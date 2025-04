El pelotazo de Roger Bettosini, el 'rey de las tartas cheesecake' a 0,99 €: vende 3.000 porciones al día e ingresa 2.970 euros

Los amantes de la tarta de queso han encontrado el rincón de sus sueños en las calles céntricas de Barcelona. Roger Bettosini, CEO de 99cheesecake, con tan sólo 22 años emprendió esta aventura en octubre de 2024 junto a Laura, cofundadora y pareja. Tras la buena acogida del establecimiento situado en Calle d'Aribau, el pasado 12 de marzo decidió abrir un segundo local en Calle Gran de Gràcia nº 194.

La idea surgió cuando estaba de Erasmus en Canadá y, en un viaje a Nueva York con un amigo, se topó con lo que iba a ser su inspiración meses más tarde, 99 Cents Fresh Pizza. Esta cadena tiene en venta porciones de pizza a 99 centavos.

"Esta idea florece de inspirarnos en el modelo de franquicia de Nueva York y de buscar un producto que me apasione y que esté de moda, que en este caso es el cheesecake", aclara Bettosini a EL ESPAÑOL.

Bettosini sosteniendo en ambos brazos la tarta clásica. Cedida

Además del concepto, Bettosini también se ha inspirado en el nombre del local de Nueva York para el suyo de Barcelona, pero sobre todo se ha decidido porque "es súper sencillo, muy fácil de recordar, muy intuitivo con la marca y con lo que vendemos, y porque suena bien, o sea, porque por sonoridad, por fácil de recordar y porque es muy fácil de entender qué es lo que vende la marca, que son cheesecake a 99 céntimos".

Pregunta.- ¿Cómo acaba un premio al mejor expediente en Administración y Dirección de Empresas montando una tienda de tartas de queso?

Respuesta.- Creo que al final es aprovechar las oportunidades, saber ver lo que puede dar valor e intentar no seguir el camino preestablecido. Hubiese sido súper fácil entrar en cualquier empresa grande, cobrando súper bien y tener la vida hecha y, en cambio, me arriesgué creando un negocio que lo puede haber creado cualquier persona sin ser el mejor expediente de absolutamente nada, porque no hace falta ser el mejor expediente de nada para crear un negocio.

No relaciono ambas cosas, o sea, creo que son cosas totalmente independientes que en su momento yo tenía esa necesidad de dar lo mejor de mí y la sigo teniendo y, por eso mismo, he emprendido porque creo que es la única forma de exprimir al máximo las capacidades de cada uno, de saber dónde está el límite de cada uno y exprimirlo a fondo, y creo que el emprendimiento era la única manera de conseguirlo.

Aunque la tarta por excelencia y por la que acuden cientos de clientes es la de queso -"La tarta que más se vende es la clásica, es nuestra best seller. Al final, es el lema y el gancho de la marca, y es por lo que viene la mayoría de la gente"-, 99cheesecake tiene cinco sabores más, además de la premium de cada mes.

"Tenemos la de Lotus, de Cookie & Cream, de chocolate blanco y de cuatro quesos. También tenemos una premium del mes que va variando. Este mes, por ejemplo, tocaba de tiramisú y el mes que viene ofreceremos la de ositos lulú".

A pesar de que el precio de las porciones de tarta es bastante económico, no siempre la calidad va ligada a un precio alto. Sólo el trozo de tarta de queso cuesta 0,99 euros, sin embargo, las premiums tampoco se alejan demasiado de ese coste, siendo su precio 2,99 euros. "Estamos creciendo gracias a que hemos demostrado que la calidad no siempre va ligada al precio y que ofrecemos una porción de tarta que es de muy buena calidad y a un precio indiscutiblemente inmejorable".

99cheesecake no sólo vende a sus clientes porciones de tartas, sino que ofrece también la tarta entera, pero con un preaviso de 24 horas a través del perfil de Instagram o por WhatsApp. De lunes a viernes pueden llegar a vender más de 180 tartas diarias entre ambos locales, mientras que los fines de semana llegan a alcanzar las 210 tartas, lo que equivale a 3.000 porciones al día. Es decir, la empresa ingresa unos 2.970 euros diarios.

Bettosini no plantea incluir más sabores a la carta de tartas, ya que se identifica con el lema keep it, "ofrece lo que realmente gusta y no te vayas mucho por las ramas", sin embargo, sí proyecta incorporar otro tipo de productos en sus locales e ir expandiéndose a otras ciudades. "Queremos ir sacando productos nuevos y que el hecho de sacar una plan premium cada mes siga siendo algo que atraiga y fidelice a los clientes. De hecho, ahora en verano sacaremos smoothie con una cosa que de momento no se ha visto nunca en España y que queremos que rompa bastante el mercado".

En cuanto a los próximos destinos que podrán disfrutar de las tartas, el equipo de Bettosini aún duda."Estamos ya mirando en Madrid, el próximo paso será Andalucía seguramente, aunque dudamos entre Andalucía y Valencia, lo hemos que acabar de decir. La idea es en 2026 estar establecidos en las ciudades más importantes de España y, para principios del 2027, expandirnos a Europa".