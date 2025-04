Un concejal de Derechos LGTBI del PSOE, víctima de una "agresión homófoba" en un kebab de Murcia

Lo que iba a ser una jornada de diversión en el Bando de la Huerta de Murcia, se convirtió en una escena dantesca para Víctor Sáez, concejal del Ayuntamiento de Lorquí que estaba cenando en un kebab, cuando sufrió "una agresión homófoba por parte del dueño y camareros del establecimiento, al grito de 'maricón de mierda'". En el mismo local donde este concejal del PSOE denuncia haber sufrido una agresión homófoba, en Google Maps se autodefinen como 'gayfriendly' -aunque esto podría ser consecuencia de un hackeo posterior al suceso-.

"Estaba cenando y pedí ir al baño, pero me dijeron que estaba cerrado. No sé por qué, una trabajadora empezó a sacarme burla, y cuando pedí una hoja de reclamaciones el dueño del kebab, me amenazó con reventarme", según rememora en un hilo publicado en X (antes Twitter) este joven que es, precisamente, concejal de Derechos LGTBIQ+ -entre otros departamentos- del Ayuntamiento de Lorquí, municipio vecino de Murcia.

"Le pedí la hoja de reclamaciones a otra chica que estaba trabajando, pero empezó a reírse también de mí, y me dijo que no tenían", afirma Sáez. "El padre de la chica se tiró a por mí diciendo que con su hija no hablase, a lo que respondí que me daba igual que fuese su hija; que le estaba pidiendo una hoja de reclamaciones y tenían que dármela. Y fue a por mí diciendo “te mato, maricón, te voy a matar, te voy a cortar el cuello", y salieron de la barra y comenzaron a pegarme".

Aquí está el vídeo, con las caras pixeladas todo lo que se puede, porque encima, si saco una imagen de ellos, me cae a mí el puro. Como si lo viera venir. pic.twitter.com/S67HnsbUCP — Mr. Sáez (@victortin) April 23, 2025

Tal y como se puede apreciar en el vídeo que este edil socialista ha publicado en sus redes sociales, lo que siguió a esta tensa conversación fue una sopa de insultos homófobos y aspavientos. En el citado vídeo, se puede ver al que parece ser un trabajador del kebab lanzando varios puñetazos a la cara del joven, que acabó en el suelo ante el horror del resto de clientes que intentaban separarlos.

Los sucesos tuvieron lugar en un kebab ubicado en pleno centro de Murcia, a un tiro de piedra del Jardín de la Constitución Española, conocido popularmente como 'Jardín de la Fama', que es uno de los epicentros que acoge a una mayor cantidad de jóvenes que salen a la calle vestidos de huertanos para celebrar el Bando de la Huerta, una de las fiestas tradicionales más importantes de la capital del Segura.

Tras el suceso, Sáez llamó "repetidas veces a la Policía, pero tardaba en venir, por lo que me fui a una ambulancia cercana y me atendieron allí. Más tarde se personó la Policía Nacional, tomaron mis datos y declaración y se dirigieron al establecimiento para hacer lo propio con ellos. El local siguió dando su servicio como si nada hubiera pasado, pero a mí la ambulancia me llevó a urgencias donde me hicieron radiografías en pie, mano y examinaron mi cabeza".

"Llevo la mano derecha inflamada, apenas puedo cerrarla. Creemos que fue del mismo golpe al caer al suelo. Me duele al apoyar el pie derecho, me lo torcí al caer. La cabeza me duele de los puñetazos, tengo el lado izquierdo inflamado", amplía el agredido, que no iba solo, sino que estaba acompañado -al menos- por un amigo que grabó el vídeo del incidente.

La información que aparece en Google Maps el establecimiento donde tuvieron lugar los hechos, donde se puede observar un enlace que dice 'gayfriendly'.

Este diario ha intentado contactar con el establecimiento donde Víctor Sáez explica que tuvieron lugar los hechos, pero nadie atiende al número de teléfono de contacto que se muestra en 'Google Maps', donde además, se especifica que el negocio está 'Cerrado temporalmente'. De hecho, conforme pasan las horas, la información que se muestra desde las direcciones de este negocio en los mapas de Google va cambiando, bien por hackeos, bien porque están intentando 'desaparecer' de internet para evitar la polémica, o por otras cuestiones.

"Los golpes me dan igual sabiendo que no es nada grave", reflexiona este joven que lleva años dedicado a defender los intereses y los derechos del colectivo al que pertenece desde la política. "Lo que me duele es tener que soportar día sí y día también agresiones de este tipo y tener que callarte para no buscar problemas".

Otra de las claves de este suceso es que Víctor afirma que no era la primera vez que visitaba este kebab: "Llevaba años acudiendo". En esta línea, comenta que "aunque no quiera decirlo, porque los hay buenos y malos en todas las etnias y nacionalidades, los agresores no eran de origen español".

En su narración publicada en redes, reflexiona: "Estoy harto y prefiero llevarme mil golpes antes que dejar que me vuelva a ocurrir. Porque solo soy una voz, me defiendo a mí mismo, no me abandero de nada, ni lo pretendo. Pero es la segunda vez que me agreden por ser homosexual, y ya estoy cansado". Sáez concluye esta publicación asegurando que iba a presentar una denuncia por lo ocurrido.