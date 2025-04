Ana García, mejor profesora de Primaria: "A leer se aprende con libros de papel y a escribir se aprende con lápiz y libreta"

Ana García (1980) tenía su futuro escrito incluso antes de nacer. Esta profesora nacida en Granada, se mudó con seis años a Linares por el trabajo de sus padres, también docentes, y gracias a ellos, su pasión por la enseñanza fue aumentando con los años. Tanto es así que lleva desde el año 2000 ejerciendo y desde hace doce años lo hace en el colegio CEIP Europa de Linares (Jaén).

"De pequeña ya me encantaba, lo tenía muy claro. Me iba, por ejemplo, a los recreos, les preguntaba a las señoritas de infantil, que era preescolar, porque yo estudié la EGB, les preguntaba que si podía entrar a ayudarles con los niños chicos y ya me gustaba mucho", explica a EL ESPAÑOL.

A pesar de la corta edad de sus alumnos -imparte clases a niños de seis a 12 años- y la facilidad que tienen para distraerse, esta docente tiene un método infalible para captar la atención de los estudiantes: conectar el aprendizaje con la realidad.

-Pregunta: ¿Cómo afronta sus clases para que estos niños tan pequeños le presten atención?

-Respuesta: Yo trabajo mucho conectando el aprendizaje con la realidad.

Hago cosas muy prácticas y que están relacionadas con su día a día.

Hemos hecho un ejercicio de acogida o adopción responsable de perros. Ellos tenían que escribir a una protectora ofreciéndoles la ayuda y tenían que enviar un correo electrónico formal, escribir una instancia al Ayuntamiento porque querían ocupar la vía pública sacando unos perritos para concienciar a todo el mundo que pasara por allí. Hacer unos cárteles de descripciones de cada uno de los perros con su oficina veterinaria.

También hemos hecho un aprendizaje y servicio para favorecer la inclusión. Lo que hizo el alumnado fue preparar con materiales que nos dejó una ortopedia como sillas de ruedas, balones sonoros de la ONCE, un circuito de ocho estaciones para que fueran viviendo los alumnos del colegio cada una de las discapacidades que se podían encontrar, tanto físicas como sensoriales. Ellos eran los monitores y llevaron un libro en braille y enseñaron a escribir nombres, jugar al voleibol sentado, fútbol a ciegas, circuitos con un bastón, etc. Para crear un circuito, por ejemplo, en este caso que eran ocho estaciones, tuvimos que meternos en Google Maps, medir dónde lo íbamos a instalar dentro de Linares, qué espacio iba a tener, pedir la ocupación de la vía pública e investigar sobre esos deportes, entonces, al final, son cosas que a ellos les motivan.

Ana García en el aula del colegio CEIP Europa de Linares Cedida

"A la tercera va la vencida", declara al periódico la profesora, por ser este año cuando se consagró como la mejor de Educación Primaria. En su primer año quedó en octava posición y, el año pasado, en segundo puesto, con 140 puntos, sólo siete puntos menos que el galardonado.

Conducta dentro del aula

-P: ¿Utiliza el bolígrafo rojo para corregir?

-R: Mira, para corregir utilizo según el bolígrafo que tenga la mesa. Lo mismo he corregido con verde, con azul, con rosa o con rojo. No tengo un color. Soy muy desastre para eso. Muchas veces por cambiar, pues cojo colores.

Aún no he visto ningún estudio que diga que realmente afecte al desarrollo del alumno. También yo creo que va en la connotación que lleve ese color porque yo también puedo utilizar un bolígrafo morado y crear una asociación negativa entre lo que yo escribo con ese bolígrafo y el alumnado y cómo lo perciba.

-P: ¿Está de acuerdo con prohibir los teléfonos en el colegio y en casa a tan temprana edad?

-R: Sí, porque es totalmente innecesario en algunos casos. Aprender a leer se aprende leyendo sobre papel y aprender a escribir se aprende escribiendo con lápiz y con papel. Mi tesis doctoral ya era sobre la competencia digital. Está claro que depende del uso que hagamos de la tecnología, será positiva o no. No tiene sentido que me pongan a leer un libro en PDF en una tablet.

Está demostrado que el uso de móviles en menores de 13 sin ningún control es perjudicial. Mi hija no tendría teléfono móvil propio hasta que no tuviera una madurez mental para poder manejar ese dispositivo.

Alumnos del colegio durante la clase de matemáticas Cedida

-P: ¿Por qué cree que España tiene un nivel tan bajo en educación?

-R: El nivel bajo tampoco creo que esté, aunque sí estamos por debajo en la cola. El problema es que hace falta un cambio de paradigma donde se reestructure y se diseñe todo el sistema educativo. Al final, el peso no puede caer en lo que nosotros, los docentes, hagamos o en lo que no hagamos. Había un manifiesto en el 2015 por los padres del aprendizaje invisible que decía que necesitamos entender muy bien y tener muy claro para qué estamos educando, por qué lo hacemos y a quién sirve nuestro sistema educativo. Porque es que escuelas 1.0 no pueden enseñar a niños y niñas 3.0. Necesitamos que se nos acompañe también a los docentes que estamos tratando de innovar y de hacer cosas nuevas y de sacar la educación adelante.

Sin investigación no hay innovación, no hay conocimiento, no hay calidad educativa y es más que fundamental que la investigación vaya de la mano de la innovación. La investigación forma parte de la sociedad para fomentar el conocimiento y, si yo no salgo de mis cuatro paredes, lo que hago con el alumnado no tiene base científica y, al final, lo que hago es ensayar con ellos.

-P: ¿Y que sean también los padres los que participen, no?

-R: Bueno, yo a los padres siempre los hago partícipes, pero esa también es labor del docente, que los integren dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje.

-P: ¿Cómo reacciona cuando sus alumnos le desobedecen?

-R: Yo trabajo mucho la educación emocional. Llevo un programa en implantación de educación emocional y hay una serie de rutinas y de frases reflexivas que les hacen pararse y pensar. Cuando sucede alguna situación incómoda, siempre lo

que hacemos es tirar, recordar o reflejar esa frase que ya previamente hemos trabajado y que tiene un significado.

Lo importante es el diálogo y crear un ambiente donde se sientan seguros, teniendo una actitud empática y, sobre todo, conectando con la rutina o frase reflexiva que trabajamos en inteligencia emocional. Por ejemplo, tenemos frases como ¿eres o es sólo tu conducta?, ¿no puedes o piensas que no puedes?, ¿esa conducta te aleja o te acerca a tu visión?

Me ha pasado con alumnos que están muy alterados, hago con ellos este trabajo y les he dado un abrazo después y se han derrumbado y han acabado llorando.