Sergio y Psicosoft crean perfiles de RRHH usando videojuegos: 'Podemos saber la mentalidad de un empleado por cómo juega'

¿Se imagina que para ser contratado en una compañía deba participar en una carrera de automovilismo como la de las 24 horas de Le Mans? O, ¿que deba jugar con el Play Station antes de que le respondan si le contratarán o no? Pues eso es lo que hace la consultora española Psicosoft que utiliza videojuegos y modelos de realidad virtual para seleccionar a los mejores profesionales que buscan ser contratados por algunas compañías.

"Ayudamos a las empresas a elegir cuál es el mejor de los candidatos. Podemos saber la mentalidad de un empleado por cómo juega", explica Sergio Yáñez, el director de innovación de Psicosoft, una consultora especializada en recursos humanos con 37 años de experiencia y que utiliza la gamificación a través de la realidad virtual y los videojuegos. Su principal objetivo es impulsar el desarrollo personal y laboral de los profesionales.

Compañías como Porsche, Mapfre, Accenture, Banco Santander, entre otras, ya han utilizado sus métodos que no solo funcionan para contratar personal, sino también para capacitarles. Las empresas los usan para desarrollar habilidades entre sus trabajadores como la toma de decisiones bajo presión, el liderazgo, la comunicación o el trabajo en equipo.

Trabajadores utilizando los videojuegos de Psicosoft Cedida

"Los participantes viven a través del videojuego, qué emociones ponemos en juego ante algunas situaciones y qué comportamientos tenemos de manera individual a nivel de equipo y utilizamos para procesos de transformación dentro de las compañías, para cambios de mentalidad de los participantes, para jornadas de trabajo en equipo o incluso como impactos dentro de programas o rutas de liderazgo", detalla Yáñez.

Sus herramientas de selección de profesionales, a las que Yáñez se refiere como "soluciones", ya han sido utilizadas por más de 100 empresas nacionales e internacionales, y más de 5 millones de personas ya han sido evaluadas, según su web.

Tienen 6 años ofreciendo estas herramientas. "Da igual si eres joven y sabes de videojuegos o si eres mayor y tienes más conocimiento sobre videojuegos. El objetivo es compartir ese conocimiento para que todo mundo avance al mismo ritmo y sobre la misma dirección".

Competencia en Le Mans

La simulación de la mítica carrera de las 24 horas de Le Mans, en la que varios pilotos, ingenieros, mecánicos y técnicos compiten con un mismo coche por todo un día, es una de las herramientas que utiliza Psicosoft. "El objetivo es convertirse en equipos de alto rendimiento", y que las personas se den cuenta que los diferentes departamentos de una empresa influyen en el trabajo final, indica Yáñez.

En esta prueba, además de la destreza al volante, se valora la capacidad de las personas para tomar decisiones difíciles, las cuales deben hacerse en cuestión de milésimas de segundo y bajo mucha presión. Esto es algo que atraviesan todos los profesionales en las empresas, explica Yáñez, y por ello es que esta carrera se ha convertido en uno de los mejores métodos que tiene Psicosoft para evaluar a los participantes.

Además de las habilidades personales como la concentración, el enfoque y la inteligencia emocional, también se valora el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración entre compañeros.

Yáñez explica que no importa si la persona sabe de videojuegos, pues también se les puede evaluar Psicosoft

Según el director de innovación de esta empresa, sus métodos tienen un 97% de satisfacción entre quienes los han utilizado, y un 98% de recomendación y prescripción. "Posiblemente sea una de las mejores soluciones a nivel de índice que tenemos", dice.

La consultora realiza esta y otras pruebas con realidad virtual y simuladores de videojuegos en las oficinas del Psicosoft Esport Academy, ubicadas en Madrid y en Barcelona.

Yáñez explica que estas pruebas a veces son realizadas por personas que no les gustan los videojuegos, no les entienden o que en realidad no tienen mucho interés en el mundo virtual, sin embargo, "esto no supone ningún tipo de problema porque al final lo que queremos es replicar un entorno de cambio constante, de bajo conocimiento, incierto, que cambia con facilidad y que es complejo. Esto no deja de ser la situación en la que la mayoría de las empresas nos encontramos el día de hoy".

También hay participantes que creen que no serán capaces de pasar las pruebas o que no valen para eso. "Muchas veces nos damos cuenta de que esos sesgos mentales y prejuicios nos condicionan la acción y en cuatro horas se dan cuenta que no solo han podido realizarlo, sino que se dan cuenta que lo han hecho con muy buenos resultados".

StrAIke, la última innovación

Como parte de los servicios que ofrece a las empresas, Psicosoft ha creado una herramienta de inteligencia artificial generativa diseñada para optimizar la labor comercial en las farmacias. El objetivo de esta es entrenar a los delegados en la visita médica mediante simulaciones interactivas con la IA, mejorando su capacidad de respuesta y toma de decisiones.

"Queremos ayudar a los delegados médicos a tener una mejor conversación en lo que sería la visita médica", señala Yáñez y agrega que la inteligencia artificial es la que asume el rol de médico y tiene capacidad para identificar necesidades. Además, plantea conversaciones que le permiten al delegado desarrollar su conocimiento en productos, patología, estudios clínicos y competencia.

Así como han desarrollado esta herramienta para la industria farmacéutica, Yáñez revela que ya planean crear otra solución enfocada a trabajar con los bancos.