La paliza al concejal LGTBI del PSOE en un kebab "gay friendly" de Murcia al pedir usar el baño: "Te voy a rajar el cuello, maricón"

El concejal de Derechos LGTBIQ+ en Lorquí, Víctor Sáez, quería cenar en un local especializado en Döner Kebab durante el Bando de la Huerta de Murcia y acabó recibiendo una paliza con tintes homófobos: “Te voy a matar maricón de mierda, te voy a cortar el cuello, eres un maricón”. Tales amenazas de muerte son las que este edil del PSOE le atribuye al dueño del citado local y al que ya ha denunciado ante la Policía Nacional, este jueves, tras acudir a la Comisaría de El Carmen.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la denuncia de Víctor Manuel Sáez Hurtado donde relata que este martes, durante la celebración del día grande de las Fiestas de la Primavera de Murcia, sobre las once de la noche, se fue a cenar a un restaurante especializado en comida del Medio Oriente y que se define como 'gay friendly' en Google Maps -aunque esto podría ser consecuencia de un hackeo posterior a la agresión-.

"Le pregunté al dueño si podía utilizar el cuarto de baño, a lo que se negó. A continuación, le pregunté a una empleada del local, con un delantal rojo, y comenzó con una actitud despectiva hacia mí, haciéndome gestos de amaneramiento como diciéndome que era homosexual", tal y como expone el concejal que asume las áreas de Juventud, Festejos, Turismo y LGTBIQ+ en el Ayuntamiento de Lorquí. “Ante estos hechos exigí una hoja de reclamaciones al local, negándose rotundamente, y sin darme ninguna explicación tanto el dueño del local como los empleados, por lo que les dije que iba a llamar a la Policía si se negaban".

Aquí está el vídeo, con las caras pixeladas todo lo que se puede, porque encima, si saco una imagen de ellos, me cae a mí el puro. Como si lo viera venir. pic.twitter.com/S67HnsbUCP — Mr. Sáez (@victortin) April 23, 2025

La advertencia que realizó el edil del PSOE de que estaba dispuesto a pedir presencia policial, para poder ejercer un derecho que tiene cualquier consumidor, desató la supuesta agresión con tintes homófobos que protagonizó el dueño del establecimiento hostelero: "Acto seguido, el propietario acometió contra mí, tuve que interceder para evitar ser agredido por varias personas que estaban allí presentes".

El concejal ha prestado declaración en la Comisaría de San Andrés, asistido por su abogado, y ha reconocido que finalmente le dieron una hoja de reclamaciones como establece la legislación en materia de consumo, pero la cosa solo empeoró más. "Posteriormente, me facilitaron una hoja de reclamaciones y el dueño, al percatarse de que las estaba rellenando, acometió contra mí. Otra vez, la gente tuvo que interceder para que no me agrediese. Todo eso pasó a la vez que me gritaba: '¡Te voy a matar maricón de mierda, te voy a cortar el cuello, eres un maricón!'"

"De repente, tres varones y una chica que estaban trabajando en el local, se dirigieron hacia mí y comenzaron a propinarme golpes con la finalidad de que me marchara antes de que llegara la Policía". Pero lo que ocurrió es que un amigo que acompañaba a Víctor Sáez comenzó a grabar con su móvil el apaleamiento y el propio concejal socialista decidió hacer pública la agresión en su cuenta personal de 'X'.

"Debido a los golpes me tiraron al suelo, dejándome aturdido. Cuando me levanté, siguieron pegándome, incluso una empleada hizo el amago de tirarme una silla", tal y como expone el edil en una denuncia donde recalca que fue víctima de la homofobia.

"Los cuatro empleados que me agredieron me insultaban de forma homófoba con rabia e intención de denigrarme: 'Maricón de mierda, maricón de mierda'. No me dejaron entrar al cuarto de baño y sufrí la agresión solo por mi condición sexual". La Policía Nacional ya ha abierto una investigación, a la vista de que existe un vídeo y un parte médico de lesiones aportado por el propio Víctor Sáez.

El joven concejal de Lorquí ha seguido el consejo de su abogado, Jawad Romaili, y ha solicitado que se le impongan medidas cautelares al dueño del establecimiento hostelero, de nacionalidad pakistaní, así como contra los empleados: "Debido a la repercusión de lo acontecido, tengo temor de que me puedan causar algún daño, provocándome esto una grave situación de estrés y quiero una orden de alejamiento contra los agresores".

El concejal de Lorquí, Víctor Sáez, este jueves, a la salida de la Comisaría de San Andrés, junto a su abogado Jawad Romaili. @victortin

A la salida de la comisaría, Víctor Sáez ha publicado un comunicado en su cuenta de X: "Lo que ocurrió no debe normalizarse. Los delitos de odio existen, y duelen. No son exageraciones ni relatos personales: son realidades que atraviesan cuerpos, emociones y derechos. Por eso hemos decidido no callar, y actuar con firmeza [...]".

"Es importante también subrayar algo: el origen de los agresores no es excusa para minimizar lo ocurrido. El odio no distingue nacionalidades, y puede venir de cualquier parte. Lo que ocurrió fue una agresión homófoba, y así debe reconocerse y juzgarse", según ha recalcado este edil graduado en Historia por la Universidad de Murcia, aficionado a la fotografía y a la música y que se estrenó en política municipal durante esta legislatura, tras haber trabajado como dependiente, camarero, gerente de sala o gestor comercial de suministros eléctricos.

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas. PSRM

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha mostrado públicamente su apoyo a este miembro del partido en Lorquí: "Es lamentable que estas situaciones sigan ocurriendo. Nuestra más firme condena a la agresión homófoba que sufrió ayer nuestro compañero Víctor Sáez. Es absolutamente injustificable. La LGTBIfobia no tiene cabida en nuestra sociedad y no descansaremos hasta erradicarla".

Todo apunta a que se avecina una dura batalla legal entre el concejal del PSOE de Lorquí y el hostelero pakistaní porque este diario ha confirmado que también emprenderá acciones legales contra el político, tras contratar al abogado Manuel Chacón. "Los realmente perjudicados son mis clientes porque además están recibiendo amenazas de todo tipo", tal y como advierte el letrado.

"Este kebab es un negocio familiar". Desde hace tres años, al frente del local hay un matrimonio procedente de Pakistán, la mujer es la gerente y el marido es trabajador, junto a una de sus hijas y un yerno.

- ¿El dueño del restaurante ha denunciado al concejal?

- Manuel Chacón: Estamos denunciando las amenazas y un delito de odio por llamarlos pakistaníes, moros de mierda, además de los daños producidos en el local y las lesiones de uno de los trabajadores. Hay un trabajador herido, que tiene que aportar el parte de lesiones y realizar su correspondiente denuncia. El vídeo que han sacado ellos es una parte sesgada de lo sucedido.

- ¿Cuál es su versión de los hechos?

- Entran dos señores [uno es Víctor Sáez y otro su amigo que graba la agresión en vídeo]. Según mis clientes, vienen en un estado bastante bebidos y quieren entrar al baño. Les explican que el baño está atascado y que no podía usarse. Esto se les explica, pero se enfadan mucho, dicen que eso no está bien, que en España los baños tienen que estar abiertos, y como mis clientes insistieron en que no podían usarlos, empezaron a llamarles moros de mierda y otros insultos racistas.

Mis clientes les dijeron que se marcharan, que los pedidos que habían hecho se los sacarían fuera. Pero lejos de ceder, pidieron la hoja de reclamaciones y se les entregó. Este hombre [el concejal Víctor Sáez] empezó a rellenarla y empezó a dar golpes en las vitrinas.

Entonces, salió uno de los empleados a echarlo y entraron varias personas que estaban fuera con él y provocaron una trifulca. Según manifiestan mis clientes, el primero que golpea es él [el concejal]. Tira una de las vitrinas y el trabajador intenta sujetarlo. Es en esos momentos cuando empiezan a pelear. Y ahí es cuando sale la parte del vídeo en la que se ve al trabajador agrediendo a este señor.