bruno que, además de haber ganado más de 2,6 millones de euros en un concurso, habría pasado por un talent de baile compartiendo pista y programa con Jesús Vázquez, Valeria Mazza, José Manuel Pinto, Adrián Lastra y el resto de compañeros de Bailando con las estrellas, no se lo habría creído.

Pero el joven estudiante de Derecho compitió hasta el último día en el concurso, aupado en gran parte por sus fans de Reacción en cadena que votaban en masa cada sábado para salvarle y que avanzara rondas hasta la final del programa.

Su resumen de su paso por Bailando con las estrellas también es positivo pese a todo lo que vivió allí, sobre todo por la reacción de la gente en la calle, donde le decían que se quedaban hasta muy tarde viendo el concurso para ver si se salvaba, que lo pasaban mal cuando él lo pasaba mal, que le habían instalado la aplicación para votar a toda su familia y amigos…

"Realmente hubo mucha gente que se las apañó para apoyarme y a mí eso me hizo mucha ilusión. Que te quieran tanto y te sientan parte de su familia. Porque es así, porque la gente se nos acerca y nos cuentan cosas como si no fuésemos desconocidos. Nos cuentan hasta lo que cenan…", apunta entre risas.

Todo fue por su 'culpa'

Pero todo eso no habría sucedido si a Bruno no se le hubiera ocurrido apuntarse al casting de Reacción en cadena. Él fue el 'responsable' de que Borja y Raúl le acompañaran en la aventura que fue participar en Reacción en cadena, pero lo que no se podían imaginar es que iban a estar más de 400 programas jugando y conseguir acumular 2.630.177de euros de premio.

"Me gustaba el programa, lo veía en mi casa. Cuando ya entramos, Reacción en cadena nos dio la oportunidad de ser nosotros mismos y tenía un componente cultural importante, pero tampoco de nivel altísimo. Las deducciones que a veces hacíamos en La última cadena cuando no teníamos ni idea solían quedar graciosas", concluye.