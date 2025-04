Nacho Cano, tras enterarse del archivo del 'Caso Malinche': "No voy a olvidar a la jueza, le meteré una querella espectacular"

Nacho Cano ha recibido y celebrado desde Ciudad de México la noticia de su victoria en los juzgados, al conocer que la Audiencia Provincial de Madrid archivaba el llamado caso Malinche. El músico estaba investigado por, supuestamente, introducir en España de forma ilegal a los becarios mexicanos de su musical homónimo.

Desde allá, al otro lado del Atlántico, al filo de las cuatro de la madrugada, Cano se ha grabado un vídeo comentando la resolución de la Sección Primera de la Audiencia, que indica que "en el presente caso, no se ha tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería".

"La Audiencia Provincial ha puesto las cosas en su sitio. Lo que se ha intentado hacer conmigo es desprestigiarme, hundirme. Todo por una cuestión política orquestada por una serie de gente de la que por supuesto no me voy a olvidar", afirma en un vídeo grabado tras conocer la decisión judicial. "Gracias a mis abogados, al despacho Cremades & Calvo Sotelo".

Reacción de Nacho Cano al archivo del 'caso Malinche'.

“No me voy a olvidar de las 11 horas que estuvieron acosando a estos chicos tratando de obtener información de ellos hacia mí. No me voy a olvidar de esta jueza, que le voy a meter una querella espectacular”, lanza con gesto tenso.

"No me olvidaré de esos policías que desmerecen al Cuerpo Nacional de Policía. No me olvido de la Guardia Civil, que me ha apoyado en todo momento. No me olvido de los que quedan en España que tienen el sentido de lo que es la verdadera justicia y el bien. Deciros a todos amigos y la gente de la calle que han seguido llenando mis espectáculos. Gracias a vosotros —añade, dirigiéndose a su público— he podido mantenerme sin hundirme como lo querían estos desgraciados que están mandando en España".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha corregido a la magistrada instructora, quien sostenía que los becarios fueron introducidos como turistas a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas para trabajar de forma encubierta. El tribunal, en cambio, considera que entraron al país por una vía reconocida por la normativa europea: sin visado, y con la intención posterior de regularizar su situación como estudiantes.

La Audiencia sostiene que Cano siguió "un procedimiento no poco común". ¿Cuál? El de que estos jóvenes entrasen como turistas, sin necesidad de visado, y una vez en nuestro país solicitaran el visado para estudiantes, "siguiendo un procedimiento más sencillo e, incluso, asumido por la directiva de la Unión Europea".

"Esto es, no se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal, pues el propósito era conseguir el permiso necesario que, si bien fue denegado, la razón no fue dicha entrada", expresan los jueces.

Informes de Trabajo

También avala el contenido formativo del programa al que estaban adscritos, respaldado por informes de la Inspección de Trabajo. El último de los informes de este organismo está fechado hace tan solo unos días. La jueza ordenó repetirlo, encargándolo a un profesional diferente al primero, dentro de esa entidad pública dependiente del Ministerio de Trabajo. En él se volvió a refrendar que no eran trabajadores, sino becarios.

El dosier, conocido por EL ESPAÑOL, concluía que "al igual que en el primer informe (...) no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de Malinche el Musical, por no quedar acreditas las notas típicas de una relación laboral: trabajo personal, voluntariedad, retribución, dependencia y ajeneidad (obtención de beneficios por parte del empresario)".

"No se aprecian irregularidades en cuanto a las competencias que ostenta la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social", sentenciaba. Eso mismo entienden ahora los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid: aunque los jóvenes cobraban por debajo del Salario Mínimo, no eran trabajadores, asegura, sino estudiantes en prácticas.

El archivo de la causa llega justo antes de una diligencia clave: la declaración desde México de Roxana Gabriela García Drexel, directora de operaciones del musical, prevista para el próximo 8 de mayo. Un trámite que la Justicia española llevaba meses intentando coordinar y que ahora, con el sobreseimiento, no se celebrará. María Inmaculada Iglesias Sánchez, magistrada instructora del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, nunca llegó a concluir su investigación. Varias diligencias seguían pendientes.

Desde el primer momento, Cano vinculó la causa con una supuesta persecución política por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Hoy, con la causa archivada —aunque de forma provisional—, eleva el tono contra el Gobierno: "Nos tienen a todos asfixiados con su corruptela", dice en su mensaje grabado, acusando al Ejecutivo de buscar su caída "por hacer del bien, mal".

Y ahora va a por los que, en su relato, intentaron destruirlo. "A todos los que me han difamado, no me voy a olvidar", remata.