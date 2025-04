Cristina ha pasado 9 meses en prisión provisional tras ser acusada de matar a la pareja de su examante Alfonso: "Fue él"

Cristina está deseando reencontrarse con 'Negro', su perro, un american staffordshire con el mismo pelaje que su nombre, y al que no ve ni acaricia desde hace nueve meses y diecisiete días. Exactamente, desde que ingresó en prisión por matar supuestamente a Diana: su compañera en la casa que habían okupado en el turístico Puerto de Mazarrón y que además era la pareja de hecho de su amante -Alfonso-.

- ¿Qué sintió cuando cerraron por primera vez la puerta de su celda en Campos del Río?

- Me sentía muy mal. Estaba agobiada, nerviosa y muy traumatizada. Lloré mucho ese día.

Cristina A. M. (Marruecos, 1972) ingresó en el módulo 16 para mujeres del Centro Penitenciario Murcia II en Campos del Río, como sospechosa de haber matado a golpes a su compañera de piso, Diana, y por haber apaleado a su pareja de hecho, Alfonso. Todo ocurrió la noche del viernes 14 de junio de 2024, en una casa okupa en la avenida José Alarcón Palacios del Puerto de Mazarrón donde convivían estas dos mujeres que compartían al mismo hombre: Alfonso, pareja de hecho de la víctima mortal [Diana] y amante de la presunta homicida [Cristina].

- ¿Ha aprendido algo de su paso por prisión?

- Cristina: Mi rutina allí era levantarme temprano, dibujar, leer y limpiar. Me he acordado mucho de mis seres queridos. He aprendido a valorar la libertad y a sobrevivir en la cárcel.

El jueves 10 de abril, a las ocho de la tarde, esta mujer, de 53 años, recuperó la libertad gracias al recurso presentado por su abogado, Eduardo Romera, y que se apoya en las aparentes contradicciones que hay en las dos declaraciones prestadas por el principal testigo del caso: Alfonso. Este hombre afirmó ante la Guardia Civil que Cristina llegó borracha a la vivienda y la emprendió a golpes con un objeto contundente con Diana y contra el propio Alfonso. Pero en sede judicial, Alfonso relató que él llegó al inmueble y se encontró a su amante atacando con un cuchillo a su esposa.

A la izquierda, la difunta Diana, y a la derecha, Cristina, durante su declaración en los juzgados de Totana, tras ser detenida en junio de 2024.

De momento, la Guardia Civil no ha encontrado el arma homicida y la autopsia ha revelado que las lesiones mortales que presentaba Diana Romero García (Madrid) no eran compatibles con un arma blanca porque murió en el Hospital Santa Lucía, "por descompensación cardiopulmonar con posible componente neumónico por múltiples fracturas costales tras agresión física". Además, en las uñas de la fallecida se hallaron restos biológicos procedentes de un supuesto forcejeo con alguien y están siendo analizados para ver si pertenecen a Cristina o a Alfonso.

Este martes, Cristina volverá a prestar declaración en sede judicial para cambiar su versión de los hechos y acusar a su amante, Alfonso, de ser el autor de la muerte de su compañera de piso. "Los seis días que Diana estuvo hospitalizada antes de morir, Alfonso no fue a verla porque estuvo conmigo consumiendo cerveza y cocaína", tal y como asegura Cristina en una entrevista con EL ESPAÑOL.

De hecho, el juzgado tuvo que emitir un auto para que se localizara a Alfonso porque permaneció en paradero desconocido durante ocho meses, a pesar de ser el principal testigo de la muerte violenta de su pareja sentimental. "Alfonso la causó las lesiones a Diana".

Alfonso, pareja de hecho de la difunta Diana y amante de Cristina.

Este caso, conocido como el 'homicidio del trío okupa', podría dar un giro a la vista de las afirmaciones de Cristina y de pruebas periféricas, ya que el 112 recibió dos llamadas la noche del viernes 14 de junio de 2024, para alertar de una fuerte discusión en la casa okupa. Esos testigos hablaban de gritos entre un hombre y una mujer o entre una madre y un niño. No decían nada de una refriega entre mujeres. Eduardo Romera, abogado defensor de Cristina, confirma que su representada cambiará su versión: "En su primera declaración, tras ser detenida, mi clienta reconoció ser la autora de los hechos, pero no era consciente de lo que declaraba porque tiene una discapacidad del 66%, había consumido alcohol y drogas y estaba presionada por Alfonso porque la maltrataba, como así lo acredita una denuncia que presentó en la Guardia Civil en junio de 2019".

"A raíz de la declaración que volverá a prestar mi clienta este martes, voy a solicitar que Alfonso sea investigado por un homicidio", según subraya Eduardo Romera. "Parece ser que pudo acabar con la vida de su propia pareja". El letrado fundamenta sus palabras en los arañazos que presentaba Alfonso en la cara cuando ingresó en el Hospital Santa Lucía y que espera que se relacionen con los restos biológicos de las uñas de la difunta Diana que se están analizando. De ahí que el abogado haya accedido a que su clienta sea entrevista tras salir de prisión en libertad provisional.

- ¿Cómo era la convivencia que mantenía en la casa okupa con Diana y Alfonso?

- Cristina: El día a día era beber alcohol y discutir. Los tres abusábamos de la bebida a diario.

- ¿Cuál era el motivo de esos desencuentros?

- El primer motivo, era el alcohol, y el segundo porque Alfonso me robaba comida, me robaba tabaco... A raíz de quitarme cosas, yo me alteraba. Luego, ellos dos también discutían por sus cosas [de pareja]. Además, nos peleábamos porque no limpiaban la casa: Diana y Alfonso solo consumían sustancias como la cocaína.

- ¿Cómo acabó okupando una casa y compartiendo techo con su amante y la pareja de este?

- A mí me desahuciaron. De primeras, esa casa era para mí, pero como Alfonso y Diana estaban viviendo en la calle, les dije que se vinieran conmigo. Tuve que pagar por esa casa a un intermediario.

- ¿Diana sabía que usted era la amante de Alfonso?

- Sí. Éramos tres y cada uno sabía lo que había.

- ¿Había tensión entre ambas por compartir al mismo hombre bajo el mismo techo?

- Diana lo llevaba bien. No había tensión. De ella tengo buenos recuerdos. Era mi compañera de piso, me ayudaba mucho en todo, teníamos nuestras charlas, para mí era como una amiga, como una hermana. Pero también tengo recuerdos malos porque ella siempre estaba muy alterada, se metía conmigo, me insultaba y me atacaba, había discusiones incluso sin alcohol.

- ¿Mantenían relaciones sexuales consentidas los tres a la vez?

- No.

- ¿Qué hacía Alfonso cuando veía discutir a su pareja de hecho y a su amante?

- A veces, se metía por medio, y otras, estaba un poco pasivo porque bebía.

El abogado Eduardo Romera, en su despacho en Murcia, junto a su clienta Cristina, tras salir en libertad provisional. Badía

Durante tres años, Cristina, Diana y Alfonso convivieron en ese dúplex de la avenida José Alarcón Palacios sobre el que pesaba una orden de desahucio, prevista en octubre de 2024, para echar a la calle a este trío sentimental okupa, cuya convivencia estaba marcada por el consumo de cerveza a gogó, por los gritos, los insultos y las peleas.

- ¿Alguno de ustedes tenía algún trabajo de forma esporádica?

- Alfonso vivía de su mujer, Diana.

- ¿Me está insinuando que la explotaba sexualmente?

- Sí.

- ¿Alfonso maltrataba a Diana?

- La insultaba. También le hablaba mal. Él siempre quería manejar el dinero de ella. La menospreciaba como mujer y siempre quería consumir [cocaína] con el dinero de Diana.

- Alfonso era su amante. ¿A usted también la maltrató o la vejó?

- En muchas ocasiones, conmigo quería mantener relaciones sexuales y hubo una o dos veces que lo intentó a la fuerza. Me bajó los pantalones en la habitación, aunque no llegó a hacer nada, sí que me sentí forzada por él porque estaba obsesionado. No era una persona normal cuando bebía, se solía caer al suelo... Siempre quería besarme, hacerlo conmigo, se metía en mi habitación, no me dejaba intimidad. Todo eso lo veía su pareja, Diana. Ella me defendía, le reñía y le decía que me dejara en paz.

- ¿En algún momento de esta convivencia tan tóxica que usted relata pensó en hacer la maleta y marcharse del dúplex okupa?

- Sí, muchas veces me planteé irme de esa casa. Pero no lo hacía porque no encontraba ninguna vivienda. Mis padres me decían que me saliera de aquella casa porque todo eran problemas y eso me iba a perjudicar. Mis padres sabían que bebía a diario y que discutíamos mucho. Me decían que regresara con ellos porque todo eso no era bueno.

Un guardia civil evaluando las lesiones que Cristina presentaba en sus brazos, el día que fue detenida como supuesta autora de la muerte de Diana.

Cristina no hizo caso a sus padres cuando le dijeron que se marchara de aquella casa, como tampoco lo hizo cuando siendo una veinteañera el consumo de alcohol la llevó al mundo de la cocaína, a ser arrestada por delitos de lesiones; atentado contra agente de la autoridad... "He consumido base", tal y como confiesa al periodista. Una espiral de excesos a la que ha puesto fin con un proceso de desintoxicación que inició durante su ingreso en prisión, investigada por el 'homicidio del trío okupa'.

"Desde que dejé de beber estoy más tranquila, más centrada y no me altero con tanta facilidad". "Soy otra persona".

- ¿Qué es lo primero que ha hecho tras recuperar su libertad de manera provisional?

- No he tenido mucho tiempo de nada. Prácticamente, no he salido a ningún sitio. Solo he ido a tomar café. Estoy viviendo con mis padres. No tenía a dónde ir. Mis padres están agobiados con todo lo que ha pasado, pero me apoyan. Ellos creen que soy inocente.

- ¿Qué declarará este martes en el juzgado?

- Yo no le causé las lesiones que le costaron la vida a Diana. La primera vez que dije que yo se las había provocado, no me encontraba bien y no sabía lo que decía. Alfonso le causó las lesiones a Diana. Fue él, fue mi amante.

Esta versión es diametralmente opuesta a la ofrecia por el propio Alfonso Merino (Madrid, 1975) en una entrevista que mantuvo con este diario y donde este vecino de Ciudad Lineal acusó a su amante de acabar con la vida de su pareja, además de pegarle una paliza a él: "Cristina venía borracha, se puso a discutir con Diana y yo me tuve que poner en medio para que dejase de pegarle". "Nos pegó con un palo de madera".

Alfonso Merino, en su habitación del Hospital Santa Lucía de Cartagena, en la entrevista que ofreció a EL ESPAÑOL en julio de 2024. Badía

La versión de Alfonso Merino ha sido puesta en duda por la Audiencia Provincial en el auto donde decreta la libertad provisional de Cristina, en base a que Alfonso, primero dijo que les pegó con un palo, y luego afirmó que su amante atacó a su esposa con un cuchillo. "Uno de los elementos esenciales a la hora de señalar los indicios de delito que fundamentaban la situación de prisión provisional de la investigada, era la declaración del testigo señor Merino, siendo evidente que al día de la fecha se ha producido un cambio en las circunstancias", según expone la Sala.

"Dada la inconsistencia de esta declaración y la evidente contradicción que se ha observado entre sus primeras manifestaciones y las ofrecidas recientemente en sede judicial; al día de la fecha no hay manera de poder determinar cuáles habrían sido los objetos contundentes con los que la investigada habría agredido a la fallecida hasta causarle la muerte, ni hay claridad en el relato de la agresión, pues como se ha expuesto, el testigo se ha referido reiteradamente a un cuchillo que no había sido mencionado hasta la fecha, ni es compatible con ninguna de las lesiones que presentaban la fallecida [Diana] ni el propio testigo [Alfonso]".

De momento, Cristina ha recuperado la libertad sin abonar ninguna fianza, aunque sigue siendo la principal sospechosa de la muerte a golpes de Diana, salvo que durante la instrucción judicial se acabe poniendo el foco también en el hombre que antaño fue su amante: Alfonso. Lo que está claro es que ella y su abogado, Eduardo Romera, buscarán su absolución cuando se celebre el juicio ante un jurado popular.

- ¿Si pudiera ver a Alfonso qué le diría?

- Cristina: Por qué se ha comportado así. Alfonso decía que me quería.