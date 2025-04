Lina lleva 47 días sin saber nada de sus hijos de 14 y 16 años: su exmarido Gregory se los llevó de Alicante a Noruega sin avisar

Lina suma la friolera de 47 días sin saber nada de sus dos hijos, de 14 y 16 años, desde que su exmarido Gregory, el hombre que la maltrataba, se los llevó de Alicante a Noruega cometiendo un delito de sustracción de menores. "Es una situación extremadamente difícil", según subraya Lina en una entrevista que concede a EL ESPAÑOL, con la condición de no desvelar su lugar de residencia, debido a que comparte techo con su hija pequeña, de 8 años, a la que Gregory también intentó alejar de su lado. "Me concentro en que ella esté bien y en que estemos bien juntas".

- ¿Teme que su exmarido le haga algo malo a sus otros dos hijos?



- Lina: Estoy en contacto con los Servicios Sociales en Noruega. Me mantienen informada sobre mis niños mayores y me dicen que les está yendo bien dadas las circunstancias. Temo que Gregory se desespere si se da cuenta de que ya no puede hacer lo que quiere.

El calvario de esta mujer noruega, conocida como Lina en España, comienza con su matrimonio con Gregory marcado por la violencia de género. De hecho, este chileno, de 40 años, fue denunciado por lesiones y cuenta con dos condenas por quebrantamiento. "Hubo una cantidad extrema de manipulación y de mentiras. Me aisló de amigos y familiares", tal y como resume Lina, sobre todo lo que sufrió tras la luna de miel. "Hubo mucho abuso verbal. Me encerraba en una habitación de la casa si teníamos una discusión; intentó empujarme por una ventana…"

"La peor parte fue la amenaza y promesa de que si alguna vez intentaba dejarle, me quitaría a los niños y se los llevaría a Chile y destruiría mi vida. Esa amenaza fue la razón por la que aguanté tanto tiempo". Hasta que Lina se armó de valor y en marzo de 2021 acabó con sus votos nupciales con una sentencia de divorcio que le atribuía la custodia de sus tres hijos. "Todo lo que he hecho lo he hecho para mantenerlos a salvo".

Aquella sentencia no acabó con su infierno personal. Primero, su exmarido trató de revocar la patria potestad de Lina, pero el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrevieja le volvió a dar la razón a esta madre. De modo que Gregory se llevó a dos de sus tres hijos a la ciudad noruega de Sandefjord, a 3.000 kilómetros de distancia, saltándose la setencia como ya lo hacía cuando quebrantó su condena por maltrato.

Una vista panorámica de Sandefjord, la ciudad de Noruega donde Gregory se ha fugado con dos de sus hijos menores de edad.

- ¿Qué opina de que Gregory siga con dos de sus hijos, a pesar de que un juzgado le concedió a usted la custodia?

- Lina: Creo que es una locura absoluta y demuestra claramente el poco respeto que tiene por el sistema jurídico español. Se cree que está por encima de todas las leyes y reglamentos. Y es aterrador que un hombre con esa mentalidad esté con mis hijos.

No exagera esta madre porque el historial judicial de este caso evidencia que Gregorio, como le dirían en su Chile natal, no acata las resoluciones de los juzgados y tiene un perfil preocupante para la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) que evaluó a sus hijos cuando intentó arrebatarle la custodia a Lina. Así lo recoge la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrevieja que atribuyó a la madre, "en exclusiva", el ejercicio de la patria potestad, dejando al progenitor sin régimen de visitas por las conclusiones de los psicólogos de la UVFI:

"En este informe, se concluye que los menores han sido expuestos a distintas formas de violencia y graves interferencias parentales ejercidas por el demandante sobre ellos, presentando los menores una afectación emocional y psicológica grave debido al condicionamiento paterno".

"Asimismo, se apunta que el demandante ha tenido un estilo autoritario hacia sus hijos con escaso control de impulsos que lo predispone a manifestar conductas violentas y manipuladoras por lo que no se encuentra capacitado actualmente para ofrecer a sus hijos el bienestar emocional que necesitan [...]". Los psicólogos analizaron hasta los dibujos que hizo la pequeña de la casa y sostienen que sufre "algún tipo de perturbación en las relaciones personales". Incluso advierten que sus respuestas están condicionadas por su progenitor:

"También puso de relieve la perito que las interferencias parentales graves, se mostraban en el hecho de que ninguno de los menores tenía recuerdos positivos de su madre, lo cual no es normal habiendo sido la progenitora la cuidadora principal. Respecto de las entrevistas mantenidas con los menores, la perito señaló que la menor, de 8 años, sabía lo que tenía que decir. Que al ser preguntada por qué cosas recordaba de su mamá, le contestó: 'Cuando ha salido del baño con blanco en la nariz'…".

"En este sentido, la perito en su declaración hizo referencia al informe del colegio noruego en el que se hacía constar que la menor [de 8 años] manifestó a su tutora que su papá le había dicho que tenía que decirle que su madre no le daba comida y que luego la tutora tenía que llamar a su padre; pero al no llamar la tutora a su padre, la menor comenzó a llorar diciendo que el plan de papá no había funcionado".

Uno de los dibujos de la hija pequeña de Gregory analizados por los psicólogos.

Los juzgados de Torrevieja emitieron esta sentencia en julio de 2024 y volvía a dar la custodia a Lina, como ya ocurrió con la resolución de divorcio de marzo de 2021, pero Gregory durante 3 años y 4 meses no acató que sus tres hijos debían criarse con su exmujer. Tampoco tenía previsto acatar el segundo fallo a la vista del plan que supuestamente ideó, valiéndose de su "condicionamiento paterno", para que sus dos hijos de 14 y 16 años, cogieran a su hermana pequeña, y se jugaron la vida escapando por el balcón del piso que Lina alquiló en Alfaz del Pi.

Tal intento de sustracción fue abortado el 13 de diciembre. Así lo recoge un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm que acordaba la prohibición de tenencia de armas para Gregory y establecía una orden de alejamiento de 300 metros de su exmujer, Lina, así como de sus tres hijos, con los que no podía comunicarse.

"Los hechos ocurrieron a altas horas de la madrugada en el apartamento, saliendo los tres menores con la ayuda del hijo de la pareja del detenido [Gregory], deslizándose por el balcón, usando unas sábanas atadas, siendo sorprendidos por la Guardia Civil cuando los menores estaban en la calle, avisando a la madre de lo ocurrido que no se percató porque estaba dormida en su habitación. Además, concurre una situación de riesgo para los menores y para la madre, a la vista de la declaración de la progenitora quien dice que temía que estos hechos se volvieran a repetir ya que la había amenazado con llevarse a los menores fuera de España y no cumple con su obligación de entregárselos frente a una sentencia firme".

"A mayor abundamiento, obra en los autos dicha resolución habiendo ganado firmeza, así como el informe psicosocial emitido por la Unidad de Valoración Forense Integral de Elche en el que se concluye que el detenido tiene un estilo autoritario, que el pobre control de impulsos del señor C. le predispone a manifestar conductas violentas y manipuladoras. De manera que el progenitor no estaría capacitado para ofrecer bienestar emocional, valorándose como un riesgo para su salud psicológica".

Centro de Acogida Lucentum de Alicante. Google Maps

Tanto miedo tenía Lina a que sus hijos mayores volviesen a sucumbir a los planes de Gregory, intentando sustraer otra vez a su hermana pequeña para huir con su padre, que esta madre tuvo que adoptar la difícil decisión de ingresar a los dos adolescentes de 14 y 16 años en el Centro de Acogida Lucentum de Alicante. Su exmarido se marchó a Noruega donde había convivido con Lina cuando estaban casados, ante su delicada situación judicial en España, pero no desistió en su obsesión por quitarle sus hijos a su exmujer.

Un portavoz de la Policía Nacional confirma que el miércoles 12 de febrero, un hermano de Gregory aprovechó que los adolescentes no estaban en un régimen cerrado en el Centro Lucentum y se los llevó en coche hasta la Junquera, para que se reunieran con su padre. "Los dos menores llegaron a Noruega por carretera, tras pasar por Francia, Dinamarca y Suecia", según detalla el citado portavoz. "Ahora es el juzgado el que debe activar una orden de detención y entrega a nivel europeo, por un delito de sustracción de menores".

Pero 47 días después no se emite una euroorden, a pesar de que el Grupo de Menores ha localizado a los dos adolescentes en Sandefjord: una ciudad de la provincia noruega de Vestfold, conocida por sus astilleros y sus balnearios. "Ha pasado ya un tiempo prudencial y por ese motivo, voy a pedir al juzgado que emita una orden de detención y extradición de este señor porque se piensa que está por encima del bien y del mal", tal y como avanza Encarnación Martínez García, abogada de la madre de los menores. "Esos críos están sufriendo una alienación parental".

La abogada Encarnación Martínez García.

"Mi clienta tiene concedida la custodia de sus hijos desde el primer minuto que se divorció, pero ese hombre lleva cuatro años denunciándola para arrebatarle la patria potestad. Una vez fue capaz de denunciarla por secuestro, en todos los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Alicante, por ir al colegio a por sus hijos", según ejemplifica la letrada Martínez García. "Mi clienta no ha tenido ninguna comunicación con sus otros dos hijos desde que su padre se los llevó a Noruega. Gracias a Dios, la hija pequeña está con su madre con España".

De hecho, la pobre Lina se aferra a su princesa de 8 añitos, para salir adelante y seguir peleando por recuperar a sus dos hijos mayores: una chica de 16 años y un chico de 14 años. "Quiero que vengan a Alicante. Pero necesitan una ayuda que yo no puedo darles. Han estado involucrados en dos intentos de secuestro de mi hija menor, por lo que no será seguro para mí ni para mi hija pequeña tenerlos viviendo con nosotros".



- ¿Cree que la mejor solución sería que regresaran a España y se sometieran a un tratamiento psicológico para dejar atrás la aparente alienación parental que sufren?



- Lina: Sí, absolutamente. Y que pueda haber un acercamiento paulatino hacia mi hija menor y hacia mí.



- ¿Qué le diría a sus dos hijos si tuviera la oportunidad de hablar con ellos ahora mismo?



- He luchado por ellos todos los días y lo he hecho a través del sistema legal para evitar arrastrarlos a un conflicto entre su padre y yo. Nunca he dejado de amarlos y nunca los dejaré. Y entiendo que necesitan a alguien a quien culpar y a alguien a quien odiar después de todo lo que ha pasado y está bien que sea yo.