Si algo caracteriza a José Antonio Fernández Cabrero (San Felices de Buelna, Cantabria, 1953) es que tiene arrojo. Lo tiene para aburrir. En 2017 se convirtió en el Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Palabras mayores.

Ganó por abrumadora mayoría en una ciudad muy suya y en un sector, el cofrade, que es más suyo todavía. También ganó sobradamente cuando concurrió por segunda vez como candidato al cargo. Este 2025 se encuentra en la recta final de su mandato, al que ya no se presentará. Porque como en el sistema presidencial norteamericano, los estatutos de la hermandad lo tienen limitado a un periodo máximo de 8 años. No le duelen prendas: seguirá vinculado a la Virgen de la Esperanza Macarena, a quien conoció "en Cantabria".

En Sevilla, desde luego, lo suyo no causa ya sorpresa. ¿Cabrero?. Conocidísimo, simpático, hablador y sin perder ni un ápice de su acento montañés. "Me lo siguen diciendo. Y a muchos fuera les sorprende que yo sea cántabro y que sea el Hermano Mayor de la Macarena. Pero en Sevilla no ha habido complejo alguno con ello".

-¿Cómo es eso que conoció a la Virgen de La Macarena en Cantabria?

-Pues la conocí bastante antes que a mi mujer. A la Virgen la conocí por la copla. Primero, por 'La canción del emigrante', de Juanito Valderrama.

Rezaré para que me ampare,

Aquella que está en San Gil.