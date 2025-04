Leo, el profesor no binario que cogió la baja tras las quejas de las familias de los alumnos por abordar temáticas LGTBI

Leo, el profesor no binario de un instituto que ha cogido la baja porque sus alumnos no le tratan de "elle" Poyecto Hortensia

Vestido con un gorro de lana negro y con la más que reconocible sudadera verde a favor de la educación pública, Leonardo Gómez (Málaga, 1982) comienza a hablar a la cámara. "No atiendo a los roles de género como otras personas. Cuando me presento me gusta pedir dos cosas: una, que no imiten este acento andaluz tan bonito que tengo; y la otra, que me llamen por mi nombre, Leo, y por mi pronombre, elle".