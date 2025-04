Las 10 universidades españolas peor valoradas por sus alumnos son públicas: en qué regiones están y qué notas tienen

Los universitarios de las islas Canarias son los que están más descontentos con sus universidades. Las dos públicas más grandes de esa autonomía son las peor calificadas por sus alumnos, según la encuesta más grande de España dirigida al alumnado. Este informe, que ha consultado la opinión de 35.319 estudiantes del 99 % de los centros del Sistema Universitario Español (SUE), arroja varias conclusiones, pero una de ellas es especialmente alarmante: las facultades públicas son las que han obtenido las calificaciones más bajas.

En este ranking, la Universidad de La Laguna, situada en la isla de Tenerife, es la peor calificada de toda España. Sus alumnos la valoran con un 3,13 sobre 5, seguida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (3,25 sobre 5); y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (3,30 sobre 5). Cierran el top 5 de las universidades con las notas más bajas la Universidad de Oviedo, con un 3,31 sobre 5; y la Universitat de les Illes Balears (3,45 sobre 5).

De este estudio del LAB4Future, una plataforma que se centra en la innovación educativa y la orientación académica, se desprende que las 10 universidades peor valoradas por los estudiantes son públicas. Este informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, evalúa a todas las universidades con seis parámetros, instalaciones, ambiente, organización, tecnología, actividades y atención, medidos de 0 a 5.

El 'ranking' de la universidades peor valoradas. LAB4Future

Las notas de las siguientes cinco universidades de la parte baja de la tabla también corresponden a universidades públicas. En la sexta posición, con un 3,46 sobre 5, se sitúa la Universidad de Córdoba. Con sendos 3,47 sobre 5, las Universidades de Málaga y Burgos ocupan las posiciones séptima y octava. Y, por último, cierran el top 10 de universidades peor valoradas por sus alumnos la Universidad de Sevilla (3,48 sobre 5) y la Universidad de Vigo (3,49 sobre 5).

Pese a todo, cabe destacar que hay una importante presencia pública en la otra cara de la moneda, es decir, en las universidades mejor valoradas por sus estudiantes. En este top 10 positivo hay cinco universidades públicas. A saber, la Universitat Politècnica de València, que lidera el ranking; la Universitat Pompeu Fabra, quinta; la Universidad Carlos III de Madrid, séptima; la Universidad de Jaén, octava; y la Universitat Jaume I, novena. Todas ellas tienen notas de satisfacción comprendidas entre el 3,95 sobre 5 y el 4,21 sobre 5.

Diseño: Arte EE El rendimiento académico en la universidad privada española es un 32 % mayor que en la pública

Falta de orientación

En una semana en la que se ha recrudecido el debate universitario por los nuevos requisitos que quiere aplicar el Gobierno para abrir o mantener la universidades, lo cierto es que los alumnos, según esta Macroencuesta 2025, no se sienten bien orientados. Así, el “87% de los estudiantes consideran insuficiente la orientación a la hora de decidir su futuro”, explican fuentes elaboradoras del estudio.

Se trascienden así los debates público-privados, ya que una abrumadora mayoría del estudiantado no siente que sus profesores u orientadores les estén asesorando correctamente de cara al futuro. De hecho, muchos de ellos reconocen que esta falta de orientación incluso proviene desde etapas preuniversitarias, arrojando la siguiente conclusión: “Uno de cada tres universitarios no está seguro de haber elegido bien su carrera”.

Aun así, la encuesta también esgrime que una vez los alumnos llegan a la facultad su nivel de satisfacción difiere en función de si es pública o privada. Por lo general, los alumnos de la privada, con un 3,95 sobre 5, valoran más y mejor su centro de estudios. La calificación de la pública alcanzaría el 3,64 sobre 5. De media, “los estudiantes de universidad privada están de media un 9 % más satisfechos, pero donde más se nota la diferencia es en el nivel tecnológico y la atención al alumno”, sostiene el estudio.

Los estudiantes de una universidad realizando el examen. EP

Cabe destacar, en este sentido, que la encuesta ha sido bastante heterogénea y su muestra ha sido la mayor vigente. De los 35.319 estudiantes consultados durante este curso 2024-2025, más del 90 % tienen entre 18 y 24 años, siendo casi un tercio los hombres respecto a las mujeres encuestadas. De todos los estudiantes, más del 92 % son nacidos en España, mientras que el resto son originarios de otras partes del mundo.

La satisfacción de la privada

Pese a todo, este no es el único estudio de 2025 cuyo resultado refleja la insatisfacción de los universitarios con sus centros. La mayoría de los estudiantes no se muestra muy entusiasta con sus universidades y seis de cada diez no se sienten satisfechos con la reputación de su centro y dan más importancia al grado que cursan. Esa fue una de las principales conclusiones del II Informe sobre la Satisfacción del Sistema Universitario Español elaborado por el Observatorio de Educación Superior (EsdeES) y realizado mediante 14.000 entrevistas en 89 centros.

El análisis concluyó que los más satisfechos estudian en la universidad privada, a través de canales online y son mujeres. Así, analiza los cuidados que presta la universidad, sus infraestructuras, la calidad del docente y la digitalización; y destaca que la satisfacción de los alumnos de la universidad privada es ligeramente mayor que la de los estudiantes de la pública.