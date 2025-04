Antonio 'El Camarón' engañó a su amigo Suso para que le arrestaran tras matar a su hijastra: "Se iba a suicidar"

Antonio 'El Camarón' todavía no puede creerse lo que le hizo su mejor amigo, Suso, a la pequeña Nadia: la hija adoptiva de su expareja, Ramona, a la que supuestamente atiborró de pastillas de Orfidal. "Suso es como un hermano para mí, nos criamos juntos desde que le conocí cuando él tenía 17 años", tal y como recuerda Antonio. "Pero los niños no se tocan".

Esa máxima llevó a Antonio a jugar un papel clave, este martes 1 de abril, para ayudar a resolver un crimen de violencia vicaria que ha consternado a todo el país. 'El Camarón' mantuvo conversaciones con Suso para evitar que se suicidira tras dejar a Nadia, con 5 añitos, agonizando sobre la cama del piso de sus padres en Llano de Brujas. A continuación, le engañó diciéndole que le ayudaría a esconderse en un camping de La Manga y cuando su amigo le confesó dónde estaba le arrestó la Guardia Civil.

"No quiero una medalla, actué así porque solo quería que lo cogieran para que esto se juzgara como es debido y que la cría pudiera descansar en paz", según reflexiona Antonio 'El Camarón' en una entrevista con EL ESPAÑOL donde declina aparecer en una foto. "Jesús se desvivía con la chiquilla". "Pero entre la droga y la paranoia que tenía de ver que no podía con Ramona, al final, la pagó con la niña".

Antonio 'El Camarón' ha declarado como testigo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia y su relato apuntala la teoría de que Jesús J. G., conocido por sus allegados como Suso, perpetró un crimen de violencia vicaria para vengarse supuestamente de su expareja, Ramona, por romper la relación sentimental que les llevó a convivir bajo el mismo techo mientras cuidaban a Nadia en una casa de Patiño.

De hecho, este diario ha accedido a un nuevo audio que pone de manifiesto los celos que Suso tenía con Ramona y cómo instrumentalizaba a la niña, de 5 años, para seguir manteniendo un vínculo emocional con la mujer a la que presuntamente maltrataba. "A Ramona la tenía destrozada, la llevaba loca perdía...", según recalca 'El Camarón'.

Ramona sufriendo un episodio de celos de Suso tras romper su relación

- ¿Por qué afirma eso con tanta rotundidad?

- Antonio: Suso es mi mejor amigo, pero ella también era mi amiga. A Ramona lo que le hacía era maltrato verbal. Pero lo mismo que te digo lo malo, también te digo lo bueno porque Suso se portaba muy bien con mis hijos y como camarero era de los mejores de Murcia. Ha trabado en la Plaza de las Flores, en el Mesón La Torre de Puente Tocinos... Trabajando era una máquina, capaz de llevar 50 mesas, cuando estaba centrado. Tenía paranoia con la Ramona y es un adicto. Siempre tenía el mismo patrón.

- ¿A qué se refiere con eso del mismo patrón?

- Suso estuvo casado con una prima mía durante más de diez años. Siempre ha tenido la misma rutina con la droga. Le quitaba el móvil a su mujer y lo vendía, se fundía su sueldo en las máquinas tragaperras… Mi prima le denunció varias veces, por malos tratos, porque Suso le dijo que la iba a matar y que la iba a enterrar en el monte.

Hace un mes, lo llevé a Valencia para que entrara a un centro a desintoxicarse porque me daba pena. Le dije que era la última bala que le quedaba después de haberse 'comido' todo su sueldo con la coca. Entró una noche en el centro, y a la mañana siguiente se salió. Me dijo que ese sitio era para locos y 'enganchaos', que no era para él, y se volvió a Murcia.

Este martes 1 de abril, Suso llamó a su expareja a las tres de la tarde, para decirle que iba a su casa de Patiño, para recoger a Nadia: la hija que Ramona adoptó a su prima hermana cuando era una bebé desnutrida y a la que crió junto a Suso durante cinco años. Le dijo que se iba a llevar a su hijastra a un parque de bolas de Puente Tocinos, pero en realidad, se subió a su viejo Mercedes para trasladar a la chiquilla hasta el piso de sus padres en Llano de Brujas donde supuestamente le hizo ingerir hasta 25 pastillas de Orfidal. "A mí me llamó después de darle las pastillas".

- ¿Por qué lo sabe?

- Antonio: Eran las 16.59 horas del martes, cuando me dio un toque. Me llamó lloriqueando: 'La he cagado'. 'Me he buscado la ruina'. Me colgó en cuanto le pregunté: 'Chacho, ¿pero qué pasa?' Mi mujer, Vanesa, me dijo que seguro que ya le había hecho alguna de las suyas a la Ramona, así que Vane la llamó y Ramona estaba llorando porque Suso la había llamado para decirle: 'Tu hija ya está en el cielo'.

A las cinco y media de la tarde de aquel trágico martes, el personal de emergencias intentaba reanimar a la chiquilla. En esa media hora, Suso también le envió audios a la pobre Ramona con la aparente intención de revictimizar a su expareja, culpándola del final que había sufrido Nadia: un angelito de 5 años, a la que le encantaban los dibujos de Pocoyó y jugar con sus compañeros en el cole.

- Suso: Me has vuelto loco Ramona. Me has vuelto loco Ramona. Te dije que TikTok te iba a traer la ruina y te ha traído la ruina el TikTok.

Vídeo | Los audios que Suso envió a Ramona tras matar supuestamente a Nadia

Antonio 'El Camarón' se negaba a pensar que su mejor amigo había matado a su hijastra. "Pensé que todo lo que le había dicho Jesús era por sus trastornos, pero llamé a sus padres y no me cogían el teléfono". "Entonces, llamé a la cuñada de Suso y me dijo que Suso había llamado a sus padres antes de marcharse del piso. Les dijo que se tenía que ir y que la niña se había quedado durmiendo. El padre subió y se la encontró".

- ¿Qué hizo tras conocer semejante información?

- Me fui a Llano de Brujas con mi mujer. Me tocó llamar a Ramona y para no darle un palo muy fuerte, diciéndole que estaban reanimando a su hija, le dije que Nadia estaba mareada, pero como Suso le había dicho que la cría iba camino del cielo, Ramona me empezó a gritar: '¡Qué le ha hecho a la cría!' Cuando llegamos estaba la Policía Local precintando la zona y no podíamos entrar al piso de los padres de Suso porque los médicos estaban intentando salvar a la cría. Ramona se tiró al suelo llorando.

En ese momento, nadie sabía hacia dónde podría haber huido Jesús J. G. (Murcia, 1977) y la Guardia Civil distribuía su foto, así como el número de matrícula de su Mercedes, a todos los coches patrulla de la Región de Murcia para dar caza al sospechoso. La cosa pintaba mal porque llevaba mucho tiempo de ventaja, pero a las 19.44 horas sonó el WhatsApp de Antonio. "Suso me mandó un mensaje diciéndome que se iba suicidar". De manera que informó inmediatamente a la Policía Local y un par de agentes de la Policía Judicial le dijeron que le diera palique.

- Suso: Me voy a quitar la vida.

- 'El Camarón': ¿Dónde estás? Tengo que hablar contigo. Voy solo a verte. Los médicos están con la cría. Dime dónde estás y voy a buscarte y hablamos. Por favor, habla conmigo.

- Suso: No, me quiero morir. Yo no quería. Mi cabeza: ¡Ay, mi hija! Estoy solo.

- 'El Camarón': Jesús, dime dónde estás, te recojo y nos vamos a la playa, al camping de La Manga y te centro.

Todos estos mensajes de texto y audios que intercambió por WhatsApp con Suso, figuran en la causa judicial que se instruye contra este hombre, de 48 años, por asesinato de una persona especialmente vulnerable por su edad, malos tratos psicológicos y acoso en el ámbito familiar. "Yo le llamaba, pero no me cogía el teléfono". Eran momentos de máxima tensión y Antonio tenía mucha responsabilidad sobre sus hombros, para seguir manteniendo la comunicación con el sospechoso.

‼️La violencia machista mata también a hijas e hijos. El asesinato de Nadia, de 5 años, en Llano de Brujas es una brutal expresión de la dominación patriarcal.



❌ No son casos aislados: es terrorismo machista.

✅ Urge más protección y recursos.



Todo nuestro apoyo a la familia. pic.twitter.com/nymu2GdnCl — IUVRM🔻🇵🇸 (@IUVRM) April 1, 2025

- Suso: ¿Cómo está mi hija?

- 'El Camarón': Siguen los médicos con ella, pero no nos dejan entrar. Dime dónde estás, hablo contigo, te informo de todo y vamos a la playa.

- Suso: No, voy preso, lo sé.

- 'El Camarón': Chacho, que no. La cría está con los médicos. Déjame que te recoja y te digo lo que tienes que hacer. Les dices que ha sido un fallo, que la cría se ha comido las pastillas sin querer... ¿Dime qué quieres que haga?

- Suso: Dile a mi madre que me ingrese dinero. 50 euros para entregarme lejos. Ingrésamelos y me entrego. No tengo tabaco.

Antonio sabía que Nadia ya había muerto, pero hizo de tripas corazón, mintiendo a Suso para hacerle creer que su hijastra seguía viva. Tal estrategia disipaba la insistente idea que su amigo manifestaba de suicidarse para no enfrentarse a un horizonte judicial negro: una posible condena de prisión permanente revisable.

- Suso: Me voy a quitar la vida. Llevo unas cuantas pastillas de esas fuertes (Clembuterol). Me he tomado unas 15.

- 'El Camarón': No seas tonto y no comas más pastillas. Jesús, por favor, dime dónde estás que tengo tabaco y te llevo los 50 euros.

El guasapeo se inició a las 19.44 horas y se prolongó hasta que Suso dio su brazo a torcer a las 21.27 horas. "Me llamó y me dijo que estaba en la playa del Acequión en Torevieja porque se conoce bien la zona", tal y como relata 'El Camarón'. "Tenía muy mal la voz, estaba sollozando, se notaba que ya no podía más. Cuando me dijo dónde estaba, la Policía Judicial me pidió que les acompañara hasta Torrevieja, pero veinte minutos antes de llegar, escuchamos por radio que ya le habían arrestado".

- ¿Cómo reaccionó usted ante su arresto?

- 'El Camarón': Me puse a llorar por lo que le había hecho a la niña y la verdad es que también lloré por Suso porque nos hemos criado como hermanos. Me he quedado con una espina muy grande clavada en el corazón con Suso porque ha sido como mi hermano y ha criado a mis tres hijos y los ha tratado como si fueran suyos. Por eso, quiero ir a verle a la prisión para hablar con él, cara a cara, para quitarme esa espina.