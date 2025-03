Ayuso reprocha a Robles que no le haya permitido presidir la jura de bandera en Alcobendas: "Amenazaron con cancelarla"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido en la mañana de este sábado a la jura de bandera de Alcobendas. Sin embargo, en esta ocasión como gran novedad, no ha podido presidir el acto debido a que desde el Ministerio de Defensa han maniobrado para que la lideresa madrileña no estuviera en la tribuna de autoridades.

"Estamos viviendo algo inédito, nunca antes había pasado en la historia. Desde Defensa supieron que quería venir y amenazaron con cancelar directamente el desfile. La alcaldesa habló con ellos y a partir de ahí todo ha ido cambiando. Para mí lo importante es estar con los vecinos, da igual tribuna arriba o abajo. Lo importante es acompañarlos y los vecinos nos han trasladado su agradecimiento", ha aseverado la presidenta madrileña, en referencia a la cartera dirigida por Margarita Robles y agradece a la regidora de Alcobendas, Rocío Alcántara, su mediación con el Ejecutivo central.

"Hace un día espléndido para jurar la bandera donde se jura el compromiso con España y los símbolos del Estado y en el mismo lugar donde yo juré bandera hace siete años. Cuando uno jura bandera no lo olvida nunca, es un día alegre. La alcaldesa desde el primer momento contó conmigo", ha añadido Ayuso. En el acto, además de Ayuso y Alcántara, también se han dejado ver otras personalidades del Gobierno madrileño como es su consejero de Interior, Medio Ambiente y Agricultura, Carlos Novillo.

La presidenta del Ejecutivo madrileño ha asegurado que durante esta semana ha habido "tensas negociaciones": "No querían que viniera bajo ningún concepto incluso querían cambiar el protocolo a la alcaldesa y es algo que nunca se había visto, como tampoco cancelar el desfile del Dos de mayo. Esto no ha ocurrido en democracia. También se realiza en otras comunidades autónomas, como es normal, y viene de muchos años antes. Creo que esta separación artificial entre el pueblo de Madrid y su Ejército, que es una de las instituciones más queridas, no se había visto nunca".

"Creo que ese mensaje de que el Ejército le pertenece a un Gobierno o a un presidente creo que es muy feo y preocupante", ha agregado Ayuso. Asimismo, ha opinado que los militares "cumplen órdenes" y que los españoles "tienen que tener claro que tienen a los mejores profesionales": "Son decisiones políticas lo que nos han llevado a esta situación y creo que perjudican a todos, especialmente al pueblo de Madrid que es el mayor damnificado al no poder ver a sus Fuerzas Armadas desfilar el 2 de mayo, ya que a niños y a mayores les hace mucha ilusión".

Jurar bandera es un acto solemne en el que se promete lealtad a España.



También es un día precioso e inolvidable.



Ha sido un inmenso honor acompañar a los vecinos de Alcobendas, municipio donde juré bandera hace años, en este día único. pic.twitter.com/twc9Gg9TSb — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 29, 2025

"Jurar bandera es un acto solemne en el que se promete lealtad a España.También es un día precioso e inolvidable. Ha sido un inmenso honor acompañar a los vecinos de Alcobendas, municipio donde juré bandera hace años, en este día único", ha señalado la presidenta desde su perfil de X.

Como informó EL ESPAÑOL hace escasos días sobre la festividad del 2 de mayo, la Comunidad de Madrid no ha cursado invitaciones a ningún representante del Gobierno para la fiesta del Dos de mayo. El motivo: la eliminación de la parada cívico-militar que cada año se celebra frente a la Puerta del Sol.

Tradicionalmente, el Gobierno regional invita a la ministra de Defensa, al titular de Política Territorial y al delegado del Gobierno en Madrid. En la Real Casa de Correos existe un gran malestar por la decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez de suprimir este año la tradicional parada militar. Si no hay una rectificación, muy probablemente las invitaciones no se cursarán, según advierten fuentes del Ejecutivo madrileño.

Escrache a Ayuso

Por otro lado, un grupo reducido de manifestantes ha increpado a la lideresa madrileña durante todo el acto al grito de "Ayuso asesina" y lemas similares. Siguiendo en esta línea, estas personas portaban carteles y pancartas con el número 7.291, en referencia a los fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia.

"No hay que politizar un acto como este. Me hubiera gustado que cuando se ha hecho el paseo y se ha mostrado respeto a los caídos por España, hubiera habido un poco de respeto y que no una minoría haya teñido ese momento porque es una falta de respeto a la nación y a los vecinos", ha concluído Ayuso.